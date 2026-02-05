Gente

“Con humildad, vuelvo a pedir perdón” Johanna Fadul reaparece con sentido mensaje tras su expulsión de ‘La Casa de los Famosos’

Johanna Fadul se pronuncia tras su polémica expulsión de ‘La Casa de los Famosos’. Revela su estado emocional, el apoyo psicológico y pide perdón por sus palabras.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Valentina Rueda Rodríguez

Valentina Rueda Rodríguez

5 de febrero de 2026, 10:42 p. m.
El contundente descargo de Johanna Fadul tras su salida del reality
El contundente descargo de Johanna Fadul tras su salida del reality Foto: x

El domingo 1 de febrero quedará marcado como uno de los días más tensos en la historia de los realities en Colombia. Johanna Fadul, reconocida actriz por su papel en ‘Sin senos sí hay paraíso’, fue expulsada de forma fulminante de ‘La Casa de los Famosos Colombia 3’ tras un desafortunado comentario contra su compañero Campanita. Tras días de silencio y refugio profesional, la bogotana publicó un comunicado oficial y un video donde, visiblemente afectada, asume las consecuencias de sus palabras.

Lina Tejeiro se reencontrará con un exnovio en MasterChef 2026: El pasado “tormentoso” que comparte junto a otro actor

El comentario que detonó la crisis

La controversia se originó durante la dinámica de “posicionamiento”. Fadul, al dirigirse a Campanita, utilizó una frase que encendió las alarmas de la producción y de la audiencia: aseguró que el participante tenía el “alma y mente igual de oscuras que su color de piel”. La reacción en redes sociales fue inmediata, donde colectivos y usuarios calificaron el hecho como un acto de racismo sistémico e inaceptable.

Horas después, “El Jefe” tomó una decisión sin precedentes, comunicándole a la actriz su salida inmediata de la competencia, sin derecho a recoger sus pertenencias ni despedirse formalmente.

“Pido perdón”: El sentido comunicado de Johanna Fadul

A través de sus redes sociales, vistiendo un enterizo blanco de encaje y con un semblante serio, Fadul compartió una reflexión profunda sobre lo ocurrido. “Sé que mis palabras lastimaron, sé que generaron dolor, enojo y decepción en muchas personas”, admitió la actriz en su video oficial.

Gente

Reconocido vallenatero se fue contra Jessi Uribe por polémica que destapó con regalías: “Traicionero, desagradecido”

Gente

Los números con los que se haría millonario el viernes 6 de febrero, según Walter Mercado

Gente

Carolina Ramírez confirmó su embarazo: la protagonista de ‘La Reina del Flow’ publicó tiernas fotos

Gente

Nicolás Arrieta se enfureció y arremetió contra Alexa Torrex en ‘La casa de los famosos 3’

Gente

Famosa actriz colombiana habló por primera vez y confirmó que se separó tras 15 años de matrimonio: “Fue muy difícil”

Gente

Lina Tejeiro confirma su participación en MasterChef Celebrity 2026 con divertido mensaje: “¿Ganar? jajaja... claramente sí"

Gente

Ella es la periodista que vive drama familiar tras secuestro de su madre; pide prueba de vida

Gente

Johanna Fadul se pronunció por primera vez tras su expulsión de ‘La casa de los famosos 3′: “Me saca como un perro”

Gente

Johanna Fadul tomó radical decisión tras ser expulsada de ‘La casa de los famosos 3′ por comentario racista

Gente

“¿Esto no daba para expulsión?”: fuerte reclamo de Martha Isabel Bolaños por los insultos de Karen Sevillano dentro del ‘reality’

Fadul enfatizó que, aunque su objetivo no era promover el odio, entiende que el impacto de sus palabras trasciende su voluntad:

“Hoy entiendo algo fundamental y es que la intención no siempre evita el daño. Hay palabras que cargan historias de dolor de exclusión y, aunque no nazcan desde el desprecio, pueden reabrir esas mismas heridas”.

