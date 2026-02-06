Antioquia resulta muy llamativa para quienes les gusta pueblear y disfrutar de los encantos que ofrecen los diferentes municipios. Este departamento tiene 125 de estos entes territoriales divididos en nueve subregiones.

Una de ellas es la Norte, que se caracteriza porque basa su economía en la producción lechera y la cría de cerdos. Sus inmensos terrenos son una combinación de verdes que semejan una obra de arte con paleta de colores propia y con una gran riqueza hídrica.

El pequeño pueblo de Antioquia, de clima frío y bellos paisajes; un encantador destino ideal para los amantes de la naturaleza

En esta zona se encuentra uno de los destinos más llamativos y acogedores del departamento. Se trata de Belmira, un pequeño municipio especial para vivir momentos de tranquilidad en medio de lindos paisajes y la majestuosidad del Páramo de Santa Inés, comúnmente llamado Páramo de Belmira.

Allí es posible apreciar una gran diversidad de especies de fauna y flora, algunas endémicas, y observar la trucha arcoíris que abunda en sus aguas, cuyo consumo también hace parte del plan en este lugar.

Los atractivos naturales son uno de los encantos de Belmira, en Antioquia. Foto: Getty Images

Un mágico destino de clima frío

El portal oficial Corregimientos de Antioquia indica que Belmira cautiva los sentidos con su clima frío y su cielo gris, con una mágica sensación de libertad que les permite a los caminantes aventurarse por las rutas ecológicas. Un destino imperdible que invita a sumergirse en la naturaleza.

En este municipio, con un poco más de 6.000 habitantes y una temperatura promedio de 14 grados centígrados, ubicado a 60 kilómetros de Medellín, los turistas pueden hacer actividades como senderismo, avistamiento de aves, cabalgatas, visitar trucheras y tomar fotografías, entre muchas otras posibilidades.

Así es el volcán de lodo que alberga la “tierra de árboles” de Antioquia: ¿cómo llegar y qué hacer en esta joya natural?

Para quienes disfrutan de los ambientes tranquilos, este pueblo antioqueño, cuyo nombre es de origen portugués, es ideal para disfrutar de bellos amaneceres y atardeceres y para admirar las diferentes tonalidades de verdes. Sin duda, un lugar propicio para el descanso, con un ambiente que se convierte en un paraíso.

En Belmira abundan las cascadas; una de ellas, Las Golondrinas. Foto: Getty Images

Sitios de interés

Este municipio tiene diversidad de sitios de interés que los viajeros pueden conocer, según el portal Turismo Antioquia Travel. Por ejemplo, hay varias cascadas, entre ellas Las Golondrinas, La Montañita y El Yerbal. En todos estos lugares es posible conectar con la naturaleza, apreciar biodiversidad en fauna y flora y disfrutar de espacios tranquilos, ya sea en familia o con amigos.

También hay algunos altos como el del Morro y el del Indio. Son buenas opciones para hacer senderismo, respirar aire puro y conectar con la naturaleza. El segundo es uno de los picos más importantes del departamento, con una altitud de 2.662 metros.

Así mismo, está la Plaza del Río Claro, en cuyas orillas se encuentran lugares para acampar. Además, es un buen sitio para la pesca deportiva, ya que se encuentra una gran variedad de truchas arcoíris. A su alrededor se realizan las tradicionales Fiestas de la Trucha.