El pueblo que celebra una de las expresiones culturales más antiguas de Antioquia: así se vive la Fiesta de los Diablitos

Las fiestas populares en Colombia se han convertido en escenarios perfectos para preservar tradiciones y costumbres, además de ser reflejo de identidad de las diferentes regiones del país. A través de ellas se relatan historias y leyendas.

De hecho, en muchos casos sirven para rendir homenaje a personajes ilustres, poetas, escritores, músicos o figuras religiosas e incluso, alimentos que se cultivan en sus tierras, convirtiendo a cada municipio del territorio colombiano en un destino especial precisamente por sus celebraciones y sitios emblemáticos.

Entre estos lugares se destaca en municipio de Santa Fe de Antioquia, un encantador pueblo ubicado cerca a Medellín que celebra una de las expresiones culturales más antiguas de Antioquia, conocida como la Fiesta de los Diablitos.

Historia de la Fiesta de los Diablitos en Santa Fe de Antioquia

Según el Museo Nacional de Colombia, el origen de esta tradicional fiesta antioqueña es incierto, pero es considerada como la más antigua del departamento ya que, de acuerdo a las investigaciones sobre sus raíces, realizadas por investigadores del Museo Juan del Corral de Santa Fe de Antioquia, señalan que sus raíces se remontan a la época de la colonia, donde se encuentran los registros más antiguos de su celebración.

Por otro lado, indica que se ha constatado que, inicialmente, era una celebración relacionada con el único día descanso que los hacendados quisieron darle a las personas que tenían esclavizadas, siendo símbolo de libertad y alegría al no tener que cumplir con los trabajos forzados a los que eran sometidas.

A raíz de esto, bailes, versos y disfraces se empezaron a apoderar de las calles empedradas de Santa Fe de Antioquia durante la jornada que, con el paso del tiempo, se ha convertido en una tradición que conserva esa misma alegría que probablemente sentían sus creadores, después de casi cuatro siglos.

“En aquel entonces los esclavos se disfrazaban de españoles con trajes coloridos, maquillaje y peinados extravagantes”, señala Comfama. Sin embargo, esta herencia se ha ido transformando y hoy en día las máscaras elaboradas con arcilla o pintadas a mano por los artesanos de la región son parte de la tradición.

También se suelen usar vestuarios coloridos. Con estos elementos populares, la intención es transmitir saberes de abuelos a nietos, preservando así la festividad y el anonimato que permitía que los “diablitos” festejaran diciendo “¡adivine quién soy!”, mientras compartían coplas alusivas a los amos blancos, a modo de caricatura y burla.