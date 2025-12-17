Política

Gustavo Petro rompió el silencio por video viral de madre desesperada exigiendo atención médica para su hijo

En el material que inundó las redes sociales se evidencia la crisis del sistema de salud en el país.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
17 de diciembre de 2025, 10:29 p. m.
El presidente Gustavo Petro reaccionó a video viral de una madre en Cali exigiendo atención para su hijo.
El presidente Gustavo Petro reaccionó a video viral de una madre en Cali exigiendo atención para su hijo. Foto: Foto Presidencia y pantallazo tomado a redes sociales de video viral de mujer que exige atención para su hijo en Cali

Esta semana se conoció un video que se volvió viral, el cual deja en evidencia la crítica situación que viven a diario los ciudadanos en el país, debido a la profunda crisis en el sistema de salud.

El material que inundó las redes sociales por lo desgarrador de las imágenes, muestra a una mujer en Cali reclamando aireadamente atención para su hijo. Inclusive se puede evidenciar como arranca varias sillas del centro médico.

Gustavo Petro dio primera orden por parranda de Carlos Ramón González en Nicaragua: “Deben salir de sus cargos”

Ese video también fue compartido por el partido político Cambio Radical, el cual publicó sin mensaje por medio de su cuenta personal de X, con un agudo sablazo a Petro.

“Petro: ¿se le olvida las numerosas veces que las instancias judiciales le han ordenado rectificar esas afirmaciones? Tampoco pasamos por alto que usted y su indolente ministro, @GA_Jaramillo, son responsables del deterioro del sistema por insistir en imponer su nefasta “reforma a la salud””, expresó el partido político.

Política

Miguel Polo Polo responde al señalamiento de deslealtad de María Fernanda Cabal por irse con Abelardo de la Espriella

Política

Andrés Pastrana pide tumbar la zona binacional con Venezuela: “Colombia incumple sus obligaciones internacionales”

Política

Zulma Guzmán: este es el pedido que hicieron las autoridades colombianas y lo que viene judicialmente; la mujer está en poder de la policía británica

Política

En aprobatón final del Congreso de la República salió también la ley de acueductos comunitarios

Política

Enrique Vargas Lleras encara ataques de Gustavo Petro por Nueva EPS: “No se equivoque”

Política

Gustavo Petro abrió la puerta para fumigar cultivos ilícitos de coca con glifosato: este es el inesperado mensaje

Política

Angie Rodríguez, directora del Dapre, denuncia persecución y renuncia a su calidad de superintendente de Salud ‘ad hoc’

Confidenciales

Petro se despacha contra los ultrarricos: “No tienen patria, no quieren pagar impuestos y mi orden es que lo hagan”

Política

Gustavo Petro recibió su regalo de Navidad en la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara: le cerraron 16 investigaciones

Confidenciales

Nueva molestia de Carlos Caicedo con Gustavo Petro: “Resulta inadmisible”

Posteriormente, el jefe de Estado respondió en la misma plataforma digital, en su cuenta de X: “Y las veces que he ganado judicialmente, porque ustedes no pueden olvidar que hay un proceso penal en Fiscalía por el desfalco de la Nueva EPS y que allí están vinculados importantes figuras de su partido”.

“Es para evitar esos desfalcos que se presentó la reforma a la salud y es muy extraño que su partido se haya opuesto”, recalcó Petro.

Entre tanto, en un evento público de este miércoles, 17 de diciembre, Petro volvió hacer referencia a la crisis en el sistema de salud: “Hoy en Colombia muere gente porque no encuentra medicinas, y las medicinas ya las hemos pagado nosotros. La prensa nos echa la culpa, si ya pagamos. Y resulta que entre pagar la medicina y entregársela al enfermo que la necesita, hay unos codiciosos que la guardan para subirle tres veces más el precio”.

“Nosotros nos pusimos de acuerdo con López Obrador, desde el comienzo de mi gobierno, en que íbamos a hacer un instituto de producción de medicinas latinoamericano. Nosotros aceptamos la propuesta. Ya es difícil que todos los países latinoamericanos entren”, afirmó el jefe de Estado.

A renglón seguido, indicó el mandatario colombiano: “Cuando la época del covid ningún presidente habló con ningún otro presidente. Y nos fue matando el covid a unos más, a otros menos. Y ahora que tenemos invasión al frente, ningún presidente se habla por teléfono con otro presidente”.

Norma Hurtado deja claro por qué se hundió la reforma a la salud: “El sistema fue destruido por la terquedad del ministro”

“Por tanto, la Celac es mentira. Y, por tanto, tenemos que hacer proyectos concretos entre países, sin esperar que sean todos, echar pa’lante, ser vanguardia se llama eso. Y ser vanguardia en medicinas con México podemos, así que anota eso”, finalizó en su intervención Gustavo Petro.

Mas de Política

Miguel Polo Polo y María Fernanda Cabal.

Miguel Polo Polo responde al señalamiento de deslealtad de María Fernanda Cabal por irse con Abelardo de la Espriella

El presidente Gustavo Petro reaccionó a video viral de una madre en Cali exigiendo atención para su hijo.

Gustavo Petro rompió el silencio por video viral de madre desesperada exigiendo atención médica para su hijo

Andrés Pastrana envió concepto a la Corte Constitucional.

Andrés Pastrana pide tumbar la zona binacional con Venezuela: “Colombia incumple sus obligaciones internacionales”

Zulma Guzmán Castro es una economista con estudios en el exterior. Sostuvo una relación sentimental, que ella misma calificó de “clandestina”, con el papá de una niña víctima del talio. Es buscada por Interpol.

Zulma Guzmán: este es el pedido que hicieron las autoridades colombianas y lo que viene judicialmente; la mujer está en poder de la policía británica

Ruth Quevedo, viceministra de Agua y saneamiento básico.

En aprobatón final del Congreso de la República salió también la ley de acueductos comunitarios

El presidente Gustavo Petro arremetió contra Enrique Vargas Lleras.

Enrique Vargas Lleras encara ataques de Gustavo Petro por Nueva EPS: “No se equivoque”

Gustavo Petro Fumigación cultivos

Gustavo Petro abrió la puerta para fumigar cultivos ilícitos de coca con glifosato: este es el inesperado mensaje

Angie Rodríguez

Angie Rodríguez, directora del Dapre, denuncia persecución y renuncia a su calidad de superintendente de Salud ‘ad hoc’

Armando Benedetti, ministro del Interior.

Salario mínimo 2026: Armando Benedetti anticipa posible incremento

Gobierno Petro y reforma tributaria

Gustavo Petro recibió su regalo de Navidad en la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara: le cerraron 16 investigaciones

Noticias Destacadas