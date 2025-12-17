Gustavo Petro dio primera orden por parranda de Carlos Ramón González en Nicaragua: “Deben salir de sus cargos”

En Colombia se desató una fuerte polémica por los videos que se hicieron virales, en donde aparece el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Carlos Ramón González, en una fiesta en Nicaragua.

Frente al tema, el presidente de la República, Gustavo Petro, dio a conocer su primera decisión, a través de su cuenta personal de X.

“Nosotros no tenemos embajador en Nicaragua. Nicaragua no dio beneplácito a la sanandresana Vilma Jay. Los responsables de la fiesta deben salir de inmediato de sus cargos”, posteó Gustavo Petro.

Sobre ese escándalo, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia emitió un comunicado de prensa, luego de que González fue captado en una fiesta en Nicaragua, promovida por la embajada de Colombia en ese país.

“La celebración se llevó a cabo el pasado 11 de diciembre en el teatro nacional Rubén Darío, denominada como la Noche vallenata Colombia, actividad cultural abierta al público y con entrada libre, cuyo objetivo fue promover una de las expresiones musicales más representativas del patrimonio cultural colombiano”, se desprende de la comunicación de la Cancillería.

Y avanzó en la explicación: “El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia no patrocinó ni tuvo participación alguna en la realización de este evento. La participación de la embajada de Colombia en esta actividad se limitó exclusivamente a la promoción del evento entre el cuerpo diplomático y la comunidad colombiana residente en el país”.

De acuerdo con la Cancillería, no existió una invitación directa, ni ningún tipo de trámite por parte de la misión diplomática o de sus funcionarios hacia el señor Carlos Ramón González.

Pero los problemas para el exdirector del Dapre no paran ahí, ya que el director de la Dirección de Investigación Criminal, Dijín e Interpol, el coronel Elver Alonso Sanabria, indicó que debe haber mayor cooperación internacional para capturar a González.

“Es importante señalar que tiene una circular roja (Carlos Ramón González) que está vigente, allí se estarán haciendo todos los acercamientos, pero necesitamos de la voluntad de algunas autoridades”, afirmó el oficial.

La Fiscalía General de la Nación le imputó a Carlos Ramón González los delitos de cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación en favor de terceros y lavado de activos, y pidió una medida de aseguramiento, la cual fue avalada por un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá.

Finalmente, en esa diligencia, expresó la Fiscalía: “Le ordenó a (Olmedo) López Martínez entregar 4.000 millones de pesos a los expresidentes del Senado y Cámara de Representantes; 3.000 millones para Iván Name a través de la entonces consejera para las Regiones, Sandra Liliana Ortiz, y 1.000 millones de pesos para Andrés Calle, por intermedio de Sneyder Pinilla, subdirector de Manejo de Desastres de la UNGRD”, dijo la Fiscalía en la imputación de cargos.