El pueblo del Meta que en el pasado se llamó Boquemonte, un destino con múltiples atractivos

Se ubica a 87 kilómetros de Villavicencio. Los que lo visitan quedan encantados.

Redacción Semana
12 de febrero de 2026, 6:02 p. m.
Puente El Alcaravá​n, Granada, Meta.
Puente El Alcaravá​n, Granada, Meta. Foto: Cortesía - ALCALDÍA MUNICIPAL DE GRANADA META

El departamento del Meta es un destino cada vez más valorado por su biodiversidad, cultura y riqueza cultural.

Entre sus 29 municipios se encuentra Granada, ubicado a 87 kilómetros de Villavicencio, la capital departamental.

Esta población, que comparte nombre con la ciudad española de Granada, en el pasado también se llamó Boquemonte y Nueva Granada.

Historia

De acuerdo con información del Instituto de Turismo del Meta, el territorio en el que se encuentra el municipio estuvo habitado inicialmente por tres culturas indígenas: Los guayupe (grupo más numeroso), los sae y los operigua.

Granada fue llamada Boquemonte debido a que era considerada la entrada de un camino real que penetraba las selvas de la vega del río Ariari y vivió la misma dinámica de poblamiento que otros municipios de la Orinoquía.

Dicha dinámica fue el “resultado histórico de los procesos migratorios provenientes de los Andes colombianos, que se fueron asentando gradualmente en el espacio regional, acorde con las condiciones ambientales, tecnológicas, capacidad productiva y casi siempre con el apoyo estatal”, según indicó la entidad.

En 1948, tras reunir las características de un caserío, fue constituida una inspección departamental de Policía.

En junio de 1956, adquirió el nombre de Granada y en noviembre del mismo año, mediante decreto 299, fue erigido a la categoría de municipio.

Entre las principales actividades se encuentra la producción agropecuaria, con cultivos de arroz, maíz, plátano, palma africana, cacao, yuca, caña panelera, papaya, cítricos y maracuyá.

También se destacan la ganadería tradicional de pastoreo extensivo y semintensivo, la piscicultura de peces de consumo y ornamentales y, finalmente, la explotación de minerales a cielo abierto.

“Es un pueblo conocido por su ganadería, y posee una de las mejores ferias y fiestas, donde se ven exposiciones desde caballos de paso fino hasta coleo”, resalta el instituto turístico.

El pueblo del Meta, cuyo nombre está inspirado en una ciudad europea: ¿cómo llegar?
Panorámica de Granada, Meta. Foto: Cortesía - Alcaldía Municipal de Granada, Meta

Atractivos

Entre sus principales atractivos está el puente El Alcaraván, que comunica el municipio con las poblaciones de San Juan de Arama, Vista Hermosa, Mesetas y Uribe.

En materia cultural se destacan eventos como el Festival de la Cosecha Llanera, en homenaje a la agricultura y los esfuerzos de los campesinos que trabajan en esas tierras.

Otro evento relevante es la Feria Ganadera, Equina y Agroindustrial del Ariari, que se lleva a cabo en el mes de marzo. En este evento se llevan a cabo actividades relacionadas con el sector ganadero. El Festival de verano es otro evento de importancia, el cual se realiza a inicios de cada año.

Noticias Destacadas