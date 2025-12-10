Viajera italiana cumplió su sueño de estar en Colombia en Navidad; así ha sido su experiencia: “Yo soy costeña en el alma”

Desde hace unos días, la creadora de contenido y viajera conocida en redes sociales como Sari la italiana, ha sorprendido a sus seguidores con una serie de publicaciones en las que Colombia es la gran protagonista, en especial una ciudad de la costa que ha destacado como su destino preferido para disfrutar en Navidad.

Según comentó en uno de sus videos, desde hace un año se convirtió en un sueño para ella estar en Cartagena para celebrar las festividades navideñas que, más allá de transformar varios destinos del país en lienzos llenos de color, los convierte en un refugio para revivir tradiciones que se han mantenido en el tiempo, pasando de generación en generación, como el Día de las Velitas.

“Diciembre en Colombia, yo lo dije el año pasado. Dije: ‘el año próximo sí o sí tengo que estar en Colombia en diciembre en la costa’. Ustedes saben, yo soy costeña en el alma. Gracias a todas las personas en el aeropuerto de Cartagena por siempre ser tan lindos, tan sonrientes y ayudar", expresó poco después de aterrizar en La Heroica.

Al bajar del avión también grabó su reacción, dejando ver que uno de los factores que más la emociona al llegar a Cartagena es su clima. “Se siente delicioso el clima. Cuando se aterriza en Colombia se siente hermoso porque el aire aquí es espectacular, uno aterriza y ya se sana todo, cualquier cosa que uno tenga, viene aquí y se sana”.

Por otro lado, reveló que su intención no es solo visitar esporádicamente al país — como lo ha hecho durante dos años —, sino quedarse a vivir en Cartagena, donde se siente como en su hogar. “Denme algo para quedarme a vivir aquí. Estamos en Colombia en diciembre, vamos a disfrutarlo”, dice en otra de sus publicaciones.

Sobre su experiencia en el país en época de Navidad, la viajera ha mostrado en sus videos que en Colombia las fiestas navideñas comienzan mucho antes de que llegue diciembre, tal como lo anuncia el popular dicho “desde septiembre se siente diciembre”.

A esta temporada se le da inicio con los adornos que llenan de luz y colores diferentes establecimientos, casas y sitios emblemáticos, así como avenidas principales y parques, creando espacios acogedores para compartir en familia o con amigos de una manera distinta.

En medio de este ambiente llega la primera celebración que marca oficialmente el inicio de la Navidad: el Día de las Velitas, una tradición que la italiana no se quiso perder, pidiendo consejos para elegir las mejores velas y viviendo la noche en compañía de la comunidad.