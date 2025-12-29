Turismo

A dos horas de Medellín, el mágico destino rodeado de charcos y con gran tradición panelera, ideal para unos días de descanso

Este destino ofrece una temperatura promedio de 24 grados centígrados.

Redacción Turismo
29 de diciembre de 2025, 2:48 p. m.
Este municipio es uno de los destinos para no perderse en un viaje por Antioquia.
Este municipio es uno de los destinos para no perderse en un viaje por Antioquia. Foto: Turismo Antioquia Travel (Antioquia es Mágica)/API.

El nordeste de Antioquia cuenta con 10 municipios y es una subregión que se caracteriza por ser una gran productora de oro, siendo la segunda más importante del departamento después del Bajo Cauca.

También es conocida por su industria panelera y por la siembra de café, pero también es rica en turismo por oferta de quebradas, cascadas y senderos ecológicos, que la convierten en un territorio digno de visitar si en los planes está realizar actividades al aire libre y tener contacto con la naturaleza.

En la lista de destinos para visitar en esta zona de Antioquia se encuentra San Roque, municipio al que se le conoce como Tierra de la Cordialidad, nombre que se le atribuye por la reconocida amabilidad de sus habitantes, según el sitio web Turismo Antioquia Travel.

En este territorio, que ofrece una temperatura promedio de 24 grados centígrados, los viajeros se encuentran con industrias como la panelera y minera y, de hecho, uno de los planes para realizar allí es visitar sus trapiches paneleros con el fin de conocer el proceso de transformación de la caña de azúcar.

San Roque, Antioquia
San Roque es una de las poblaciones para visitar en Antioquia. Foto: Getty Images

Además, dentro de sus cuerpos acuáticos existen gran variedad de quebradas y charcos que hacen parte de los atractivos turísticos del municipio y que les brindan a los viajeros la posibilidad de tener experiencias tranquilas disfrutando de sus encantos naturales.

¿Qué se puede hacer en este municipio?

Como ya se mencionó, este es un destino con diversidad de fuentes hídricas y uno de los lugares para disfrutar son los Charcos Santa Rosita, un espacio en el que se encuentran varios de ellos y una imponente cascada, convirtiéndose en la experiencia natural turística por excelencia de este destino.

Allí también se encuentra el Embalse San Lorenzo, que está bajo la propiedad de la empresa Isagén y es catalogado como un gran cuerpo de agua adecuado para la investigación y conservación de la fauna que allí habita.

Debido a que es un pueblo de tradición panelera, en San Roque los viajeros tienen la posibilidad de observar todo el proceso de la panela y, además, conocer la historia de esta actividad económica en el municipio.

San Roque. Antioquia.
San Roque es un lugar ideal para pasar unos días de vacaciones en un ambiente tranquilo. Foto: Tomada de Turismo Antioquia Travel (Antioquia es Mágica).

En este destino también hay varios lugares propicios para pasar días en familia, como es el caso de la Finca Miraflores y la Hostería Los Alpes. Se trata de espacios acogedores y propicios para desconectarse del día a día.

Datos de interés

Este municipio antioqueño fue fundado en 1880 y elevado a la categoría de municipio el 26 de enero de 1884. De acuerdo con información de la Gobernación del departamento, geográficamente se encuentra entre las cuencas de los ríos Nus y Nare, y surgió después de haber sido un centro minero entre Santo Domingo y Remolino, donde se fue asentando la población.

Noticias Destacadas