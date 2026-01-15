Deportes

Fórmula 1: esta es la fecha en que iniciará la temporada 2026 y los principales cambios

Miles de fanáticos esperan el inicio del nuevo campeonato.

Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

16 de enero de 2026, 2:22 a. m.
En pocas semanas se darán inicio a la nueva temporada.
En pocas semanas se darán inicio a la nueva temporada. Foto: AFP

Los amantes a la Fórmula 1 cuentan los días para la llegada de la nueva temporada de la máxima carpa de la velocidad, para el presente año se tendrán una serie de novedades las cuales buscarán equiparar las diferencias entre los autos de punta.

Michael Schumacher: esta es la fortuna que pagarán por el carro de su primera victoria en Fórmula 1

El próximo 6 de marzo los amantes a la velocidad volverán a disfrutar de las emociones de los 22 pilotos más rápidos del mundo. Hay que señalar que para el 2026 serán 11 equipos los que compitan, tras la llegada de la escudería Cadillac.

El piloto australiano de McLaren, Oscar Piastri, celebra tras conseguir la pole position al final de la sesión de clasificación antes del Gran Premio de Fórmula Uno de Qatar.
22 pilotos lucharán por el nuevo campeonato mundial. Foto: AFP

Calendario temporada 2026

  • GP de Australia: 6-8 de marzo
  • GP de China: 13-15 de marzo
  • GP de Japón: 27-29 de marzo
  • GP de Baréin: 10-12 de abril
  • GP de Arabia Saudita: 17-19 de abril
  • GP de Miami: 1-3 de mayo
  • GP de Canadá: 22-24 de mayo
  • GP de Mónaco: 5-7 de junio
  • GP de Barcelona-Catalunya: 12-14 de junio
  • GP de Austria: 26-28 de junio
  • GP de Gran Bretaña: 3-5 de julio
  • GP de Bélgica: 17-19 de julio
  • GP de Hungría: 24-26 de julio
  • GP de Países Bajos: 21-23 de agosto
  • GP de Italia: 4-6 de septiembre
  • GP de España: 11-13 de septiembre
  • GP de Azerbaiyán: 25-27 de septiembre
  • GP de Singapur: 9-11 de octubre
  • GP de Estados Unidos: 23-25 de octubre
  • GP de México: 30 octubre - 1 noviembre
  • GP de Brasil: 6-8 de noviembre
  • GP de Las Vegas: 19-21 de noviembre
  • GP de Catar: 27-29 de noviembre
  • GP de Abu Dabi: 4-6 de diciembre

Por otro lado, con la llegada de un nuevo año de competencia se reestructura la parrilla de pilotos que competirán por el campeonato mundial y por el título de constructores de 2026.

Lando Norris acabó tercero en Abu Dabi y se quedó con el mundial de Fórmula 1.
Lando Norris es el actual campeón de la Fórmula 1. Foto: AFP
  • Scuderia Ferrari HP: Charles Leclerc (16) y Lewis Hamilton (44).
  • McLaren Mastercard F1 Team: Lando Norris (1) y Oscar Piastri (81).
  • Cadillac F1 Team: Sergio Pérez (11) y Valtteri Bottas (77).
  • Aston Martin Aramco F1 Team: Fernando Alonso (14) y Lance Stroll (18).
  • BWT Alpine F1 Team: Pierre Gasly (10) y Franco Colapinto (43).
  • Oracle Red Bull Racing: Max Verstappen (3) e Isack Hadjar (6).
  • TGR Haas F1 Team: Esteban Ocon (31) y Oliver Bearman (87).
  • Visa Cash App Racing Bulls F1 Team: Arvid Lindblad (41) y Liam Lawson (30).
  • Atlassian Williams F1 Team: Alexander Albon (23) y Carlos Sainz (55).
  • Audi Revolut F1 Team: Nico Hülkenberg (27) y Gabriel Bortoleto (5).
El contundente mensaje de la esposa de Schumacher a 12 años del accidente: “Diferente, pero está aquí”

Hay que recordar que el actual campeón mundial de la categoría es Lando Norris, por su parte McLaren es la escudería que cuenta con el honor del campeonato de constructores.

