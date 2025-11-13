Tres planes poco convencionales para disfrutar en Cartagena de Indias

En Cartagena de Indias, la oferta de actividades para disfrutar es tan amplia como diversa. Más allá de los clásicos recorridos por su encantador centro histórico o las caminatas para admirar la arquitectura colonial que la caracteriza, la ciudad ofrece una variedad de experiencias que permiten descubrir su esencia desde otras perspectivas.

Desde planes culturales y gastronómicos hasta propuestas de aventura o bienestar, La Heroica invita a vivirla de una forma diferente, saliéndose de los itinerarios tradicionales. Por eso, si desea sentir la magia de este destino de una manera distinta, a continuación encontrará tres opciones de planes que brindan experiencias auténticas imperdibles.

1. Explorar los manglares de La Boquilla

Esta aventura se realiza en canoa tradicional, permitiendo conectar con la naturaleza mientras se aprende sobre la importancia de estos ecosistemas para el equilibrio ambiental.

Durante el trayecto, los visitantes pueden disfrutar del avistamiento de aves y observar de cerca la riqueza natural que rodea este lugar. Además, el recorrido brinda la oportunidad de conocer las costumbres de los habitantes de La Boquilla, así como la labor de los pescadores y guardianes locales que trabajan día a día por la conservación de estos valiosos entornos.

Pareja de turistas feliz en Cartagena | Foto: Getty Images/iStockphoto

Este plan combina ecoturismo, conexión con la comunidad y un entorno natural poco conocido por muchos turistas que vale la pena ser explorado.

2. Disfrutar de un spa

Aunque esta actividad puede realizarse en casi cualquier ciudad, hacerlo en Cartagena tiene un encanto especial. Después de caminar por sus coloridas calles y sentir el calor característico de la ciudad, un momento de relajación en un spa se convierte en una experiencia revitalizante.

Además, si son varios días de viaje, es la oportunidad perfecta para desconectarse, recuperar energía y disfrutar de un ambiente de bienestar que combina el descanso con la esencia caribeña del lugar.

Para disfrutar este plan, de acuerdo con la Revista Diners, en La Heroica existen múltiples opciones de spa que ofrecen experiencias únicas y personalizadas. Estos lugares buscan diferenciarse de los spas urbanos tradicionales, combinando técnicas de relajación con elementos locales, ambientes caribeños y un servicio pensado para resaltar el encanto propio de Cartagena.

3. Visitar una de sus islas

Cartagena está rodeada de varias islas llenas de encanto. Entre ellas se destacan Tierra Bomba, las islas del Rosario, San Bernardo y Barú, que tienen ofertas diseñadas para todos los gustos y presupuestos.

En el caso de Tierra Bomba, es una isla que tiene aproximadamente veinte kilómetros cuadrados de extensión y forma parte de la Bahía de Cartagena, así como de su historia política y cultural, explica el portal oficial de turismo Colombia Travel. Se caracteriza por su ambiente tranquilo, sus playas de arena blanca y aguas azules, además de las riquezas naturales que posee.