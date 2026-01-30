Turismo

Así es el volcán de lodo que alberga la “tierra de árboles” de Antioquia: ¿cómo llegar y qué hacer en esta joya natural?

Este atractivo turístico se puede disfrutar muy cerca del mar del Urabá antioqueño.

Redacción Turismo
30 de enero de 2026, 8:49 p. m.
Volcán de lodo de Antioquia
Volcán de lodo de Antioquia Foto: Captura de pantalla YouTube / Alcaldía de Arboletes Antioquia

Entre los atractivos turísticos que hacen de Antioquia un destino imperdible en Colombia, los viajeros pueden encontrar un volcán de lodo muy similar al Volcán del Totumo, un sitio de gran interés situado a solo 1 hora de la ciudad de Cartagena en el departamento de Bolívar.

Sin embargo, a diferencia de este, se trata de un lugar menos concurrido por turistas, situado cerca del mar de Urabá antioqueño, en el municipio de Arboletes, conocido popularmente como la “tierra de árboles” de Antioquia.

A tres horas de Bucaramanga: los encantos del pueblo de Santander que ostenta la mayor altitud de Colombia

¿Por qué visitar el Volcán de Lodo de Arboletes?

Esta fascinante maravilla natural, que cautiva a viajeros de distintas regiones cada año, se trata de un fenómeno geológico singular, caracterizado por la emisión constante de lodo y gases que brotan desde un cráter en permanente actividad.

Según explica el volcán de turismo Antioquia es Mágica, el volcán se forma gracias a la interacción entre aguas subterráneas y depósitos de arcilla y minerales, dando lugar a un paisaje poco común que despierta la curiosidad de quienes lo visitan en el departamento.

Quienes se animan a explorar este destino pueden contemplar los llamativos chorros de lodo que emergen del suelo y, además, disfrutar de una experiencia diferente al sumergirse en sus aguas, conocidas por su alto contenido mineral y por los beneficios terapéuticos que tradicionalmente se les atribuyen.

Tras disfrutar de un baño diferente en este volcán, uno de los grandes privilegios del lugar es que, a pocos pasos, se encuentra el mar, lo que permite retirar el lodo en sus aguas mientras se respira aire puro y se aprecia el paisaje natural que rodea la zona.

¿Cómo llegar a este atractivo?

Desde Medellín, el trayecto hasta Arboletes implica recorrer cerca de 472 kilómetros, lo que representa un viaje aproximado de nueve horas.

Una vez en el municipio, a tan solo un kilómetro del casco urbano y muy cerca del mar, se encuentra este volcán de lodo, considerado único en Colombia y muy recomendado por sus propiedades curativas.

Estos son los encantos del municipio menos poblado de Boyacá, un destino con historia y múltiples expresiones culturales

Otros sitios de interés para visitar

En Arboletes también se encuentra el famoso Muelle Flor del Paraíso, un lugar encantador que se distingue por su belleza escénica y su ambiente relajante, situado en la costa del municipio.

Esta estructura fue construida sobre el mar Caribe y es conocida por ofrecer impresionantes vistas panorámicas del océano y las playas cercanas. Además, también es perfecto para disfrutar un paseo tranquilo mientras se siente la brisa y se contemplan hermosos amaneceres o atardeceres.

