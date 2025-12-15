Defensa del exministro Ricardo Bonilla pide que se le deje defender en libertad: “El clamor social no puede ser una razón para imponer una medida”

El abogado Mauricio Pava, defensor del exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, le pidió a la magistrada de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá que no acepte la petición de la Fiscalía General de cobijarlo con detención domiciliaria.

Para el jurista, la imputación de la Fiscalía está llena de datos “vagos y gaseosos” que no permiten inferir, hasta el momento, la participación del exjefe de la cartera de Crédito Público en los hechos materia de investigación.

Defensa del exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, pide que se le deje defender en libertad. "Se debe respetar la presunción de inocencia".

En este sentido, aseveró que no hay claridad sobre las supuestas presiones que habría ejercido el entonces ministro en el direccionamiento de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y el Invías.

“La Fiscalía especula, pero no prueba”, advirtió Pava. Para el penalista, durante la imputación de cargos y la solicitud de medida de aseguramiento se citaron declaraciones de testigos que se han caracterizado por sus contradicciones: Olmedo López y Sneyder Pinilla.

En la imagen se ve a Ricardo Bonilla en la Casa de Nariño, asistiendo al cónclave en el que se habría acordado el plan para comprar congresistas. También hay reporte de visitas de Olmedo López al Ministerio de Hacienda.

Frente a los argumentos de la fiscal novena delegada ante la Corte Suprema, el abogado aseguró que no se puede esgrimir el “clamor social” que tiene la comunidad por ver justicia para que se imponga una medida de aseguramiento privativa de la libertad.

“Entendemos que la sociedad necesita que las conductas no queden impunes, pero cuando nosotros entramos a este tribunal, solo podemos atender los derechos y las garantías que tiene el profesor Ricardo Bonilla como ciudadano”, precisó.

Finalmente, advirtió que el exministro ―que actualmente tiene 75 años― siempre ha atendido las citaciones de las autoridades judiciales. Incluso, ha estado presente en las dos extensas audiencias que se han adelantado, tanto el primero de diciembre como este lunes, 15 de diciembre.

“El comportamiento suyo ha sido impecable, enfrentando la justicia. Usted ha comparecido (...). No hay urgencia, señora magistrada”, concluyó.

Cuestionamientos a la testigo estrella

Durante su intervención, que se extendió por casi tres horas, el abogado Mauricio Pava cuestionó que se le hubiera dado validez a la declaración de la exasesora María Alejandra Benavides, puesto que esta estuvo llena de “vacíos” y “supuestos”.

En este sentido, explicó que la testigo “interpretaba los silencios” del exministro Bonilla en las reuniones que sostuvo con él y en las que, supuestamente, se hablaron de cupos indicativos y proyectos en los que estaban interesados varios congresistas.

La Fiscalía General le imputó al exministro de Hacienda los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer (entrega de sobornos).