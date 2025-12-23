Antioquia es reconocido como uno de los destinos imperdibles para conocer en una temporada de vacaciones. Es el departamento con mayor cantidad de municipios y su oferta turística es amplia.

Está dividido en nueve subregiones y una de ellas es la del Magdalena Medio, en la que se encuentran seis municipios: Caracolí, Maceo, Puerto Berrío, Puerto Nare, Yondó y Puerto Triunfo. Este último es considerado de los más jóvenes del departamento y se encuentra ubicado a orillas del río Magdalena.

Así se vive la magia de la Navidad en uno de los pueblos más coloridos y turísticos de Antioquia, a dos horas de Medellín

El portal Turismo Antioquia Travel indica que su ubicación privilegiada en el mencionado afluente hídrico, les brinda la posibilidad a los viajeros de realizar diversidad de deportes acuáticos.

Una de las particularidades es que su parque principal está a un costado del río, lo que también lo convierte en un destino rico en fauna y flora.

Puerto Triunfo es un lugar ideal para la práctica de deportes acuáticos. Foto: Tomada de Turismo Antioquia Travel (Antioquia es Mágica).

¿Qué se puede hacer en este destino?

Una de las fuentes de agua más importantes del municipio es el Río Claro, el cual desemboca en el río Magdalena y cubre 500 hectáreas repartidas entre los municipios de Sonsón, Puerto Triunfo y San Luis.

Este río cuenta con zonas cristalinas que funcionan como balnearios, sin embargo, su principal atractivo es la reserva Cañón del Río Claro, en donde es posible practicar todo tipo de actividades náuticas y realizar avistamiento de aves y monos.

En la lista de atractivos se incluyen también la Caverna de La Cascada, y la Cueva de los Guácharos, en el Río Claro, que tienen aproximadamente 500 metros de longitud, según información del portal Puebliando por Antioquia.

Tres pueblos patrimonio de Antioquia para visitar durante las vacaciones de fin de año

Así mismo, están las Cavernas Los Pantágoras, un conjunto de más de 50 cavernas, consideradas área natural protegida, que resguarda el patrimonio de la tribu indígena Los Pantágoras, quienes habitaron el Magdalena Medio y el Oriente antioqueño.

Un lugar más para conocer es La Danta, que es considerado un paraíso escondido entre los municipios de Puerto Triunfo, Doradal y Sonsón. Es un buen lugar para conectar con la naturaleza y disfrutar de actividades al aire libre, pues es un espacio rodeado de naturaleza y agua, que cuenta con cascadas, reservas naturales, cavernas y montañas de mármol.

Puerto Triunfo es un destino para disfrutar de la naturaleza. Foto: Turismo Antioquia Travel (Antioquia es Mágica)/API.

Datos históricos

El portal Corregimientos de Antioquia indica que para el año de 1876, Clemente Giraldo quiso establecer un corregimiento, el cual sería jurisdicción del municipio de San Luis, ya que el territorio pertenecía a Marinilla, el cual dependía de Remedios y la provincia de Mariquita.

Años más tarde, en 1905, el territorio se establecía como un paraje llamado ‘El Triunfo’, que posteriormente pasó a llamarse ‘Puerto Uribe Gómez’. Para 1944, paso a ser un corregimiento llamado ‘El Rebozo’, perteneciente al municipio de San Luis.

La mencionada fuente indica que Puerto Triunfo se formó como un territorio conservador, y a los líderes de este partido se les reconoce la fundación de la Inspección de Policía, un albergue para el batallón del Ejército y algunos espacios públicos.