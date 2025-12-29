Turismo

Los diez jardines botánicos más emblemáticos del mundo y por qué vale la pena visitarlos; hay uno colombiano

Estos lugares fueron elegidos por una reconocida editorial de viajes, que destacó su mezcla de ciencia, conservación y fascinantes paisajes.

Redacción Turismo
29 de diciembre de 2025, 3:33 p. m.
Nenúfares gigantes de la Amazonia Victoria en un estanque del Jardín Botánico de Río de Janeiro, Brasil.
Nenúfares gigantes de la Amazonia Victoria en un estanque del Jardín Botánico de Río de Janeiro, Brasil. Foto: Getty Images

Si es amante de las plantas y la naturaleza, la editorial de viajes Lonely Planet presenta el top 10 de los jardines botánicos más emblemáticos y sorprendentes del mundo. Además, afirma que son sitios que merecen ser explorados al menos una vez en la vida.

Estos espacios, según el medio especializado, se caracterizan por su combinación de ciencia, conservación y fascinantes paisajes, encontrando entre la selección uno colombiano.

1. Jardín Botánico de Río de Janeiro (Brasil)

Declarado Reserva de la Biosfera por la Unesco, es un oasis tropical en plena ciudad. Destacan la Avenida de las Palmeiras Imperiales, el orquideario y la laguna de los nenúfares gigantes Victoria Regia.

2. Jardín Botánico de Kirstenbosch (Ciudad del Cabo, Sudáfrica)

Ubicado a los pies de Table Mountain, es pionero en la protección de flora autóctona. Alberga más de 7.000 especies sudafricanas y ofrece recorridos elevados entre las copas de los árboles, señala Lonely Planet.

Jardín botánico Kirstenbosch
Pasarela Boomslang en el jardín botánico Kirstenbosch en Ciudad del Cabo. Foto: Getty Images

3. Jardín Botánico de Madrid (España)

El más antiguo del mundo, fundado en el siglo XVIII. Combina valor histórico y científico, con colecciones de plantas de Europa, América y el Pacífico, además de un importante herbario.

4. Jardín Botánico José Celestino Mutis (Bogotá, Colombia)

El más grande del país y una vitrina de la biodiversidad colombiana. Su gran atractivo es el Tropicario, el mayor invernadero de Sudamérica, con ecosistemas que van del bosque húmedo al páramo.

“El jardín botánico fue un regalo para Bogotá”_1
Foto: Jardín Botánico de Bogotá. / Juan David Ramírez

5. Huntington Botanical Gardens (Los Ángeles, EE. UU.)

Un recorrido por jardines temáticos de todo el mundo, desde desiertos hasta paisajes asiáticos. Destaca su jardín chino, el más grande fuera de China, y su vínculo con el arte y la literatura.

6. Jardín Botánico Ártico-Alpino de Tromsø (Noruega)

Situado más allá del círculo polar ártico, sorprende por su explosión de flores en verano. Reúne especies de todos los continentes adaptadas a climas extremos.

7. Jardines Botánicos de Kew (Londres, Inglaterra)

Patrimonio Mundial de la Unesco y uno de los centros botánicos más importantes del planeta. Alberga la mayor colección de plantas del mundo y emblemáticos invernaderos victorianos.

Jardines Botánicos de Kew
Greenwich Park, Londres, Reino Unido. 21 de abril de 2018. Foto: Getty Images

8. Jardín de Aclimatación de La Orotava (Tenerife, España)

Creado en el siglo XVIII para aclimatar especies tropicales, conserva árboles monumentales y una atmósfera de jungla que cautivó incluso al explorador y naturalista Alexander von Humboldt.

9. Royal Tasmanian Botanical Gardens (Hobart, Australia)

Con más de dos siglos de historia, este jardín botánico reúne flora única de Tasmania y la mayor colección de coníferas antiguas del hemisferio sur, además de un vivero subantártico único.

10. Eden Project (Cornualles, Inglaterra)

Famoso por sus enormes biomas en forma de burbujas, recrea climas tropicales y mediterráneos. Es un referente mundial en educación ambiental y sostenibilidad.

Estos jardines no solo embellecen el paisaje urbano, sino que invitan a reflexionar sobre la importancia de proteger la biodiversidad del planeta y experimentar una conexión profunda con la naturaleza.

