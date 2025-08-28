Suscribirse

Turismo

Tres sitios turísticos en los Llanos Orientales que enamoran con sus paisajes, atardeceres y espectáculos naturales

Tres sitios turísticos en los Llanos Orientales que enamoran con sus paisajes, atardeceres y espectáculos naturales

Redacción Turismo
28 de agosto de 2025, 6:16 p. m.
Atractivos turísticos de los Llanos Orientales de Colombia
Bioparque Los Ocarros​, Caño Cristales y Parque Las Malocas | Foto: Instagram @bioparquelosocarros / Getty Images / Instituto de Turismo del Meta

Los Llanos Orientales son considerados como una de las áreas más encantadoras, culturalmente ricas y biodiversas de Colombia. Entre sus paisajes llenos de verde es posible apreciar hermosos amaneceres y atardeceres mientras se degusta una buena taza de café.

Además, su clima cálido y amplia oferta de atractivos, lo convierten en un destino ideal para vivir nuevas aventuras, animarse a conocer lugares fascinantes e innovadores, o disfrutar de espectáculos naturales que parecen de película.

Contexto: Conectividad aérea en Colombia está en aumento: en julio de 2025 se reportó importante incremento

Así que si está pensando viajar a esta región del país, estos son tres sitios de interés que podría incluir en su itinerario para disfrutar unos días de descanso y aventura cargados de sorpresas, aprendizajes y adrenalina.

1. Bioparque Los Ocarros​

Es un hermoso escenario que presenta a sus visitantes un recorrido de 5,5 hectáreas por la fauna, la flora y los principales ecosistemas de la Orinoquía, explica la Alcaldía de Villavicencio, a través de su página web.

Este lugar se encuentra construido alrededor del lago formado por la represa de la quebrada Aguas Claras, que nace en la reserva Vanguardia.

Para planificar su visita, es importante que tenga en cuenta que el Bioparque Los Ocarros está dividido en siete sectores y 38 hábitats, en los cuales es posible apreciar 181 especies de fauna llanera con cerca de 1400 especies de aves, peces, reptiles y mamíferos.

2. Caño Cristales

La lista de opciones continúa con este espectacular río de colores ubicado en el departamento del Meta, en el municipio de La Macarena. Es uno de los principales atractivos turísticos de la región de la Orinoquía, situado exactamente en el corazón del Parque Nacional Sierra La Macarena.

En este espacio convergen la Orinoquía, los Andes y la Amazonía, haciendo de este cuerpo de agua uno de los lugares más impresionantes del mundo, donde se puede contemplar una paleta de colores que abarca tonos rojos, verdes, amarillos y azules, lo que crea un espectáculo natural y visual único e irrepetible.

Caño Cristales, el famoso río de los siete colores ubicado en el Meta, encabeza la lista de los cinco destinos recomendados por Fili.
Caño Cristales, el famoso río de los siete colores ubicado en el Meta, encabeza la lista de los cinco destinos recomendados por Fili. | Foto: Cortesía Filiberto Pinzón

3. Parque Las Malocas

Este lugar es perfecto para quienes buscan conocer de cerca la tradición cultural llanera. En este parque temático los visitantes pueden recorrer senderos que los sumergen en los mitos y leyendas que han rondado por generaciones en esta zona del país.

Contexto: El sencillo método para ganar espacio en la maleta y llevar solo equipaje de mano para una semana

Su nombre rinde homenaje a la gran cantidad de poblaciones indígenas que habitan en las selvas de los Llanos Orientales. “Su oferta consiste en presentar faenas de trabajo y eventos de coleo, encontrando así reunidas las costumbres y vivencias del pueblo llanero”, detalla la Alcaldía de Villavicencio.

Ahora que conoce estos sitios turísticos que atraen cada año a cientos de turistas en los Llanos Orientales, empiece a programar su viaje, empaque las maletas y emprenda una nueva aventura cargada de bellos paisajes y experiencias auténticas.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Alcalde Carlos Fernando Galán pidió la renuncia protocolaria de los 20 alcaldes locales

2. Imágenes de una de las peores tragedias naturales en la historia de EE.UU.: 20 años desde que el huracán Katrina destruyó Nueva Orleans

3. ¿Qué ha pasado con los 33 militares secuestrados en Guaviare? Fuerzas Militares publicaron un video

4. Caos en asilo de Miami: un residente de 79 años acusa a su compañero de querer matarlo y la disputa acaba en tragedia

5. Así reaccionó la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a la pelea a golpes entre senadores en México

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Llanos orientalesTurismo en ColombiaLugares turísticos en ColombiaViajerosDestinos

Noticias Destacadas

Atractivos turísticos de los Llanos Orientales de Colombia

Tres sitios turísticos en los Llanos Orientales que enamoran con sus paisajes, atardeceres y espectáculos naturales

Redacción Turismo
La Policía de Cartagena dispondrá de uniformados para garantizar la seguridad.

La imperdible atracción turística de Cartagena que recibió reconocimiento en Tripadvisor: tiene varios siglos de historia

Redacción Turismo
Maleta de viaje

El sencillo método para ganar espacio en la maleta y llevar solo equipaje de mano para una semana

Redacción Turismo

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.