Suscribirse

Turismo

La tranquila isla cerca de Cartagena para disfrutar de playas de arena blanca y gran belleza natural; alejada del bullicio

A este destino se puede llegar en lancha desde la Heroica.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Turismo
5 de noviembre de 2025, 2:33 p. m.
Isla Tierra Bomba
En esta tranquila isla se puede disfrutar de un espacio lleno de belleza natural. | Foto: Getty Images

Colombia es un país con una gran riqueza y oferta en playa, con islas y destinos que vale la pena conocer y disfrutar de días de descanso inolvidables. Gracias a sus costas Caribe y Pacífica, la cantidad de islas es amplia y las hay de todo tipo con playas de arena dorada, blanca y también negra.

Cerca de Cartagena hay muchas para disfrutar, pero hay una que se caracteriza por ser muy tranquila. Está ubicada al sur del casco urbano y al norte de la Isla de Barú. Se trata de Tierra Bomba que, según el portal oficial Colombia Travel tiene una extensión de aproximadamente veinte kilómetros y una gran relevancia para la Heroica y su historia política y cultural.

Contexto: Tres islas colombianas para disfrutar de arrecifes de coral, una experiencia única de conexión con la naturaleza

Es un paradisíaco lugar que se caracteriza por sus playas tranquilas de arena blanca y aguas azules. Este lugar es considerado como un sitio turístico emergente, ideal para escapar del bullicio de la ciudad y de las playas más concurridas de la zona continental de esta ciudad.

Viaje a la isla de Tierra Bomba, una joya natural única y llena de bondades que promete una experiencia fascinante, ¿dónde se encuentra?
Esta isla cerca de Cartagena ofrece una experiencia fascinante. | Foto: Cortesía - ProColombia

Esta joya caribeña está ubicada a solo 10 minutos de Cartagena en lancha. Se dice que es un pequeño paraíso con una gran variedad de opciones turísticas y de entretenimiento, ideales para disfrutar de un momento de relajación, descanso, actividad física o enriquecimiento cultural, en medio de un ambiente tranquilo.

Colombia Travel indica que hay un par de localidades en esta isla que vale la pena conocer y disfrutar. Se trata de Punta Arena, que destaca por la belleza de sus playas y una gran vista de Cartagena, y Bocachica, que es canal de acceso a la Bahía de Cartagena y tiene varios sitios de interés histórico y cultural.

Contexto: La isla del Caribe colombiano que cautiva con su ambiente sereno y gran riqueza natural: conozca la mejor ruta para visitarla

Diversidad de planes

En este punto está la Batería del Ángel San Rafael y el fuerte de San Fernando, que se dice que junto con el fuerte de San José, defendían a la ciudad de los ataques de piratas y enemigos.

Para acceder a esos fuertes, se puede ir directamente vía marítima, o también con excursiones programadas por el interior de Tierra Bomba, saliendo desde Punta Arena, ya sea con una caminata de aproximadamente dos horas y media, a caballo o en moto, una experiencia que resulta única y muy especial.

Bocachica, Cartagena
Bocachica es uno los lugares que vale la pena conocer en Tierra Bomba. | Foto: Getty Images

Uno de los principales encantos de esta isla es su belleza natural, pues allí los viajeros y turistas se encuentran con una vasta zona de naturaleza virgen para explorar, la cual la hace acreedora de un rico ecosistema de manglar con una espesa vegetación nativa, hábitat de múltiples especies animales.

Así las cosas, este es un lugar ideal para el avistamiento de especies de aves, para realizar baños nocturnos con el fin de observar el plancton bioluminiscente que se manifiesta en luces iridiscentes y la pesca nativa del lugar.

¿Cómo llegar a Tierra Bomba?

Si se quiere disfrutar de esta paradisíaco lugar se puede ir en lancha desde el Muelle de La Bodeguita o en embarcación privada desde las marinas o muelles privados en la ciudad. Allí se pueden admirar sus construcciones antiguas y disfrutar de la calidez de sus habitantes, mientras se goza de una variada oferta de planes para hacer.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Presupuesto Bogotá 2026: así se distribuirán los recursos en los diferentes sectores de la ciudad

2. General se paró firme y no cedió a comunidades presionadas por hombres de alias Calarcá en el Meta

3. Juan Manuel Galán entregó detalles de por qué no le dieron la cabeza de lista al Senado a Alejandro Gaviria

4. Gustavo Petro publicó enigmático mensaje pese al retiro de su visa a EE. UU.: “Te volveré a ver”

5. Armando Benedetti sorprende al decir en cuánto podría quedar el salario mínimo para el 2026: “¿Qué más quieren los trabajadores?"

LEER MENOS

Noticias relacionadas

turismoCartagenaisla

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.