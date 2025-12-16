Carlos Ramón González: Interpol Colombia pide colaboración de Nicaragua para capturarlo

No para la polémica en torno a Carlos Ramón González, exdirector del Dapre y de la DNI, actualmente prófugo de la justicia por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo.

En las últimas horas, el director de la Dirección de Investigación Criminal, Dijín e Interpol, el coronel Elver Alonso Sanabria, indicó que debe haber mayor cooperación internacional para capturar a González.

Interpol Colombia solicitó cooperación a Nicaragua para capturar a Carlos Ramón González, implicado en el escándalo de corrupción de la UNGRD. El coronel Elver Alfonso Sanabria, director de la Dijín e Interpol, dio detalles. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/sChBYCP3sT — Revista Semana (@RevistaSemana) December 16, 2025

“Es importante señalar que tiene una circular roja (Carlos Ramón González) que está vigente, allí se estarán haciendo todos los acercamientos, pero necesitamos de la voluntad de algunas autoridades”, dijo el coronel Alonso Sanabria, frente al caso del exdirector del Dapre.

En las últimas horas, se conoció un video en donde se le ve a Carlos Ramón González en una fiesta vallenata, en lo que sería un evento del Gobierno colombiano en Nicaragua.

Sobre el evento se pronunció la Cancillería en los siguientes términos: “La Embajada de Colombia en la República de Nicaragua informa a la opinión pública que el pasado 11 de diciembre se llevó a cabo en el Teatro Nacional Rubén Darío el evento denominado ‘Noche Vallenata Colombia’, actividad cultural abierta al público y con entrada libre, cuyo objetivo fue promover una de las expresiones musicales más representativas del patrimonio cultural colombiano”.

Circular Roja de Interpol en contra Carlos Ramón González. | Foto: Suministrada

Añadió el Ministerio de Relaciones exteriores que “la participación de la Embajada de Colombia en esta actividad se limitó exclusivamente a la promoción del evento entre el cuerpo diplomático y la comunidad colombiana residente en el país”.

“Es importante aclarar de manera enfática que no existió invitación directa ni gestión alguna por parte de la misión diplomática o de sus funcionarios hacia el señor Carlos Ramón González. Asimismo, se precisa que el Gobierno de Nicaragua concedió asilo al señor González”, agregó la Cancillería.

Carlos Ramón González es uno de los alfiles del presidente Gustavo Petro. | Foto: Presidencia