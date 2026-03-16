Del 18 al 22 de marzo, Tauramena se llena de joropo, cabalgatas y actividades culturales en el XLV Festival Internacional Folclórico del Rodeo, destacando su identidad llanera y atractivos turísticos.

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Una fiesta que exalta el folclor y la identidad llanera

El municipio de Tauramena, ubicado en el suroccidente del departamento de Casanare, se prepara para vivir la XLV edición del Festival Internacional Folclórico del Rodeo, una de las celebraciones culturales más representativas de los Llanos Orientales.

Entre el 18 y el 22 de marzo, habitantes y visitantes se reunirán en torno a la música, el folclor, la gastronomía y la naturaleza, en un evento que busca fortalecer la identidad llanera y promover el turismo local.

A solo cinco horas de Bogotá y 45 minutos de Yopal, Tauramena ha emergido como un destino turístico que combina tradición y naturaleza.

La administración municipal, liderada por el alcalde Javier Álvarez Alfonso y la gestora social Deicy Naybeth Olarte, ha trabajado para consolidar el festival como una plataforma cultural que atrae a turistas nacionales y extranjeros, mientras dinamiza la economía local.

Aventuras y ecoparques se destacan entre los atractivos turísticos del municipio. Foto: Foto suministrada a Semana

Tradición llanera en cada rincón del festival

La programación de este año promete experiencias auténticas y variadas. Los visitantes podrán disfrutar de cabalgatas por los alrededores del municipio, que permiten acercarse al paisaje típico de los llanos.

Por otra parte, la joropera ofrecerá un recorrido musical con artistas locales que interpretan joropo tradicional y fusiones modernas.

Además, la travesía ciclística permitirá a los participantes recorrer senderos naturales, fomentando la actividad física y el contacto con la biodiversidad de la región.

La noche pluricultural será otro de los momentos destacados, con presentaciones de danzas, cantos y expresiones artísticas de comunidades invitadas de otras regiones de Colombia, lo que refuerza la idea de intercambio cultural y promoción del folclor.

El mercado campesino será un espacio para mostrar los productos locales, incluyendo artesanías, alimentos típicos y bebidas tradicionales, apoyando a pequeños productores y fortaleciendo la economía rural.

Cada actividad del festival está diseñada para resaltar la identidad tauramenense y llanera, invitando a los asistentes a vivir la cultura desde múltiples perspectivas.

Turismo y naturaleza: el complemento perfecto

Más allá del folclor, Tauramena ofrece atractivos turísticos que complementan la experiencia del festival.

El Mirador Farallones permite disfrutar de vistas panorámicas de la sabana llanera, mientras que Jaguito Xtreme y los ecoparques como Oasis Ecopark y Virtual Ecopark ofrecen opciones de aventura, deporte y ecoturismo para todas las edades.

Los visitantes también pueden participar en safaris llaneros, avistamiento de aves y recorridos por haciendas tradicionales, donde se muestran prácticas de ganadería y agricultura típicas de la región.

La gastronomía local es otro atractivo: desde arepas de maíz pilado hasta carne a la llanera, pasando por platos de rivera como el mamona.

Con una infraestructura de alojamiento cada vez más amplia, junto con experiencias ecoturísticas y culturales integradas, Tauramena consolida el festival como un referente del turismo sostenible en los Llanos Orientales.