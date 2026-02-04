“Volaron mesas”: Marilyn Patiño confesó que le fue infiel a su pareja con su mejor amigo

La convivencia en La casa de los famosos continúa sacando a la luz los secretos más profundos de las celebridades colombianas. En esta ocasión, la actriz Marilyn Patiño dejó a sus compañeros con la boca abierta al relatar una historia de celos, falta de compromiso y una “venganza” sentimental que terminó en una batalla campal dentro de una discoteca.

Un romance sin etiquetas

Según el relato de la actriz, todo comenzó con una atracción eléctrica hacia un hombre que describió como “espectacular”. Lo que parecía el inicio de una historia de amor ideal, con citas diarias y una química innegable, se topó de frente con la realidad cuando Marilyn decidió preguntar por el estatus de la relación.

La respuesta del hombre fue un balde de agua fría: “Uy, bebé, no te me vayas a empelicular, amor. Yo soy un man que voy y vengo, tengo mis amigas, me gustan mis espacios”, recordó Patiño. Aunque la confesión la dejó “desinflada” y al borde del llanto, la actriz admitió que continuó saliendo con él debido al fuerte match que sentía, sin imaginar que el destino les cobraría factura muy pronto.

El punto de quiebre: “Me metí con el mejor amigo”

El clímax de esta historia ocurrió durante la fiesta de cumpleaños de aquel hombre. Marilyn, siendo fiel a la advertencia de “no empelicularse”, decidió tomarle la palabra al ver que él la ignoraba y coqueteaba con otras mujeres. Fue en ese momento cuando el mejor amigo del cumpleañero entró en escena.

“Como él me dijo que no teníamos nada… me metí con el mejor amigo de él”, confesó la actriz entre risas ante la mirada atónita de los demás participantes. El encuentro no fue discreto; la situación escaló a un nivel físico que desató la furia del anfitrión. “Cuando me chupeteé con el man y llegó el otro a darle en la jeta… empezaron a pelear, volaron mesas, casi nos sacan de la discoteca”, relató Patiño.

Lejos de ser un desliz de una noche, Marilyn aseguró que esa decisión dio inicio a un noviazgo formal con el amigo que duró aproximadamente un año.

La contundente respuesta de Marilyn Patiño

Tras el altercado, el primer pretendiente intentó difamar a la actriz calificándola de “perra”. Sin embargo, Marilyn, conocida por su carácter firme, no se quedó callada. Le envió un último mensaje recordándole sus propias reglas de juego: “Tú mismo fuiste el que dijo que no me fuera a empelicular. Ahorita sí estoy empeliculada. Chao”, sentenció antes de bloquearlo de su vida.

Un pasado marcado por la tragedia

Este relato de ligereza y picardía contrasta con otros momentos desgarradores que la actriz ha compartido en el reality. La vida amorosa de Patiño no ha sido fácil; cabe recordar que la actriz aún procesa el dolor por la muerte de Fabián Bonilla, el padre de sus hijos, quien falleció en circunstancias extrañas en el Cauca.

Como bien ha registrado Revista Semana, Marilyn ha calificado ese suceso como el más difícil de su vida, declarando en su momento: “Le quitaron la vida a mi pareja”. Esta dualidad entre la mujer resiliente que enfrenta tragedias y la mujer espontánea que vive sus romances sin filtros es lo que ha convertido a Marilyn en una de las competidoras más magnéticas de la actual temporada.