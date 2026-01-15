Fórmula 1: esta es la fecha en que iniciará la temporada 2026 y los principales cambios

Los amantes a la Fórmula 1 cuentan los días para la llegada de la nueva temporada de la máxima carpa de la velocidad, para el presente año se tendrán una serie de novedades las cuales buscarán equiparar las diferencias entre los autos de punta.
El próximo 6 de marzo los amantes a la velocidad volverán a disfrutar de las emociones de los 22 pilotos más rápidos del mundo. Hay que señalar que para el 2026 serán 11 equipos los que compitan, tras la llegada de la escudería Cadillac.
Calendario temporada 2026
- GP de Australia: 6-8 de marzo
- GP de China: 13-15 de marzo
- GP de Japón: 27-29 de marzo
- GP de Baréin: 10-12 de abril
- GP de Arabia Saudita: 17-19 de abril
- GP de Miami: 1-3 de mayo
- GP de Canadá: 22-24 de mayo
- GP de Mónaco: 5-7 de junio
- GP de Barcelona-Catalunya: 12-14 de junio
- GP de Austria: 26-28 de junio
- GP de Gran Bretaña: 3-5 de julio
- GP de Bélgica: 17-19 de julio
- GP de Hungría: 24-26 de julio
- GP de Países Bajos: 21-23 de agosto
- GP de Italia: 4-6 de septiembre
- GP de España: 11-13 de septiembre
- GP de Azerbaiyán: 25-27 de septiembre
- GP de Singapur: 9-11 de octubre
- GP de Estados Unidos: 23-25 de octubre
- GP de México: 30 octubre - 1 noviembre
- GP de Brasil: 6-8 de noviembre
- GP de Las Vegas: 19-21 de noviembre
- GP de Catar: 27-29 de noviembre
- GP de Abu Dabi: 4-6 de diciembre
Por otro lado, con la llegada de un nuevo año de competencia se reestructura la parrilla de pilotos que competirán por el campeonato mundial y por el título de constructores de 2026.
- Scuderia Ferrari HP: Charles Leclerc (16) y Lewis Hamilton (44).
- McLaren Mastercard F1 Team: Lando Norris (1) y Oscar Piastri (81).
- Cadillac F1 Team: Sergio Pérez (11) y Valtteri Bottas (77).
- Aston Martin Aramco F1 Team: Fernando Alonso (14) y Lance Stroll (18).
- BWT Alpine F1 Team: Pierre Gasly (10) y Franco Colapinto (43).
- Oracle Red Bull Racing: Max Verstappen (3) e Isack Hadjar (6).
- TGR Haas F1 Team: Esteban Ocon (31) y Oliver Bearman (87).
- Visa Cash App Racing Bulls F1 Team: Arvid Lindblad (41) y Liam Lawson (30).
- Atlassian Williams F1 Team: Alexander Albon (23) y Carlos Sainz (55).
- Audi Revolut F1 Team: Nico Hülkenberg (27) y Gabriel Bortoleto (5).
Hay que recordar que el actual campeón mundial de la categoría es Lando Norris, por su parte McLaren es la escudería que cuenta con el honor del campeonato de constructores.