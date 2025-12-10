Tres pueblos de Antioquia para conocer y disfrutar en esta temporada de fin año

Antioquia es uno de los destinos más encantadores Colombia durante la temporada de fin de año. Entre luces, clima agradable, el departamento ofrece experiencias ideales para todo tipo de viajeros.

A continuación, tres municipios de esta región del país para conocer y disfrutar este cierre de 2025.

Guarne

Este municipio está ubicado a 32 kilómetros de Medellín, a aproximadamente 46 minutos de distancia en vehículo.

Es reconocido por sus “bosques nativos, abundantes aguas, gran variedad de aves y flora”, según señala el portal de turismo Antioquia Travel.

Entre sus atractivos turísticos destacan varias rutas. Una de ellas es la del Alto de la Virgen, ubicado a una altura de 2.550 metros sobre el nivel del mar. Allí se encuentra un santuario de peregrinación religiosa, el cual recibe a centenares de feligreses. También está el monasterio de las hermanas de María Santificadora.

“Durante el recorrido se encuentran las estaciones del viacrucis y diferentes imágenes de vírgenes, puestos de artesanías religiosas y gastronomía local. Adicional a este espacio religioso, existen rutas camineras a través de bosques nativos y quebradas, que se pueden realizar a caballo llegando hasta el mirador el Molino. En la vereda encontramos una gran oferta de estaderos y restaurantes de comida típica antioqueña”, destaca Antioquia Travel.

Otra ruta importante es la de aventura. “Su estructura montañosa permite disfrutar de un terreno empinado y pedregoso, ideal para deportes de aventura como paseos en cuatrimotos y a caballo que, a su vez, permiten conocer y disfrutar de una manera diferente su paisaje. De igual manera, hay pistas de paintball y motocross”, subraya el portal turístico.

Heliconia

Este municipio se ubica a 41 kilómetros de Medellín, a aproximadamente una hora y 52 minutos de distancia en vehículo.

De acuerdo con información del portal de turismo Antioquia Travel, este uno de los primeros pueblos que pisaron los españoles, en el centro de Antioquia, y fue reconocido por su producción de sal.

“Heliconia es un municipio que ha sido un gran productor de sal. Adicionalmente, es un lugar ideal para salir a pescar sabaletas, disfrutar de sus fuentes hídricas y demás maravillas que nos ofrece”, destaca la publicación.

Entre sus principales atractivos se encuentran las salinas. Este era el lugar donde se encontraban las minas de sal y se aprecian chimeneas y construcciones de los indígenas.

También se destacan como atractivos los llamados chorros. “Este es un hermoso balneario natural con una preciosa cascada, es un lugar ideal para conectar con la naturaleza, ya que está lleno de vegetación y zonas verdes para disfrutar. Llegar allí es muy fácil, está a unos cuatro kilómetros de la zona urbana del municipio al que se accede por un sendero ecológico”, destaca Antioquia Travel.

Panorámica de Yolombó, Antioquia | Foto: Cortesía - Alcaldía Municipal de Yolombó, Antioquia

Yolombó

Esta población se encuentra a 104 kilómetros de Medellín, a una hora y 55 minutos de trayecto en vehículo.

De acuerdo con el portal de turismo Antioquia Travel, esta población de más de 23.000 habitantes es reconocida por su rica historia y sus paisajes montañosos.

Adicionalmente, se le reconoce por la obra La Marquesa de Yolombó de Tomás Carrasquilla, la cual “expone a la perfección la cultura antioqueña basada en sembrados de café y caña de azúcar, junto con las minas de oro que fueron explotadas a saciedad por los colonos”.

Entre los sitios de interés está el templo de San Lorenzo. Es considerado como uno de los mas grandes en el departamento y una insignia del municipio, de acuerdo con Antioquia Travel.

La zona arqueológica La Gitana es otro lugar relevante. Está ubicada en el corregimiento El Rubí, a tres kilómetros del casco urbano, y permite conocer las primeras manifestaciones precolombianas de la zona.