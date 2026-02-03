Cultura

De Bogotá para el mundo: el sobrino de Michael Jackson con sangre colombiana que lo interpretará en su nueva película

Vea el nuevo tráiler de ‘Michael’, el esperado biopic del Rey del Pop. Conozca a Jaafar Jackson, su sobrino con raíces colombianas que protagoniza la cinta.

Valentina Rueda Rodríguez

3 de febrero de 2026, 7:39 p. m.
Vea el nuevo adelanto de la película de Michael Jackson y quién es su protagonista.
Vea el nuevo adelanto de la película de Michael Jackson y quién es su protagonista. Foto: x

El “Rey del Pop” está de regreso, al menos en la gran pantalla. El lanzamiento del más reciente tráiler de la película biográfica de Michael Jackson ha paralizado las redes sociales, no solo por la nostalgia de sus éxitos, sino por el asombroso parecido físico y vocal de su protagonista, Jaafar Jackson, quien lleva en sus venas el talento de la dinastía y un vínculo especial con Colombia.

Una apuesta bajo la lupa de los fanáticos

La expectativa es total, pero no está exenta de críticas. Tras el lanzamiento del video, los espectadores rápidamente compartieron sus reacciones, admitiendo que existe una “presión” inmensa para que la producción esté a la altura del mito. La película pretende recorrer la vida de la estrella desde sus inicios en los Jackson Five hasta su ascenso meteórico como solista, un camino marcado por el éxito sin precedentes y las tensiones familiares.

YouTube video iVJaujA54Y8 thumbnail

El tráiler deja frases para la posteridad que ya resuenan entre los seguidores: “Creo que la música puede cambiar el mundo”, una premisa que parece guiar el tono emocional de la cinta dirigida por Antoine Fuqua.

Sangre colombiana en la piel del ‘Rey del Pop’

Uno de los datos que más ha generado orgullo y curiosidad en nuestro país es el origen de su protagonista. Jaafar Jackson, de 29 años, es hijo de Jermaine Jackson (hermano de Michael) y de Alejandra Loaiza, una mujer nacida en Bogotá. Esta herencia colombo-estadounidense añade un matiz especial para la audiencia latina, que verá a un actor de raíces bogotanas interpretar al artista más grande de todos los tiempos.

Este joven artista ha demostrado ser capaz de emular a la perfección los icónicos pasos de baile de su tío. En el adelanto, se le puede ver transformado en diversos momentos clave: desde las grabaciones en el estudio junto al legendario Quincy Jones mientras suena ‘Wanna Be Startin’ Somethin’, hasta recreaciones exactas del videoclip de ‘Thriller’ y el legendario paso moonwalk sobre los escenarios.

Un elenco de lujo y una historia sin filtros

El actor Miles Teller aparece en el tráiler con una caracterización que lo deja “sorprendentemente irreconocible”, interpretando a una figura clave en la gestión de la carrera de Jackson. Asimismo, el conflicto familiar será un eje central; la cinta explorará las complejas tensiones con su padre y manager, Joe Jackson, quien fue el arquitecto de su fama pero también una figura de controversia.

¿Cuándo es el estreno?

Snoop Dogg está de luto por tragedia familiar; falleció su nieta tras una dura batalla por su vida: “Perdí al amor de mi vida”

La producción, que marca el debut cinematográfico de Jaafar Jackson, tiene previsto su estreno en abril de 2026. Los fanáticos ya anticipan una experiencia cinematográfica que no solo celebre la música del álbum más vendido de la historia, Thriller (1982), sino que también humanice a la figura que falleció de forma impactante en 2009 a los 50 años.

La suerte está hechada: ¿Logrará Jaafar Jackson convencer a los críticos más feroces? Por ahora, el tráiler sugiere que el talento, al menos, se queda en familia.

