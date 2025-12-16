Suscribirse

Nación

Carlos Ramón González: Interpol Colombia pide colaboración de Nicaragua para capturarlo

El alfil del presidente Gustavo Petro, salpicado en corrupción en la UNGRD, tiene circular roja.

Redacción Semana
16 de diciembre de 2025, 9:28 p. m.
En contra del exdirector del Dapre Carlos Ramón González, existe una orden de captura vigente.
Interpol Colombia pide colaboración de Nicaragua para que González responda por el escándalo de corrupción más grande del Gobierno Petro. | Foto: SEMANA

No para la polémica en torno a Carlos Ramón González, exdirector del Dapre y de la DNI, actualmente prófugo de la justicia por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo.

En las últimas horas, el director de la Dirección de Investigación Criminal, Dijín e Interpol, el coronel Elver Alonso Sanabria, indicó que debe haber mayor cooperación internacional para capturar a González.

“Es importante señalar que tiene una circular roja (Carlos Ramón González) que está vigente, allí se estarán haciendo todos los acercamientos, pero necesitamos de la voluntad de algunas autoridades”, dijo el coronel Alonso Sanabria, frente al caso del exdirector del Dapre.

En las últimas horas, se conoció un video en donde se le ve a Carlos Ramón González en una fiesta vallenata, en lo que sería un evento del Gobierno colombiano en Nicaragua.

Sobre el evento se pronunció la Cancillería en los siguientes términos: “La Embajada de Colombia en la República de Nicaragua informa a la opinión pública que el pasado 11 de diciembre se llevó a cabo en el Teatro Nacional Rubén Darío el evento denominado ‘Noche Vallenata Colombia’, actividad cultural abierta al público y con entrada libre, cuyo objetivo fue promover una de las expresiones musicales más representativas del patrimonio cultural colombiano”.

Circular Roja de Interpol en contra Carlos Ramón González.
Circular Roja de Interpol en contra Carlos Ramón González. | Foto: Suministrada

Añadió el Ministerio de Relaciones exteriores que “la participación de la Embajada de Colombia en esta actividad se limitó exclusivamente a la promoción del evento entre el cuerpo diplomático y la comunidad colombiana residente en el país”.

“Es importante aclarar de manera enfática que no existió invitación directa ni gestión alguna por parte de la misión diplomática o de sus funcionarios hacia el señor Carlos Ramón González. Asimismo, se precisa que el Gobierno de Nicaragua concedió asilo al señor González”, agregó la Cancillería.

El presidente Gustavo Petro ha buscado apoyo internacional en medio de las fuertes tensiones con Donald Trump.
Carlos Ramón González es uno de los alfiles del presidente Gustavo Petro. | Foto: Presidencia

Por último, el Gobierno de Colombia indicó que “la embajada de Colombia, al igual que su jefe de misión, no tiene jurisdicción ni autoridad dentro del recinto del Teatro Nacional Rubén Darío, por lo que no estaba en capacidad de impedir el ingreso o la asistencia de ningún ciudadano a un evento de carácter público”.

Acuerdo entre América de Cali y figura de Selección: firma está a nada de ser oficial

Fichas claves del Gobierno Petro irán a juicio disciplinario por el cambio de modelo de salud en el Fomag

Fiscalía ganó round en complejo y eterno proceso de extinción de dominio contra los Meyendorff

Comisión de Acusación de la Cámara citó de manera exprés a sesiones, archivaría los procesos en contra del presidente Gustavo Petro

"La orden del presidente es que en Navidad no se mata": Gustavo Petro volvió a responder al ELN por el paro armado

