LA SITUACIÓN para las generaciones que salen al encuentro del mercado laboral no es tan alentadora estos días como lo fue para los baby boomers, que apuntaban a casa, carro y beca. Esto no es un secreto para nadie en el siglo XXI, cuando el techo propio y la familia son ideas casi exclusivas de insensatos, aventureros o adinerados. En la cara de esa circunstancia, se puede llorar, pero también se puede reír. O, mejor, ambas.

Foto: AppleTV

Manousos Oviedo, el personaje de Pluribus que puso a Carlos-Manuel Vesga en los ojos del planeta

En ese contexto, y en ese tono, Apple TV presenta una serie que le habla a esta generación, la que vive en la era de OnlyFans y de TikTok, de las deudas universitarias, de las amistades vanas y (las pocas) de verdad. La mira a los ojos, sin juicio, desde contextos no victimistas, con humanidad y gracia, y, claro, también a la generación de sus padres (en este caso, separados). Se trata de Margo’s Got Money Troubles, serie de ocho episodios que ya se emite, estrena episodios los miércoles y entra en su recta final. Bien puede subirse al bus y gozar comunalmente del cierre, a lanzarse el próximo 20 de mayo.

Al frente de esta historia tan ligada al presente, inspirada en la novela de Rufi Thorpe, está David E. Kelley (Ally McBeal lo hizo volar solo, Big Little Lies lo cimentó como autor), quien la adaptó para la pantalla chica junto con un equipo de primer nivel. Su reparto estelar integra leyendas de Hollywood como Michelle Pfeiffer y Nicole Kidman, y otros que van en ese camino, como el gran Nick Offerman, que todo lo mejora desde su humor y su vulnerabilidad.

Pero todo gira en torno a la protagonista, Elle Fanning, que en su versatilidad y talento salta con asombrosa naturalidad entre pantalla grande y chica, y entre géneros dramáticos de acción o comedia. Porque viene de ser nominada al Óscar como actriz de reparto por la genial Sentimental Value, de Joachim Trier, y también le dio vida vibrante a una nueva entrega de Predator: Badlands (en Disney+ estos días).

En esta serie de ocho episodios, Elle interpreta a Margo, hija de una mesera de Hooters (Pfeiffer) y de un exluchador de lucha libre (Offerman), una clase trabajadora que suele ser pordebajeada desde sus maneras y circunstancias. Aquí se la trata con humor, pero también con respeto.

Margo es una joven de enorme carisma (y belleza), con el sueño de ser escritora, con el talento para buscarlo, pero sin el dinero. Aun así, estudia para serlo, aunque ve descarrilada su ruta tras quedar embarazada. Y, tal como su madre, Shyanne, lo decidió con ella, Margo decide tener el bebé por su cuenta. Lo bautiza Bodhi. Los ciclos se repiten, a veces con los mismos desenlaces, a veces no.

La llegada del bebé Bodhi cambia el curso de la vida de estas personas y de su entorno. El reparto suma no solo a Nick Offerman, sino también a Nicole Kidman. Foto: AppleTV

En gran apertura, ‘El Eternauta’, ‘Anatomía de un instante’, ‘Sirat’ y ‘El agente secreto’ pican en punta

Shyanne Millet es interpretada por Michelle Pfeiffer, que trabaja por primera vez en un proyecto de su marido (Kelley) y se hace crucial estableciendo el tono de la serie. En su papel, Pfeiffer demuestra una notable vena dramático-cómica que la hace destacarse en sus escenas. Y en las que comparte con Fanning, la química entre ambas es el fuego. Es comedia, pero emociona y conmueve (no es tan común). Las dos actrices entregan sparrings memorables, intensos, de altos decibeles, abriendo la puerta a una sinceridad brutal, pero también al humor que apacigua y evita que todo se pudra irremediablemente. Justo al límite, con el pegante del amor eterno.

“AL PRINCIPIO, PROBABLEMENTE JUZGUES A ESTOS PERSONAJES CON DUREZA, PERO NO TE PERMITIMOS QUE LO HAGAS POR MUCHO TIEMPO”: MICHELLE PFEIFFER.

