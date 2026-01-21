A menos de una hora de Medellín: el municipio de Antioquia que es reconocido como ideal para el turismo religioso y cultural

El departamento de Antioquia es uno destinos turísticos más completos de Colombia, ideal tanto para quienes buscan naturaleza y aventura como para quienes prefieren cultura, historia y gastronomía.

Uno de sus 125 municipios es Marinilla, ubicado a 48 kilómetros de Medellín, y destacado por “integrar la gastronomía, la música y la religión en su identidad cultural”, según señala el portal de turismo Antioquia Travel.

Entre los apelativos del municipio se encuentra ’La Esparta colombiana’ y ‘Marinilla, ciudad con alma cultural’.

A menos de una hora de Medellín: estos son los encantos del municipio más poblado del oriente antioqueño, un destino con historia

Historia

La Gobernación de Antioquia afirma que el territorio donde se encuentra Marinilla era habitado por las tribus indígenas de los tahamíes en la época prehispánica.

Posteriormente, a finales del siglo XVII, se da la fundación del poblado, la cual se le atribuye a Juan Duque de Estrada y Francisco Mansueto Giraldo, provenientes de Mariquita y Santiago de Arma.

“Por aquella época, Marinilla era vista como un territorio pacífico y amplio. Posteriormente, para el año de 1787 recibió el título de Villa otorgado por el rey Carlos III, fecha de la que data designación como municipio, pocos años después le otorgan el escudo de armas concedido por el rey Carlos IV de España en 1794″, agrega la entidad.

Marinilla. Foto: Tomada de Turismo Antioquia Travel (Antioquia es Mágica).

Sitios de interés

Entre sus principales atractivos se destaca la casa de la cultura José Duque Gómez, que ofrece tres espacios que son imperdibles para los visitantes. Estos son una gran colección de cruces y crucifijos, el museo histórico y la escuela de trova.

El paraíso antioqueño que se consolida como uno de los mejores lugares de Colombia para pasear en barco o yate

“El primero de ellos es la colección de cruces, cristos y crucifijos con 2.586 piezas de 50 países. El segundo es el Museo Histórico y Arqueológico de Marinilla, que es el segundo museo más antiguo de Antioquia y cuenta con una de las colecciones de arqueología más completas del país. El tercero es la escuela de trova, que enaltece esta tradición y que le enseña a los turistas a realizar sus primeras rimas”, destaca Antioquia Travel.

Otro lugar destacado es el Parque Internacional del Valle, el cual está ubicado en la vereda Salto Arriba y ofrece una combinación de arte y turismo de naturaleza. “Allí, puede hacer senderismo, participar de muestras gastronómicas y sumergirte en pequeños talleres de arte mientras disfrutas de un ambiente natural”, agrega el portal turístico.

Los restaurantes gourmet de este municipio son considerados de “otro nivel”.

“Aquí, encontrará sin duda la verdadera gastronomía sibarita de la región gracias a la diferente oferta en estilos, platos y sabores, sin embargo, también se puede disfrutar de sabores más tradicionales como la arepa de maíz pija, la arepa de queso, el merengón y mucho más”, subraya Antioquia Travel.