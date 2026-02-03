Gente

El explosivo choque entre Yaya Muñoz y Roberto Velásquez por ‘La casa de los famosos’

Yaya Muñoz no se quedó callada y respondió con pruebas a Roberto Velásquez tras ser señalada como “la única no querida” en RCN.

Valentina Rueda Rodríguez

3 de febrero de 2026, 6:35 p. m.
Yaya Muñoz filtra pruebas contra Roberto Velásquez tras polémicas declaraciones Foto: x

El ambiente en el mundo del entretenimiento colombiano se encuentra al rojo vivo tras el reciente y mediático enfrentamiento entre Yaya Muñoz y Roberto Velásquez.

Lo que comenzó como una crítica a la audiencia de La casa de los famosos Colombia, terminó en una guerra de declaraciones que cuestiona la legitimidad de la producción del Canal RCN y la relación de los exparticipantes con el formato.

El detonante: “Es la única que no queremos”

La controversia se encendió cuando Roberto Velásquez, jefe de contenido del reality y figura central del espacio digital ¿Qué hay pa’ dañar?, arremetió de forma directa contra Muñoz. Velásquez fue tajante al asegurar que, mientras todos los exparticipantes tienen las puertas abiertas en el canal, Yaya es la excepción.

“Es la única que no queremos de las exparticipantes. Bienvenidas todas las demás. Ella no”, sentenció Velásquez, dejando claro que existe una ruptura total con la comunicadora.

El directivo justificó su postura criticando la supuesta falta de información de Muñoz, quien previamente había sugerido que el programa no gozaba del mismo éxito que su primera temporada. “Ilústrate. Edúcate. Pregunta... Estudia”, dijo Velásquez, defendiendo que el flujo de patrocinadores y el ruido en redes demuestran la vigencia del formato.

La contundente respuesta de Yaya Muñoz y sus “pruebas”

Lejos de intimidarse, Yaya Muñoz utilizó su plataforma en el programa Tamo en vivo de Dímelo King para responder con dureza. La panelista tildó de “ridículo” a Velásquez y cuestionó su profesionalismo al intentar exponerla públicamente como una figura no grata en el Canal RCN.

“Se le llenó la boca diciendo que allá no me querían”, afirmó Muñoz, quien decidió ir más allá y revelar que, contrario a lo dicho por Velásquez, la producción sí la buscó recientemente. Para sustentar su versión, la presentadora reprodujo un audio en el que una voz, presuntamente de la producción, la citaba el pasado 23 de enero para un casting presencial precisamente para el proyecto ¿Qué hay pa’ dañar?.

“Me pidieron estar el lunes a las 9:00 a. m. haciendo casting. Pero yo dije que no porque estaba acá”, relató Muñoz, sugiriendo que el desprecio de Velásquez podría ser una reacción al rechazo previo de ella hacia la oferta laboral.

Tensión en el set y el rol de Carla Giraldo

De La Casa de los Famosos a la actuación: Emiro Navarro debuta en la televisión con nuevo proyecto grabado en la Dorada

La disputa no solo involucra a los panelistas. Muñoz también puso el foco sobre el ambiente que se vive en el reality, cuestionando incluso el papel de la conductora Carla Giraldo. Según lo expuesto en redes sociales, Muñoz considera que las tensiones entre presentadores y participantes afectan la percepción del público.

Néstor Parra, compañero de Velásquez, intentó matizar la situación sugiriendo que los comentarios de Yaya responden a su nuevo rol como panelista en un espacio de crítica, pero la brecha parece insalvable. Mientras Velásquez cierra las puertas del canal bajo el argumento de “lealtad entre amigos”, Muñoz se mantiene firme en su postura de libre opinión, asegurando que no se dejará silenciar por las figuras de poder dentro del canal.

