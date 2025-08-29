Esta isla escondida en el Caribe ofrece playas finas, mar cristalino y arrecifes de coral

Isla Mujeres es una encantadora isla que reúne alguna de las mejores características del Caribe mexicano, playas de arena fina, mar y el legado de la civilización Maya.

Isla mujeres es una pequeña isla que está ubicada al noreste de la península de Yucatán, en el estado de Quintana Roo, México. Y es un destino turístico muy famoso por su hermosas playas y aguas cristalinas.

De acuerdo con Travelgrafía, portal especializado en turismo y viajes, indicó que para llegar a esta isla desde Bogotá, primero se debe tomar un avión que lo lleve a Cancún, una vez allí, existen varias opciones para llegar hasta la isla. La más común es desde el Puerto Juárez, muelle de donde cada media hora salen ferrys. "El viaje en ferry dura unos 20 minutos. También puedes salir desde los puertos de la Zona Hotelera, Playa Tortugas y Playa Caracol, aunque estos tienen menos frecuencia".

Esto puede hacer en esta isla exótica

Recorrer Playa Norte, una de las playas públicas más famosas, es una de las actividades que puede realizar. Se encuentra a pocas calles del muelle donde llegan los ferris desde Cancún, convirtiéndola en una parada obligatoria.

“Además, es un sitio ideal para nadar y practicar snorkel gracias a la claridad de sus tranquilas aguas y a la poca profundidad del mar durante varios metros”, se detalla desde el portal citado.

Y agrega: "En Playa Norte también encontrarás clubes de playa, tiendas de artesanías, restaurantes y bares a lo largo de la costa, donde se puede disfrutar de la coctelería y comida local e internacional. Además, puedes caminar hasta Playa Centro y Playa el Cocal, otras de las mejores playas de Isla Mujeres".

Isla Mujeres, un sitio para pasar unas vacaciones increíbles al lado de la playa | Foto: Instagram @ islamujeres.mx

Otra actividad recomendada por Travelgrafía, es darle la vuelta a esta hermosa isla, para ello, puede rentar un carrito de golf, una moto, una bicicleta, utilizar el transporte público o caminar simplemente. Recorrer esta isa le permitirá conocer el lugar y explorar los puntos de interés.