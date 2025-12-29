Turismo

Así es la segunda cascada más alta de Antioquia, una joya natural única por descubrir a menos de 3 horas de Medellín

Este sitio que enamora a los amantes de la naturaleza y la aventura, cuenta con más de 400 metros de caída libre.

Redacción Turismo
29 de diciembre de 2025, 6:41 p. m.
Salto del Aures en el municipio Abejorral, Antioquia
Salto del Aures en el municipio Abejorral, Antioquia Foto: Instagram @saltodeaures_official

En el oriente antioqueño, a solo 97,6 kilómetros de Medellín, lo que representa un viaje en carro de menos de tres horas, se esconde una de las joyas naturales más impactantes de Antioquia: la segunda cascada más alta del departamento, un atractivo que cada año seduce a miles de turistas nacionales y extranjeros.

Entre montañas empinadas, bosques nativos y caminos rurales que aún conservan la esencia del campo, se levanta esta joya natural conocida como el Salto del Aures. Su mayor encanto radica en su imponencia. pues cuenta con una caída de agua de aproximadamente 420 metros que la convierte en la segunda cascada más alta de Antioquia, solo superada por el Salto de Guadalupe.

Un tesoro único por descubrir

Más allá de sus dimensiones, el Salto del Aures sorprende por la forma en la que el agua se desliza desde lo alto de la montaña, descendiendo en un hilo casi vertical que se abre paso entre la vegetación y el vacío.

Como resultado, este tesoro escondido crea un paisaje sobrecogedor que invita a la contemplación y transmite una sensación de respeto y admiración por la fuerza de la naturaleza.

Durante años, según el medio local Teleantioquia, este escenario permaneció alejado de los circuitos turísticos más concurridos, lo que permitió conservar su carácter silvestre y auténtico.

No obstante, con el paso del tiempo ha ganado visibilidad como un escenario natural de gran valor, especialmente a través de producciones como Antioquia Asombrosa, que invitan a redescubrir el territorio desde su riqueza ambiental y paisajística, destacando lugares que reflejan la extraordinaria diversidad natural que compone al departamento.

¿En qué municipio está ubicado el Salto del Aures?

El hogar de esta joya natural única por descubrir en el departamento de Antioquia es el municipio de Abejorral, uno de los pueblos con mayor riqueza hídrica, cafetera y patrimonial del Oriente antioqueño.

Reconocido por su centro histórico de arquitectura republicana, esta población también resguarda en sus montañas valiosos tesoros naturales poco conocidos, entre ellos esta imponente cascada que sorprende por su magnitud y belleza.

Para llegar a este atractivo desde el casco urbano del municipio, el recorrido se realiza a través de veredas rurales que conducen a los visitantes por senderos naturales, donde es recomendable contar con el acompañamiento de un guía local.

Esta persona, además de conocer el trazado del camino, puede evaluar las condiciones del terreno y el clima, lo que permite disfrutar de una experiencia más segura y organizada.

