Tres sitios turísticos en los Llanos Orientales que enamoran con sus paisajes, atardeceres y espectáculos naturales

Los Llanos Orientales son considerados como una de las áreas más encantadoras, culturalmente ricas y biodiversas de Colombia. Entre sus paisajes llenos de verde es posible apreciar hermosos amaneceres y atardeceres mientras se degusta una buena taza de café.

Además, su clima cálido y amplia oferta de atractivos, lo convierten en un destino ideal para vivir nuevas aventuras, animarse a conocer lugares fascinantes e innovadores, o disfrutar de espectáculos naturales que parecen de película.

Así que si está pensando viajar a esta región del país, estos son tres sitios de interés que podría incluir en su itinerario para disfrutar unos días de descanso y aventura cargados de sorpresas, aprendizajes y adrenalina.

1. Bioparque Los Ocarros​

Es un hermoso escenario que presenta a sus visitantes un recorrido de 5,5 hectáreas por la fauna, la flora y los principales ecosistemas de la Orinoquía, explica la Alcaldía de Villavicencio, a través de su página web.

Este lugar se encuentra construido alrededor del lago formado por la represa de la quebrada Aguas Claras, que nace en la reserva Vanguardia.

Para planificar su visita, es importante que tenga en cuenta que el Bioparque Los Ocarros está dividido en siete sectores y 38 hábitats, en los cuales es posible apreciar 181 especies de fauna llanera con cerca de 1400 especies de aves, peces, reptiles y mamíferos.

2. Caño Cristales

La lista de opciones continúa con este espectacular río de colores ubicado en el departamento del Meta, en el municipio de La Macarena. Es uno de los principales atractivos turísticos de la región de la Orinoquía, situado exactamente en el corazón del Parque Nacional Sierra La Macarena.

En este espacio convergen la Orinoquía, los Andes y la Amazonía, haciendo de este cuerpo de agua uno de los lugares más impresionantes del mundo, donde se puede contemplar una paleta de colores que abarca tonos rojos, verdes, amarillos y azules, lo que crea un espectáculo natural y visual único e irrepetible.

Caño Cristales, el famoso río de los siete colores ubicado en el Meta, encabeza la lista de los cinco destinos recomendados por Fili. | Foto: Cortesía Filiberto Pinzón

3. Parque Las Malocas

Este lugar es perfecto para quienes buscan conocer de cerca la tradición cultural llanera. En este parque temático los visitantes pueden recorrer senderos que los sumergen en los mitos y leyendas que han rondado por generaciones en esta zona del país.

Su nombre rinde homenaje a la gran cantidad de poblaciones indígenas que habitan en las selvas de los Llanos Orientales. “Su oferta consiste en presentar faenas de trabajo y eventos de coleo, encontrando así reunidas las costumbres y vivencias del pueblo llanero”, detalla la Alcaldía de Villavicencio.