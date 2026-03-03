El Meta, en los LLanos Orientales es un destino perfecto para vivir experiencias únicas de naturaleza, cultura llanera y aventura. En este territorio el Parque Nacional Natural Sierra de La Macarena alberga el famoso Caño Cristales, conocido como uno de los ríos más lindos del mundo, con su característica particular de cinco colores.

Estas tierras son perfectas para actividades como el avistamiento de fauna, para practicar deportes extremos en ríos y cascadas, o vivir la cultura del joropo y las faenas ganaderas. A esto se suman sus paisajes infinitos y atardeceres inolvidables.

El destino del Meta perfecto para acampar, hacer paseos en lancha y apreciar bellos atardeceres

En el Meta se encuentra Puerto Concordia, un destino que vale la pena visitar a cuatro horas de Villavicencio, pues es considerado un paraíso en medio de lindos paisajes en los que destacan cascadas y lagunas.

En la lista de atractivos de este mágico lugar se encuentran, por ejemplo, la cascada de Caño Cafre, un sitio de gran belleza natural, que permite el reecuentro con la flora y la fauna, para hacer avistamiento de aves y para practicar pesca deportiva, según información de la Alcaldía Municipal.

El río Guayabero es uno de los atractivos en Puerto Concordia. Foto: Alcaldía Municipal de puerto Concordia/API.

Un encanto más que vale la pena visitar en este destino llanero es la Laguna La Herradura, que tiene una extensión aproximada de 100 hectáreas, que sirven de atractivo turístico para sus habitantes y visitantes del municipio. Este es un sitio ideal para el esparcimiento, la recreación y actividades al aire libre. Cuenta con cinco cabañas completamente dotadas y servicio de restaurante.

A estos encantos se suman la Laguna Santa Helena y los ríos Ariario y Guayabero, en los que es posible navegar y realizar pesca deportiva.

El paraíso perfecto para vivir un plan de naturaleza entre selva y cascadas, a dos horas y media de Villavicencio

Pinturas rupestres

Así mismo, este es un municipio en el que se aprecian varias pinturas rupestres. Una de ellas se conoce como roca de Los Chivos, la cual mide aproximamente de 120 metros de altura. Está dividida en dos y por la mitad es posible escalar hacia la cima. Se dice que este nombre se le otorgó debido a que había un mito que las personas escuchaban chivos en la cima, pero cuando subían no encontraban nada. Esta roca tiene túneles y cuevas para explorar y en ella se observan las pinturas rupestres que fueron estampadas por los indígenas.

Pictogramas en Puerto Concordia, Meta. Foto: Gobernación del Meta/API.

Recientemente, según informó la Gobernación del Meta, en zona rural del municipio se identificaron importantes pictogramas sobre formaciones rocosas, un hallazgo que, según primeras valoraciones técnicas, podría tener una antigüedad de entre 12 mil y 19 mil años. Se dice que este es uno de los registros de arte rupestre más relevantes para la historia temprana del departamento.

Con este avance, este destino se perfila como un nuevo punto de interés para la memoria histórica del Meta, fortaleciendo la investigación arqueológica y proyectando una narrativa cultural que conecte el presente con las raíces más antiguas del territorio.