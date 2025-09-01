Este municipio de Sucre esconde una joya de playas de arena blanca y biodiversidad únicas; así puede llegar a este mágico lugar

Rincón del Mar es uno de los destinos imperdibles en el Caribe colombiano, se trata de una joya escondida de playas de arena blanca y biodiversidad única que se refleja en los manglares, bosques y arrecifes.

De acuerdo a la información entregada por el portal especializado en turismo y viajes, Travelgrafía, Rincón del Mar es un pequeño corregimiento del municipio de San Onofre, en el departamento de Sucre, ubicado a unos 120 km de Cartagena. “Es uno de los destinos más encantadores de la costa Caribe de Colombia, conocido por sus playas tranquilas y por el desarrollo del turismo comunitario”.

Rincón del mar, un destino de Colombia enfocado en el ecoturismo | Foto: Fotograma Min 4:02 - RINCON DEL MAR-SAN ONOFRE Sucre🇨🇴Guia/ YouTube

Para llegar a Rincón del Mar desde Cartagena, debe tomar un bus en la terminal de San Onofre, una vez allí toca tomar un mototaxi que lo llevará hasta las playas del pueblo en unos 30 minutos.

"Si viajas desde Medellín, Bogotá o Cali, puedes tomar un vuelo hasta Cartagena, que es el aeropuerto más cercano, y luego continuar el viaje por carretera. También existen rutas de bus desde Medellín o Bogotá hasta San Onofre, aunque el viaje es muy largo. Otra opción es llegar desde Tolú o Coveñas en lancha", explicaron desde el portal.

Según Travelgrafía, Rincón del Mar es hogar de algunas de las mejores playas del país. Este lugar se ha mantenido alejado del turismo masivo, por lo que a lo largo de su territorio podrá encontrar espacios solitarios.

¿Qué hacer en Rincón del Mar?

Entre las actividades que puede realizar en este lugar se destaca aprender a bucear. Frente a las costas está el Parque Nacional Natural del Rosario y San Bernardo, donde se puede explorar la belleza de uno de los arrecifes de coral más importantes del Caribe colombiano.

Otra actividad recomendada es disfrutar de las playas paradisíacas. Desde este lugar los turistas pueden tomar una lancha hacia las Islas del Rosario, en particular hacia Isla Múcura, Tintipán y Santa Cruz del Islote.

En Islas del Rosario se encuentran varios destinos que vale la pena visitar y conocer. | Foto: Getty Images

“En nuestra opinión, Múcura y Tintipán están entre las islas más bonitas de Colombia. Además de sus playas de arena blanca y aguas cristalinas, ideales para relajarse, ofrecen una amplia variedad de actividades como paseos en kayak, snorkel y el avistamiento de plancton bioluminiscente durante la noche”, indicaron.