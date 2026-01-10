Turismo

Así es una de las cascadas más populares de Antioquia: está a solo 3 horas de Medellín, en el suroeste antioqueño

Este tesoro natural es uno de los atractivos imperdibles de la ‘ciudad de los muchos cerros’.

Siga nuestras recomendaciones de turismo en Discover y conozca nuevos destinos

Redacción Turismo
10 de enero de 2026, 5:13 p. m.
Cueva del Esplendor
Cueva del Esplendor Foto: Instagram @cuevadelesplendor

Si siente hace parte de ese grupo de viajeros que siempre están buscando nuevos destinos para conectarse con la naturaleza, esta joya natural de Antioquia no puede faltar en su lista de próximos lugares por descubrir.

Está ubicada en la subregión del suroeste antioqueño, escondida en uno de los municipios más frecuentados por turistas en el departamento: Jardín, también conocido como la ‘ciudad de los muchos cerros’.

Se trata de la Cueva del Esplendor, un tesoro natural ubicado a las afueras del casco urbano, a unos 2.300 metros sobre el nivel del mar, de acuerdo con el portal turístico Antioquia es Mágica.

Gracias a su belleza natural, este lugar se ha convertido uno de los atractivos más majestuosos y emblemáticos de Jardín. Su principal encanto se encuentra en el imponente torrente de agua que cae en su interior, creando una escena única donde la luz, la roca y la oscuridad se mezclan y ofrecen una experiencia inolvidable.

Allí, los viajeros tienen la posibilidad no solo de contemplar su encanto, sino de darse un refrescante baño en su poza de aguas cristalinas, convirtiendo la visita en un plan ideal para los amantes de la naturaleza y la aventura.

Ruta para llegar a esta joya natural

Para visitar esta reserva natural, los viajeros pueden optar por contratar un tour guiado para vivir una experiencia completa y segura, con una duración aproximada de cuatro horas.

El recorrido incluye una caminata de alrededor de una hora hasta la Cueva y el ingreso a la finca Quitasol, ubicada en las cercanías de la Cueva del Esplendor y la cascada, lo que permite disfrutar del entorno al máximo.

Si la idea es viajar desde Medellín a Jardín, se puede tomar un bus intermunicipal en la Terminal de Transportes del Sur, o viajar por en vehículo particular por una carretera que está complemente pavimentada.

Otros atractivos para descubrir en Jardín

Aparte de la Cueva del Esplendor, otro de los planes favoritos entre quienes visitan el municipio es recorrer sus coloridas calles, un paseo que permite descubrir edificaciones de gran valor cultural, muchas de ellas marcadas por la tradición y el encanto de la arquitectura antioqueña.

Algunas de las paradas imperdibles durante esta actividad son la Basílica Menor de la Inmaculada Concepción, la Casa Museo Clara Rojas Peláez y sitios o establecimientos en los que es posible descansar y degustar una deliciosa taza de café.

Para los aficionados al avistamiento de aves, se aconseja visitar la Reserva Natural Jardín de Rocas, situada a apenas 500 metros del parque principal del pueblo.

