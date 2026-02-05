“Con humildad, vuelvo a pedir perdón” Johanna Fadul reaparece con sentido mensaje tras su expulsión de ‘La Casa de los Famosos’

El domingo 1 de febrero quedará marcado como uno de los días más tensos en la historia de los realities en Colombia. Johanna Fadul, reconocida actriz por su papel en ‘Sin senos sí hay paraíso’, fue expulsada de forma fulminante de ‘La Casa de los Famosos Colombia 3’ tras un desafortunado comentario contra su compañero Campanita. Tras días de silencio y refugio profesional, la bogotana publicó un comunicado oficial y un video donde, visiblemente afectada, asume las consecuencias de sus palabras.

Lina Tejeiro se reencontrará con un exnovio en MasterChef 2026: El pasado “tormentoso” que comparte junto a otro actor

El comentario que detonó la crisis

La controversia se originó durante la dinámica de “posicionamiento”. Fadul, al dirigirse a Campanita, utilizó una frase que encendió las alarmas de la producción y de la audiencia: aseguró que el participante tenía el “alma y mente igual de oscuras que su color de piel”. La reacción en redes sociales fue inmediata, donde colectivos y usuarios calificaron el hecho como un acto de racismo sistémico e inaceptable.

Horas después, “El Jefe” tomó una decisión sin precedentes, comunicándole a la actriz su salida inmediata de la competencia, sin derecho a recoger sus pertenencias ni despedirse formalmente.

“Pido perdón”: El sentido comunicado de Johanna Fadul

A través de sus redes sociales, vistiendo un enterizo blanco de encaje y con un semblante serio, Fadul compartió una reflexión profunda sobre lo ocurrido. “Sé que mis palabras lastimaron, sé que generaron dolor, enojo y decepción en muchas personas”, admitió la actriz en su video oficial.

Fadul enfatizó que, aunque su objetivo no era promover el odio, entiende que el impacto de sus palabras trasciende su voluntad:

“Hoy entiendo algo fundamental y es que la intención no siempre evita el daño. Hay palabras que cargan historias de dolor de exclusión y, aunque no nazcan desde el desprecio, pueden reabrir esas mismas heridas”.

Asimismo, la actriz reveló que logró tener un diálogo directo con Campanita, agradeciendo la “humanidad” con la que fue escuchada por el afectado, lo que le permitió iniciar un proceso de reflexión sobre la responsabilidad del lenguaje público.

“Sentí que me botaron por la puerta de atrás”: La cruda realidad post-reality

“Volaron mesas”: Marilyn Patiño confesó que le fue infiel a su pareja con su mejor amigo

En una transmisión en vivo realizada el 2 de febrero, Johanna se mostró mucho más informal y cercana con sus seguidores, revelando la vulnerabilidad psicológica que atraviesa. Según declaró la actriz, el proceso ha sido tan traumático que ha requerido acompañamiento psicológico profesional brindado por el canal.

“He estado todos estos días con psicólogo... Yo creía que era fuerte, que tenía mis sentimientos blindados, pero no es tan así”, confesó Fadul. Lo más impactante de su relato fue la frialdad del momento de su salida, asegurando que se sintió “humillada” por la forma en que se dio la orden: “Sentí que me botó con una patada y por la puerta de atrás. Ni siquiera la producción sabía que el jefe había tomado esa decisión”.

Un aprendizaje entre críticas y apoyo

A pesar del aluvión de críticas, la actriz agradeció a su comunidad, autodenominada como “Team Testigas”, por no abandonarla en este momento de crisis. Johanna Fadul cerró su intervención reafirmando su compromiso con la educación y el diálogo como las únicas herramientas para combatir la discriminación, reconociendo que, aunque su paso por el reality fue corto, la lección de vida será permanente.