A Michelle había que preguntarle sobre esa química con Elle y esa relación entre sus personajes. “Siempre encuentro las relaciones de madre e hija muy interesantes y complicadas”, explica. “Amo a ambos personajes. Amo lo feroz que es Shyanne y todo lo que quiere es una vida mejor para su hija. Al final del día, todas son personas defectuosas y desordenadas tratando de hacer lo mejor que pueden con las cartas que les tocaron. Y se aman, y eso es lo que importa”.

Entre la indignación de su madre y la consecución de un sueño creativo por medio de plataformas inesperadas, Margo encuentra una ruta hacia vivir sin endeudarse y proveer para su chiquito tras el personaje de OnlyFans y TikTok llamado @HungryGhost (Fantasma Hambriento). Margo da vida a esa creación desde su sensibilidad única, que hace exitosa con ayuda de unas cuantas amigas, como Susie (Thaddea Graham). La ola sube y baja, porque las redes y la sociedad dan notoriedad, dinero, pero también dan pie a ataques brutales.

Fantasma Hambriento se llama su perosnaje en OnlyFans... y no es como el resto... Foto: AppleTV

“Un gran tema de este programa es el juicio. Para Margo, esta plataforma es una vía de escape donde vuelve a encontrar esa chispa de creatividad y un espacio para sentirse cómoda en su cuerpo nuevamente, además de crear una comunidad y proveer para su hijo”, cuenta Elle. “Yo me enfoqué realmente en la alegría que esto le estaba brindando a Margo en ese momento”. Y sí que lo hace, pero la serie no le escapa al hecho de que, cuando su personalidad online se choca con su mundo real, realidades fuertes y luchas en terrenos que no esperaba vienen a morderla y bajarla de su nube.

“Hay un momento en el que Shyanne descubre que Margo está haciendo OnlyFans –añade Michelle–, y ningún padre quiere escuchar eso debido a ciertas connotaciones y prejuicios. Cheyenne ataca por miedo y pánico”. En esa marea, la producción explora relaciones de padres, madres e hijas, separados por la vida, pero también reunidos por ella, por el bebé Bodhi, por el destino de su custodia y por las redes.

Nick Offerman es Jinx, el padre de Margo, y Thaddea Graham interpreta a la amiga que le da una mano de verdad cuando la necesita. Foto: AppleTV

‘La casa de los espíritus’: Arcadia habló con Andrés Wood sobre “una serie con voz y estética propias”

“Me encanta la forma en que David escribió esto –añade Elle– porque creo que el personaje que crea, Fantasma Hambriento, viene de la maternidad. Margo se siente como un alienígena frente a sus compañeras que no son madres; está goteando leche y su bebé le hace popó en la cara. La criatura alienígena que crea es una expresión de todo lo que está atravesando, e incluso la forma en que el alienígena camina y habla se inspira en las actitudes infantiles de su bebé. Aprender a ser madre en el set y basarme en las mamás a mi alrededor alimentó completamente su creatividad”.

Sobre la fortuna de liderar este proyecto, Fanning destacó el poder hacer junto con un equipo de ensueño. “El libro escrito por Rufi me impresionó, y mucha gente quería adaptarlo”, explica radiante. “David es un genio y captó la voz de Margo, su sentido del humor y su angustia. Yo no había interpretado nunca a alguien como ella”. En efecto, es un rol muy exigente, en el que el cuerpo es una absoluta herramienta, supremamente liberador, normalizador y entretenido. Así como lo hizo en la genial serie que protagonizó entre 2020 y 2023, The Great, Fanning es dueña de este rol e impulsa el ‘buque’ con enorme carisma.

Si bien han trabajado juntas en tres ocasiones, Michelle destaca que esta es “la primera vez que realmente nos llegamos a conocer profundamente con Elle. La escritura nos permitió hacer conexiones profundas y ahora somos amigas en la vida real”. En uno de sus diálogos memorables, Shyanne Millet le dice a su hija: “Arruinaste mi vida tan hermosamente”. Al respecto, añade que “ser madre soltera tiene un manual de reglas distinto, y el guion está lleno de la belleza de estas personas complicadas intentando sobrevivir juntas”. Y es en ese corazón y en el juego que propone, en el que se inmiscuyen las artes de la lucha libre y una disputa legal, que se hace adulta, cercana e imperdible.