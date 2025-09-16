Tome nota: esta es la mejor época para viajar a Cartagena y tener una experiencia inolvidable

La ciudad de Cartagena es uno de los destinos por excelencia que tiene Colombia, entre sus atractivos se encuentran playas paradisiacas y una gastronomía maravillosa que fascina tanto a turistas como locales.

Cuando un turista planea un viaje a un lugar donde hay playa y sol espera que el clima sea el mejor con altas temperaturas para poder disfrutar del mar, tomar del sol y disfrutar de una buena bebida. Aunque Colombia no cuenta con estaciones, si se presentan épocas de sequía y otras donde la lluvia es más constante.

Cartagena de Indias es una de las ciudades más visitadas por turistas de todo el mundo. | Foto: Guillermo Torres / Semana

Esta es la mejor época para viajar a Cartagena

Para poder disfrutar de un clima caluroso, recorrer las calles y tomar el sol en la playa, la mejor época para visitar esta ciudad es desde diciembre a abril, pues se considera como una época seca, esto quiere decir que en la mayoría de los días hay un clima cálido con temperaturas que van desde los 28° C y los 32° C. El último mes del año suele ser el más visitado por los turistas, tanto nacionales como del extranjero, debido a las fiestas de navidad y fin de año.

Estos son los meses en los que no se recomienda viajar a Cartagena

Como ya se mencionó, Colombia no tiene estaciones, pero eso no significa que en las zonas playeras no se presenten temporadas de altas lluvias, chubascos y hasta tormentas. Aquellos turistas que decidan viajar a la ciudad amurallada podrían encontrarse con días lluviosos, a pesar de que las temperaturas pueden ser similares a los de la temporada seca.

Estos días lluviosos provoca que muchos visitantes no puedan disfrutar por completo las diferentes actividades al aire libre, como visitar playas o realizar tours en islas cercanas debido a la marea del mar, además, el centro de la ciudad suele inundarse, estropeando las actividades de los turistas.

Cartagena de Indias | Foto: Guillermo Torres / Semana

En la actualidad, la ciudad amurallada está atravesando por una temporada de lluvias entre las madrugadas y la mañana, por ende, las autoridades locales alertaron que en la ciudad se han presentado fuertes vientos en diversos sectores de Cartagena causando algunas emergencias, entre esas destaca los reportes de caída de árboles en Bocagrande, una de las zonas más turísticas de esta región.