Asimismo, la actriz reveló que logró tener un diálogo directo con Campanita, agradeciendo la “humanidad” con la que fue escuchada por el afectado, lo que le permitió iniciar un proceso de reflexión sobre la responsabilidad del lenguaje público.

“Sentí que me botaron por la puerta de atrás”: La cruda realidad post-reality

“Volaron mesas”: Marilyn Patiño confesó que le fue infiel a su pareja con su mejor amigo

En una transmisión en vivo realizada el 2 de febrero, Johanna se mostró mucho más informal y cercana con sus seguidores, revelando la vulnerabilidad psicológica que atraviesa. Según declaró la actriz, el proceso ha sido tan traumático que ha requerido acompañamiento psicológico profesional brindado por el canal.

“He estado todos estos días con psicólogo... Yo creía que era fuerte, que tenía mis sentimientos blindados, pero no es tan así”, confesó Fadul. Lo más impactante de su relato fue la frialdad del momento de su salida, asegurando que se sintió “humillada” por la forma en que se dio la orden: “Sentí que me botó con una patada y por la puerta de atrás. Ni siquiera la producción sabía que el jefe había tomado esa decisión”.

Un aprendizaje entre críticas y apoyo

A pesar del aluvión de críticas, la actriz agradeció a su comunidad, autodenominada como “Team Testigas”, por no abandonarla en este momento de crisis. Johanna Fadul cerró su intervención reafirmando su compromiso con la educación y el diálogo como las únicas herramientas para combatir la discriminación, reconociendo que, aunque su paso por el reality fue corto, la lección de vida será permanente.

Más de Gente

Jessi Uribe

Reconocido vallenatero se fue contra Jessi Uribe por polémica que destapó con regalías: “Traicionero, desagradecido”

El contundente descargo de Johanna Fadul tras su salida del reality

“Con humildad, vuelvo a pedir perdón” Johanna Fadul reaparece con sentido mensaje tras su expulsión de ‘La Casa de los Famosos’

Horóscopo y números de la suerte del famoso astrólogo puertorriqueño.

Los números con los que se haría millonario el viernes 6 de febrero, según Walter Mercado

Yeimy Montoya - La Reina del Flow

Carolina Ramírez confirmó su embarazo: la protagonista de ‘La Reina del Flow’ publicó tiernas fotos

Nicolás Arrieta - Alex Torrex

Nicolás Arrieta se enfureció y arremetió contra Alexa Torrex en ‘La casa de los famosos 3’

Reconocida actriz habló de su separación

Famosa actriz colombiana habló por primera vez y confirmó que se separó tras 15 años de matrimonio: “Fue muy difícil”

Lina Tejeiro confirmó su participación en 'MasterChef Celebrity' con divertido mensaje.

Lina Tejeiro confirma su participación en MasterChef Celebrity 2026 con divertido mensaje: “¿Ganar? jajaja... claramente sí"

Periodista pide prueba de vida, tras el secuestro de su madre de 84 años.

Ella es la periodista que vive drama familiar tras secuestro de su madre; pide prueba de vida

(ARCHIVOS) El cantante español Julio Iglesias canta durante el programa de televisión Telethon en París el 6 de diciembre de 2003. Dos exempleados de Julio Iglesias lo demandan ante la justicia española, tras denunciar en una investigación periodística publicada este 13 de enero de 2026 presuntos agresiones y acoso sexual por parte del cantante español. Fuentes legales confirmaron a AFP que se presentó una denuncia contra Iglesias el 5 de enero y está siendo examinada. (Foto de Bertrand GUAY / AFP)

Nuevo problema legal para Julio Iglesias, luego de recibir denuncias por agresión sexual

xx

Super Bowl 2026: listado completo de los artistas que participarán en el ‘Halftime Show’ y el ‘All American Halftime Show’ en el TPU

Noticias Destacadas