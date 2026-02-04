Gente

“Volaron mesas”: Marilyn Patiño confesó que le fue infiel a su pareja con su mejor amigo

Marilyn Patiño confesó en ‘La casa de los famosos’ cómo una falta de compromiso la llevó a involucrarse con el mejor amigo de su pareja.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Valentina Rueda Rodríguez

Valentina Rueda Rodríguez

4 de febrero de 2026, 8:25 p. m.
Marilyn Patiño habla de cómo le fue infiel a su pareja.
Marilyn Patiño habla de cómo le fue infiel a su pareja. Foto: Instagram: @marilynpatino1

La convivencia en La casa de los famosos continúa sacando a la luz los secretos más profundos de las celebridades colombianas. En esta ocasión, la actriz Marilyn Patiño dejó a sus compañeros con la boca abierta al relatar una historia de celos, falta de compromiso y una “venganza” sentimental que terminó en una batalla campal dentro de una discoteca.

De Bogotá para el mundo: el sobrino de Michael Jackson con sangre colombiana que lo interpretará en su nueva película

Un romance sin etiquetas

Según el relato de la actriz, todo comenzó con una atracción eléctrica hacia un hombre que describió como “espectacular”. Lo que parecía el inicio de una historia de amor ideal, con citas diarias y una química innegable, se topó de frente con la realidad cuando Marilyn decidió preguntar por el estatus de la relación.

La respuesta del hombre fue un balde de agua fría: “Uy, bebé, no te me vayas a empelicular, amor. Yo soy un man que voy y vengo, tengo mis amigas, me gustan mis espacios”, recordó Patiño. Aunque la confesión la dejó “desinflada” y al borde del llanto, la actriz admitió que continuó saliendo con él debido al fuerte match que sentía, sin imaginar que el destino les cobraría factura muy pronto.

El punto de quiebre: “Me metí con el mejor amigo”

El clímax de esta historia ocurrió durante la fiesta de cumpleaños de aquel hombre. Marilyn, siendo fiel a la advertencia de “no empelicularse”, decidió tomarle la palabra al ver que él la ignoraba y coqueteaba con otras mujeres. Fue en ese momento cuando el mejor amigo del cumpleañero entró en escena.

Gente

Jessi Uribe expuso calvario por desalentadora situación con sus regalías; contó jugada que le hicieron: “Todo se lo entregué”

Gente

‘MasterChef Celebrity 2026′: estos son los 24 participantes confirmados; hay leyendas de la farándula colombiana

Gente

Yina Calderón llega a ‘La casa de los famosos’ de Telemundo y, con particular video, confirmó su participación: “Nos fuimos internacionales”

Gente

“¿Esto no daba para expulsión?”: fuerte reclamo de Martha Isabel Bolaños por los insultos de Karen Sevillano dentro del ‘reality’

Gente

Ricky Martin reveló carta a Bad Bunny tras su triunfo en los Grammy 2026; envió contundente mensaje: “Señalaste un sistema”

Gente

Año Nuevo Chino en febrero: los símbolos detrás de esta celebración para tener buena fortuna en el mes

Gente

Destapan si Yeison Jiménez dejó testamento antes de su muerte y exponen el fraude millonario del que fue víctima

Gente

Ellos serían los participantes confirmados para ‘La casa de los famosos 3’; hay varios actores

Gente

Marilyn Patiño, la nueva participante confirmada por ‘el Jefe’ para sumarse a ‘La casa de los famosos’

Gente

Marilyn Patiño contó cómo estuvo a punto de quitarse la vida: “Sentí la voz de Dios”

“Como él me dijo que no teníamos nada… me metí con el mejor amigo de él”, confesó la actriz entre risas ante la mirada atónita de los demás participantes. El encuentro no fue discreto; la situación escaló a un nivel físico que desató la furia del anfitrión. “Cuando me chupeteé con el man y llegó el otro a darle en la jeta… empezaron a pelear, volaron mesas, casi nos sacan de la discoteca”, relató Patiño.

Lejos de ser un desliz de una noche, Marilyn aseguró que esa decisión dio inicio a un noviazgo formal con el amigo que duró aproximadamente un año.

La contundente respuesta de Marilyn Patiño

Tras el altercado, el primer pretendiente intentó difamar a la actriz calificándola de “perra”. Sin embargo, Marilyn, conocida por su carácter firme, no se quedó callada. Le envió un último mensaje recordándole sus propias reglas de juego: “Tú mismo fuiste el que dijo que no me fuera a empelicular. Ahorita sí estoy empeliculada. Chao”, sentenció antes de bloquearlo de su vida.

Un pasado marcado por la tragedia

Este relato de ligereza y picardía contrasta con otros momentos desgarradores que la actriz ha compartido en el reality. La vida amorosa de Patiño no ha sido fácil; cabe recordar que la actriz aún procesa el dolor por la muerte de Fabián Bonilla, el padre de sus hijos, quien falleció en circunstancias extrañas en el Cauca.

Como bien ha registrado Revista Semana, Marilyn ha calificado ese suceso como el más difícil de su vida, declarando en su momento: “Le quitaron la vida a mi pareja”. Esta dualidad entre la mujer resiliente que enfrenta tragedias y la mujer espontánea que vive sus romances sin filtros es lo que ha convertido a Marilyn en una de las competidoras más magnéticas de la actual temporada.

Más de Gente

Marilyn Patiño habla del amor

“Volaron mesas”: Marilyn Patiño confesó que le fue infiel a su pareja con su mejor amigo

Jessi Uribe, artista colombiano.

Jessi Uribe expuso calvario por desalentadora situación con sus regalías; contó jugada que le hicieron: “Todo se lo entregué”

Estos son los participantes oficiales de 'MasterChef Celebrity 2026'

‘MasterChef Celebrity 2026′: estos son los 24 participantes confirmados; hay leyendas de la farándula colombiana

Yina Calderón, confirmada para 'La casa de los famosos' de Telemundo.

Yina Calderón llega a ‘La casa de los famosos’ de Telemundo y, con particular video, confirmó su participación: “Nos fuimos internacionales”

Martha Isabel Bolaños expone "pruebas" contra Karen Sevillano tras la salida de Johanna Fadul

“¿Esto no daba para expulsión?”: fuerte reclamo de Martha Isabel Bolaños por los insultos de Karen Sevillano dentro del ‘reality’

Bad Bunny y Ricky Martin

Ricky Martin reveló carta a Bad Bunny tras su triunfo en los Grammy 2026; envió contundente mensaje: “Señalaste un sistema”

Año nuevo chino 2026

Año Nuevo Chino en febrero: los símbolos detrás de esta celebración para tener buena fortuna en el mes

De Yeison Jiménez a Jessi Uribe, Luis Alfonso y Arelys Henao, esta es la generación que llevó al género de las cantinas al centro de la escena cultural en el país y el continente.

Destapan si Yeison Jiménez dejó testamento antes de su muerte y exponen el fraude millonario del que fue víctima

Bako, cantante de The Mills.

A reconocido cantante colombiano casi le vacían la cuenta bancaria; denunció nueva y delicada modalidad de estafa

Francia Márquez, vicepresidenta de Colombia, se pronunció por comentario racista de Johanna Fadul.

Francia Márquez habló de Johanna Fadul y dejó en evidencia su molestia por comentario racista: “Es una forma de violencia y es un delito”

Noticias Destacadas