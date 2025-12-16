Parranda del prófugo Carlos Ramón González termina en investigación disciplinaria

El escándalo de la parranda vallenta en la que estaba el exdirector del DAPRE, Carlos Ramón González, implicado en el saqueo a la UNGRD y prófugo de la justicia en Colombia, empieza a dejar las primeras decisiones de los entes de control sobre ese evento que habría sido organizado por la Embajada de Colombia en Nicaragua.

SEMANA conoció por fuentes de la Procuraduría que en las próximas horas se conocerá el auto que ordena abrir investigación disciplinaria contra funcionarios por determinar que habrían estado detrás de la logística del encuentro y, aparentemente, de la invitación a una de las fichas claves del gobierno Petro.

Lo inaudito es que González se fue de fiesta en plena época decembrina, mientras la justicia en Colombia sigue esperando que regrese al país, para que responda por el proceso que tiene andando sobre el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo.

El ente de control tratará de determinar si los funcionarios adscritos al cuerpo diplomático de la Embajada de Colombia en ese país, habrían incurrido en algún tipo de falta disciplinaria al convocar a la parranda de fin de año a uno de los hombres más buscados por la justicia en el país. El exdirector del Dapre tiene en su contra una circular roja de la Interpol.

Carlos Ramón González logró conseguir asilo en Nicaragua después de que la Fiscalía le imputó cargos por cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación en favor de terceros y lavado de activos.

El exdirector del Dapre también fue llamado a juicio, pero sigue burlando a la justicia desde Nicaragua, donde se le vio en los últimos días disfrutando de esa fiesta que habrían organizado funcionarios de la Cancillería, y por la que hoy termina la