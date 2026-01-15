Fórmula 1: esta es la fecha en que iniciará la temporada 2026 y los principales cambios

Los amantes a la Fórmula 1 cuentan los días para la llegada de la nueva temporada de la máxima carpa de la velocidad, para el presente año se tendrán una serie de novedades las cuales buscarán equiparar las diferencias entre los autos de punta.

El próximo 6 de marzo los amantes a la velocidad volverán a disfrutar de las emociones de los 22 pilotos más rápidos del mundo. Hay que señalar que para el 2026 serán 11 equipos los que compitan, tras la llegada de la escudería Cadillac.

22 pilotos lucharán por el nuevo campeonato mundial. Foto: AFP

Calendario temporada 2026

GP de Australia: 6-8 de marzo

6-8 de marzo GP de China: 13-15 de marzo

13-15 de marzo GP de Japón: 27-29 de marzo

27-29 de marzo GP de Baréin: 10-12 de abril

10-12 de abril GP de Arabia Saudita: 17-19 de abril

17-19 de abril GP de Miami: 1-3 de mayo

1-3 de mayo GP de Canadá: 22-24 de mayo

22-24 de mayo GP de Mónaco: 5-7 de junio

5-7 de junio GP de Barcelona-Catalunya: 12-14 de junio

12-14 de junio GP de Austria: 26-28 de junio

26-28 de junio GP de Gran Bretaña: 3-5 de julio

3-5 de julio GP de Bélgica: 17-19 de julio

17-19 de julio GP de Hungría: 24-26 de julio

24-26 de julio GP de Países Bajos: 21-23 de agosto

21-23 de agosto GP de Italia: 4-6 de septiembre

4-6 de septiembre GP de España: 11-13 de septiembre

11-13 de septiembre GP de Azerbaiyán: 25-27 de septiembre

25-27 de septiembre GP de Singapur: 9-11 de octubre

9-11 de octubre GP de Estados Unidos: 23-25 de octubre

23-25 de octubre GP de México: 30 octubre - 1 noviembre

30 octubre - 1 noviembre GP de Brasil: 6-8 de noviembre

6-8 de noviembre GP de Las Vegas: 19-21 de noviembre

19-21 de noviembre GP de Catar: 27-29 de noviembre

27-29 de noviembre GP de Abu Dabi: 4-6 de diciembre

Por otro lado, con la llegada de un nuevo año de competencia se reestructura la parrilla de pilotos que competirán por el campeonato mundial y por el título de constructores de 2026.

Lando Norris es el actual campeón de la Fórmula 1. Foto: AFP

Scuderia Ferrari HP : Charles Leclerc (16) y Lewis Hamilton (44).

: Charles Leclerc (16) y Lewis Hamilton (44). McLaren Mastercard F1 Team : Lando Norris (1) y Oscar Piastri (81).

: Lando Norris (1) y Oscar Piastri (81). Cadillac F1 Team : Sergio Pérez (11) y Valtteri Bottas (77).

: Sergio Pérez (11) y Valtteri Bottas (77). Aston Martin Aramco F1 Team : Fernando Alonso (14) y Lance Stroll (18).

: Fernando Alonso (14) y Lance Stroll (18). BWT Alpine F1 Team : Pierre Gasly (10) y Franco Colapinto (43).

: Pierre Gasly (10) y Franco Colapinto (43). Oracle Red Bull Racing : Max Verstappen (3) e Isack Hadjar (6).

: Max Verstappen (3) e Isack Hadjar (6). TGR Haas F1 Team : Esteban Ocon (31) y Oliver Bearman (87).

: Esteban Ocon (31) y Oliver Bearman (87). Visa Cash App Racing Bulls F1 Team : Arvid Lindblad (41) y Liam Lawson (30).

: Arvid Lindblad (41) y Liam Lawson (30). Atlassian Williams F1 Team : Alexander Albon (23) y Carlos Sainz (55).

: Alexander Albon (23) y Carlos Sainz (55). Audi Revolut F1 Team: Nico Hülkenberg (27) y Gabriel Bortoleto (5).

Hay que recordar que el actual campeón mundial de la categoría es Lando Norris, por su parte McLaren es la escudería que cuenta con el honor del campeonato de constructores.