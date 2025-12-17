Gustavo Petro rompió el silencio por video viral de madre desesperada exigiendo atención médica para su hijo

Esta semana se conoció un video que se volvió viral, el cual deja en evidencia la crítica situación que viven a diario los ciudadanos en el país, debido a la profunda crisis en el sistema de salud.

El material que inundó las redes sociales por lo desgarrador de las imágenes, muestra a una mujer en Cali reclamando aireadamente atención para su hijo. Inclusive se puede evidenciar como arranca varias sillas del centro médico.

Ese video también fue compartido por el partido político Cambio Radical, el cual publicó sin mensaje por medio de su cuenta personal de X, con un agudo sablazo a Petro.

“Petro: ¿se le olvida las numerosas veces que las instancias judiciales le han ordenado rectificar esas afirmaciones? Tampoco pasamos por alto que usted y su indolente ministro, @GA_Jaramillo, son responsables del deterioro del sistema por insistir en imponer su nefasta “reforma a la salud””, expresó el partido político.

Posteriormente, el jefe de Estado respondió en la misma plataforma digital, en su cuenta de X: “Y las veces que he ganado judicialmente, porque ustedes no pueden olvidar que hay un proceso penal en Fiscalía por el desfalco de la Nueva EPS y que allí están vinculados importantes figuras de su partido”.

“Es para evitar esos desfalcos que se presentó la reforma a la salud y es muy extraño que su partido se haya opuesto”, recalcó Petro.

Entre tanto, en un evento público de este miércoles, 17 de diciembre, Petro volvió hacer referencia a la crisis en el sistema de salud: “Hoy en Colombia muere gente porque no encuentra medicinas, y las medicinas ya las hemos pagado nosotros. La prensa nos echa la culpa, si ya pagamos. Y resulta que entre pagar la medicina y entregársela al enfermo que la necesita, hay unos codiciosos que la guardan para subirle tres veces más el precio”.

“Nosotros nos pusimos de acuerdo con López Obrador, desde el comienzo de mi gobierno, en que íbamos a hacer un instituto de producción de medicinas latinoamericano. Nosotros aceptamos la propuesta. Ya es difícil que todos los países latinoamericanos entren”, afirmó el jefe de Estado.

A renglón seguido, indicó el mandatario colombiano: “Cuando la época del covid ningún presidente habló con ningún otro presidente. Y nos fue matando el covid a unos más, a otros menos. Y ahora que tenemos invasión al frente, ningún presidente se habla por teléfono con otro presidente”.

“Por tanto, la Celac es mentira. Y, por tanto, tenemos que hacer proyectos concretos entre países, sin esperar que sean todos, echar pa’lante, ser vanguardia se llama eso. Y ser vanguardia en medicinas con México podemos, así que anota eso”, finalizó en su intervención Gustavo Petro.