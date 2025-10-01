La isla del Caribe colombiano que cautiva con su ambiente sereno y gran riqueza natural: conozca la mejor ruta para visitarla

Gracias a su extensa costa caribeña y pacífica, sus archipiélagos, su diversidad natural y cultural, Colombia es un destino que, entre otras cosas, cautiva a los viajeros con su variedad de islas que van más allá del turismo, el sol y la playa, para ofrecer entornos perfectos de desconexión, aventura y relajación.

Entre esas joyas naturales se encuentra la Isla Múcura, en el archipiélago de San Bernardo. Su ambiente sereno y gran riqueza natural son apenas algunos de los factores que la convierten en un paraíso imperdible, especialmente para los amantes de la naturaleza y las experiencias auténticas.

Si desea visitar esta isla, a continuación podrá encontrar una guía práctica para programar su viaje y organizar el itinerario. De esta manera, lo más probable es que aproveche al máximo el privilegio que representa explorar cada uno de los rincones de esta hermosa joya natural.

¿Cómo llegar y qué hacer en Isla Múcura?

Según explica el portal especializado en viajes Travelgrafía, esta isla se encuentra frente a la costa del departamento de Sucre y hace parte del Parque Nacional Corales del Rosario.

Para llegar desde Cartagena, es necesario dirigirse al Muelle de La Bodeguita, ubicado cerca del Centro Histórico. Luego, desde este punto, se deben ubicar las lanchas que salen con destino a Isla Múcura y Tintipán.

Isla Múcura | Foto: Créditos. TripAdvisor / API

El trayecto dura aproximadamente 2 horas, tiempo que se disfruta al máximo gracias a los paisajes que lo acompañan. Al llegar, la mayor recompensa es descubrir los encantos de la isla y vivir experiencias como practicar snorkel entre peces de vivos colores y arrecifes llenos de vida.

Para quienes aman las caminatas, de acuerdo con el portal oficial de turismo Colombia Travel, la isla también cuenta con senderos mágicos que dirigen a sus visitantes a manglares donde el reloj parece detenerse.

Durante las noches, cuando las condiciones lo permiten, los visitantes también tienen la oportunidad de presenciar uno de los fenómenos más fascinantes del mar: nadar rodeados de plancton bioluminiscente que ilumina el agua con cada movimiento.

Consejo clave para evitar contratiempos: esta isla cuenta con una infraestructura turística sencilla pero acogedora. Por esta razón, se recomienda reservar con anticipación y llevar efectivo, ya que en varios establecimientos no se aceptan pagos con tarjeta.