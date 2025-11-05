Colombia es un país con una gran riqueza y oferta en playa, con islas y destinos que vale la pena conocer y disfrutar de días de descanso inolvidables. Gracias a sus costas Caribe y Pacífica, la cantidad de islas es amplia y las hay de todo tipo con playas de arena dorada, blanca y también negra.

Cerca de Cartagena hay muchas para disfrutar, pero hay una que se caracteriza por ser muy tranquila. Está ubicada al sur del casco urbano y al norte de la Isla de Barú. Se trata de Tierra Bomba que, según el portal oficial Colombia Travel tiene una extensión de aproximadamente veinte kilómetros y una gran relevancia para la Heroica y su historia política y cultural.

Es un paradisíaco lugar que se caracteriza por sus playas tranquilas de arena blanca y aguas azules. Este lugar es considerado como un sitio turístico emergente, ideal para escapar del bullicio de la ciudad y de las playas más concurridas de la zona continental de esta ciudad.

Esta isla cerca de Cartagena ofrece una experiencia fascinante. | Foto: Cortesía - ProColombia

Esta joya caribeña está ubicada a solo 10 minutos de Cartagena en lancha. Se dice que es un pequeño paraíso con una gran variedad de opciones turísticas y de entretenimiento, ideales para disfrutar de un momento de relajación, descanso, actividad física o enriquecimiento cultural, en medio de un ambiente tranquilo.

Colombia Travel indica que hay un par de localidades en esta isla que vale la pena conocer y disfrutar. Se trata de Punta Arena, que destaca por la belleza de sus playas y una gran vista de Cartagena, y Bocachica, que es canal de acceso a la Bahía de Cartagena y tiene varios sitios de interés histórico y cultural.

Diversidad de planes

En este punto está la Batería del Ángel San Rafael y el fuerte de San Fernando, que se dice que junto con el fuerte de San José, defendían a la ciudad de los ataques de piratas y enemigos.

Para acceder a esos fuertes, se puede ir directamente vía marítima, o también con excursiones programadas por el interior de Tierra Bomba, saliendo desde Punta Arena, ya sea con una caminata de aproximadamente dos horas y media, a caballo o en moto, una experiencia que resulta única y muy especial.

Bocachica es uno los lugares que vale la pena conocer en Tierra Bomba. | Foto: Getty Images

Uno de los principales encantos de esta isla es su belleza natural, pues allí los viajeros y turistas se encuentran con una vasta zona de naturaleza virgen para explorar, la cual la hace acreedora de un rico ecosistema de manglar con una espesa vegetación nativa, hábitat de múltiples especies animales.

Así las cosas, este es un lugar ideal para el avistamiento de especies de aves, para realizar baños nocturnos con el fin de observar el plancton bioluminiscente que se manifiesta en luces iridiscentes y la pesca nativa del lugar.

¿Cómo llegar a Tierra Bomba?