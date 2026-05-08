Lo que la guerra me quitó y lo que el amor me enseñó

El Día de las Madres no se vive igual para todos.
Cada historia lo convierte en algo distinto.
No es solo una fecha. Es un lugar al que cada uno llega con lo que ha vivido. Porque no llega únicamente con flores o mensajes bonitos; llega con memoria, con ausencias, con gratitud y con todo aquello que la vida nos obligó a aprender, muchas veces antes de tiempo.
Hay dolores que no preguntan si uno está listo. Simplemente llegan. Y cuando llegan, no piden permiso: empujan a crecer.
En mi vida, el dolor me empujó a ocupar lugares emocionales que no correspondían a mi edad. Me hizo entender demasiado pronto. Me obligó a desarrollar una autonomía que durante años confundí con fortaleza.
No lo era.
Era supervivencia.
Era la forma que encontró una niña de seguir de pie cuando no tenía a su mamá en este mundo y aún no lograba comprenderlo. Era casi imposible aceptar que Diana se había ido para siempre.
Con el tiempo entendí algo más incómodo: esa supuesta fortaleza tenía grietas. Había aprendido a sostenerme sola porque no había otra opción. Y eso deja huellas. No siempre visibles, pero sí profundas.
En Felicidad imperfecta, mi nuevo libro, intenté nombrar eso: lo que la vida interrumpe, lo que el dolor instala sin permiso, lo que uno aprende a sobrevivir sin entender del todo cómo.
Convertirme en madre no reabrió una herida. La hizo más clara.
No volvió con ruido. Volvió con verdad.
Con Tomás y Mateo, ser mamá fue natural. No porque fuera fácil, sino porque había algo en mí que reconocía ese lugar y, sobre todo, lo deseaba profundamente.
Muy pronto entendí algo: yo sabía lo que era la ausencia. Y decidí que mis hijos no la vivirían del mismo modo.
Pero ser madre no solo reorganiza la vida. También la revela.
Me mostró algo que yo había normalizado: que amar era sostenerlo todo sola. Que resistir era lo mismo que ser fuerte.
Y no.
Ser madre me enseñó que el amor no se mide en intensidad, sino en presencia. Que no se trata de hacerlo perfecto, sino de estar.
Y sé que muchas de las personas que leen esto —madres o no— entienden de qué hablo. Porque la maternidad no es una experiencia uniforme. Es exigente, contradictoria y profundamente humana.
Hay madres cansadas.
Madres que dudan. Madres que sienten que no están llegando a todo. Madres que aman profundamente, pero que a veces no saben cómo sostenerse a sí mismas.
Y ahí es donde esta conversación importa.
Porque lo que muchas veces necesitamos no es hacerlo mejor. Es entendernos mejor.
En Felicidad imperfecta propongo algo distinto: no una maternidad ideal, sino una maternidad real. Un lugar donde usted puede reconocer su historia sin culpa, entender de dónde vienen sus formas de amar y dejar de exigirse perfección para empezar a construir presencia.
Este libro no es para quienes creen que ya lo están haciendo perfecto. Es para quienes sienten que están en el proceso y necesitan una manera más consciente de recorrerlo.
Más que respuestas, encontrarán herramientas. Y, sobre todo, permiso: permiso para no poder con todo, para no hacerlo perfecto, pero sí hacerlo con sentido.
Si tuviera que dejar cinco ideas —cinco puntos de apoyo desde la felicidad imperfecta— serían estas:
- No cargue sola. Pedir ayuda no la hace menos mamá; la hace más consciente.
- No repita en automático. Entienda su historia para no heredársela igual a sus hijos.
- Esté, incluso cuando no pueda resolver. La presencia pesa más que la perfección.
- Bájese de la exigencia imposible. Sus hijos no necesitan una mamá perfecta; necesitan una mamá real.
- Cuídese usted también. Una madre que se sostiene a sí misma sostiene mejor a los demás.
Porque, al final, ser mamá no es una idea perfecta. Es una entrega diaria. Muchas veces invisible, pero profundamente significativa.
Y quizá lo más importante: no hay maternidad sin historia. Pero sí hay formas distintas de vivir esa historia.
Feliz Día de las Madres.
María Carolina Hoyos Turbay, presidenta de la Fundación Solidaridad por Colombia.