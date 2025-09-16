Temporada baja: Estos son los destinos más buscados por los colombianos para viajar en esta época

Según información revelada por Kayak, ha ido en aumento el número de personas que ven como una buena opción viajar en la “temporada baja”. De acuerdo a las cifras compartidas por esta empresa, entre el 1 de septiembre y el 15 de noviembre de 2025, las búsquedas de hospedaje aumentaron un 25% frente al mismo periodo del año 2024. También se registró un aumento en el alquiler de carros (16%) y en vuelos (2%).

Los destinos más buscados por los colombianos en esta temporada

Según Kayak, el destino más buscado por los colombianos durante este 2025 es Madrid, España, le siguen Santa Marta, Cartagena, San Andrés y Punta Cana. En este listado también aparecen ciudades como Medellín, Bogotá, Ciudad de México, Miami y Río de Janeiro.

La forma de viajar de los colombianos ha cambiado en los últimos años. | Foto: Getty Images

La ciudad brasileña fue una de las sorpresas en este ranking, las búsquedas de vuelos con destino a este lugar crecieron en un 118% frente a 2024, lo que lo consolida como uno de los destinos revelación en lo que va del año.

A parte de Río, estas otras ciudades también tuvieron un incremento significativo respecto al año anterior fueron: Montería (+40 %), Cali (+47 %), Roma (+23 %), Estambul (+18 %) y Lisboa (+36 %).

Las formas de viajar están cambiando

El director comercial de Kayak para América Latina, Alejandro Lombana, indicó, en charla con El Espectador, que las búsquedas muestran un cambio en la forma de viajar de los colombianos, pues se evidencia que están buscado destinos alternativos.

Hospedajes y oportunidades

En materia de alojamiento, Punta Cana es el destino que lidera el incremento de las búsquedas, con un 23% más en comparación con el año pasado. El precio promedio de una noche en este destino se encuentra cerca a los 900,000 pesos, lo que lo convierte en una buena opción para aquellas personas que quieren tener una escapada internacional.

Punta Cana es el destino que lidera el incremento de las búsquedas, con un 23% más en comparación con el año pasado. | Foto: Getty Images/iStockphoto