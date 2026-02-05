Series

Apple TV+ sacude el ‘streaming’: Ted Lasso regresa con una cuarta temporada. Conozca el inesperado giro que cambiará la vida del entrenador

Conozca los detalles de la temporada 4 de ‘Ted Lasso’, el nuevo reto de Jason Sudeikis y las primeras imágenes filtradas.

Valentina Rueda Rodríguez

Valentina Rueda Rodríguez

5 de febrero de 2026, 11:30 p. m.
El inesperado equipo que dirigirá Ted Lasso en su regreso.
El inesperado equipo que dirigirá Ted Lasso en su regreso. Foto: x

Jason Sudeikis regresa como el querido “Ted Lasso” para la cuarta temporada de la aclamada serie de Apple TV. El optimismo inquebrantable de Richmond está de vuelta. Tras un cierre en 2023 que dejó a millones de fanáticos con un nudo en la garganta, Apple TV+ ha confirmado oficialmente que ‘Ted Lasso’ regresará para una cuarta temporada. El próximo verano, el entrenador que enseñó al mundo a “creer” retomará su silbato, pero esta vez lo hará bajo una premisa que promete reinventar la narrativa de la serie ganadora de múltiples premios Emmy, así que prepárense para más risas y momentos conmovedores este verano.

A pesar de que el estreno de la tercera temporada en mayo de 2023 parecía ser el final de la serie, Apple TV+ ha confirmado una cuarta temporada.

El 28 de enero, la plataforma de streaming confirmó una cuarta temporada de la serie, que se lanzará en verano de este año. La temporada contará con el regreso del elenco original, así como con varios actores nuevos que interpretarán personajes completamente nuevos.

Un nuevo campo de juego: el reto del fútbol femenino

De acuerdo con las primeras informaciones y las imágenes exclusivas reveladas por la plataforma, el protagonista interpretado por Jason Sudeikis no regresará simplemente para mantener el status quo. En esta ocasión, Ted Lasso se enfrentará a su desafío más ambicioso hasta la fecha: asumir la dirección técnica de un equipo de fútbol femenino de la segunda división inglesa. Las imágenes publicadas revelan que Ted regresará a Inglaterra para dirigir al equipo femenino del AFC Richmond. Esta posibilidad ya se insinuaba en el último capítulo de la serie.

Este giro argumental no solo refresca la dinámica de la serie, sino que pone el foco en el auge global del balompié femenino. Según las imágenes publicadas, Ted regresa a Inglaterra tras su paso por Kansas, lo que indica que su retiro en Estados Unidos fue apenas un paréntesis antes de volver al epicentro del fútbol británico.

Se espera que la cuarta temporada se estrene para mediados de año. Siguiendo el patrón de las primeras dos temporadas, que se estrenaron en agosto y julio respectivamente, es probable que la cuarta temporada siga esta misma tendencia.

Caras nuevas y regresos confirmados

En esta nueva aventura, se contará con la incorporación de una nueva asistente técnica interpretada por Tanya Reynolds, conocida por su papel de Lily en ‘Sex Education’. Otra foto presenta a Grant Feely como el nuevo actor que dará vida a Henry, el hijo de Ted, en una escena donde ambos comen en el Crown & Anchor, un pub emblemático de Londres. Esta localización icónica sugiere un posible regreso a las raíces de la serie.

Otra imagen confirma el regreso de Rebecca Wilton, el personaje interpretado por la famosa actriz Hannah Waddingham, también conocida por su papel en Juego de Tronos. La imagen aparentemente captura el momento en que Ted deja Kansas para regresar a Inglaterra, donde tomará el cargo de entrenador en un nuevo club. Vale la pena mencionar que los primeros episodios de la temporada 4 se desarrollarán en esta ciudad estadounidense.

¿Por qué Ted Lasso sigue siendo un fenómeno?

Desde su estreno en 2020, ‘Ted Lasso’ dejó de ser una simple comedia sobre deportes para convertirse en un tratado sobre la salud mental, la masculinidad positiva y la resiliencia. Con 34 episodios repartidos en tres temporadas, la exclusividad de Apple TV+ ha logrado lo que pocas producciones recientes: unir a la crítica y al público. La pregunta que queda en el aire es: ¿Logrará Ted conquistar la segunda división femenina con la misma magia con la que salvó al Richmond?

