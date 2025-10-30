En el corazón del Golfo de Morrosquillo, se encuentra una playa que capta la atención de los viajeros a través de las redes sociales, no solo por su belleza, sino por la atmósfera tranquila que brinda para quienes buscan un lugar adecuado para descansar durante sus vacaciones.

Esta playa, conocida como El Francés, lleva un nombre extranjero, pero encierra toda la esencia tropical que hace de Colombia un destino inigualable, convirtiéndose en uno de esos rincones que atraen cada año a miles de viajeros de diferentes partes del mundo.

Allí la naturaleza deslumbra y el paisaje parece de cuento, brindando a sus visitantes la oportunidad de desconectarse y relajarse mientras contemplar su belleza con asombro.

En esta joya natural, el tiempo parece detenerse: la brisa marina acaricia suavemente el rostro, mientras el sonido de las olas se entrelaza con la alegría de quienes se animan a conocerla en busca de descanso, diversión o una aventura refrescante entre sus aguas cristalinas.

La cercanía de la Playa El Francés a otro sitio turístico imperdible

Tolú, el encantador municipio donde se encuentra esta playa, pertenece al departamento de Sucre y está muy cerca a uno de los destinos más emblemáticos del Caribe colombiano: Coveñas.

Ambas playas, separadas por apenas 20 kilómetros, conforman un recorrido lleno de encanto costero que, más que un simple trayecto, es una experiencia que ofrece recuerdos inolvidables. En el camino, el paisaje tropical, la brisa marina y la calidez de su gente invitan a disfrutar del Caribe en su expresión más auténtica.

La región, conocida como el “balneario de las playas de plantas sombreadas”, según explica la revista Diners, hace mención de sus aguas cristalinas y poco profundas, bordeadas por palmeras que ofrecen sombra y, por ende, más frescura a sus visitantes.

Al ser una playa de aguas poco profundas, El Francés se convierte en un lugar ideal para compartir en familia y disfrutar unos días de descanso sin preocupaciones.

Cómo llegar y qué planes hacer

Si planea visitar este lugar, el viaje desde el casco urbano de Tolú se puede hacer en mototaxi. El trayecto dura apenas 20 minutos. Una vez allí, las opciones van mucho más allá de nadar o descansar bajo el sol.

Entre las actividades que se ofrecen está la opción de practicar buceo y explorar playas vecinas como La Alegría y Guacamayas, donde la oferta turística se amplía con restaurantes que lo mejor de la gastronomía local: pescado recién frito, mariscos y más.