Al oriente de Antioquia se encuentra uno de los municipios que más llaman la atención de los viajeros en este departamento, un colorido destino que vale la pena conocer en algún momento de la vida.

Se trata de Guatapé, conocido como el pueblo de los mil colores, el cual, además, tiene un pedazo de mar en el corazón. Está ubicado a 81 kilómetros de Medellín y su nombre se relaciona con el cacique Guatapé, que comandaba muchas de sus tierras.

Se ha consolidado como uno de esos destinos que todo turista quiere visitar debido a sus diversos atractivos, entre ellos, el embalse que lleva su nombre y también los muy conocidos zócalos, que adornan sus casas.

La estética tradicional y los colores vivos le dan una personalidad alegre al municipio, indica el portal Turismo Antioquia Travel. En los zócalos se dibujan, esculpen, tallan y pintan figuras geométricas, siluetas, momentos y formas que hablan de la idiosincrasia antioqueña.

Este es uno de los pueblos más coloridos de Antioquia. Foto: Getty Images

Así se iluminó este destino para este fin de año

En medio de esos encantos que lo hacen único, Guatapé vive en este momento la magia de la Navidad y para ello se llenó de luces, color y magia con la idea de brindarles a los residentes y visitantes una experiencia única que combina tradición, fantasía y diversión familiar.

Este año, la decoración buscó diversificar la temática, incluyendo elementos icónicos como Disney, la Torre Eiffel, el Taj Mahal, la Torre del Reloj, así como símbolos de la infancia como carruseles, la Rueda de Chicago y aeroplanos. De acuerdo con información oficial, la intención es que los niños y las familias sean los protagonistas, disfrutando de una experiencia llena de luces y color en diferentes puntos del municipio.

De acuerdo con el alcalde del municipio, David Esteban Franco, este año se instalaron aproximadamente 12.000 metros de manguera y 35.000 bombillas LED, con diferentes tipos de iluminación que le dan un toque único al pueblo con una magia que lo hace aún más interesante para visitar. Además, en la decoración de este año se incorporó la tradicional temática del papel metalizado, propia de Antioquia.

¿Qué se puede hacer en Guatapé?

Como ya se mencionó, son diversos los planes para desarrollar en este destino antioqueño. En medio de esa decoración, se pueden recorrer las calles empedradas y apreciar las casas y sus zócalos. La referida fuente indica que los caminos empedrados del municipio llevan a la calle del Recuerdo, que relata la historia de la inundación por las aguas del embalse.

El embalse es uno de los principales atractivos turísticos de Guatapé. Foto: Diego Pineda / Cclprensa

Precisamente en sus alrededores se encuentra el embalse, que cubre la cuarta parte del municipio y está catalogado como el más extenso de Antioquia y uno de los sistemas lénticos más grandes de Colombia.

Este es, sin duda, el símbolo turístico de Guatapé y ofrece una gran riqueza paisajística, en donde es posible practicar todo tipo de deportes náuticos, así como paseos en lanchas, motos acuáticas y yates.

A estos encantos se suman el Malecón y la Piedra del Peñol, que para llegar a la cima exige subir 745 escalas, una aventura que vale la pena, pues mirar desde lo más alto el juego de las montañas con el agua, el contraste del verde vivo y el azul profundo, es un espectáculo que no se puede apreciar en otro lugar.