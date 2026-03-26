Seis disidentes de las Farc de alias Iván Mordisco fueron abatidos en Vaupés, tras operación de Fuerzas Militares

El comandante general de las Fuerzas Militares, general Hugo Alejandro López Barreto, confirmó a través de su cuenta oficial en la red social X el desarrollo de una operación de alto impacto en el suroriente del país.

Durante la tarde de este jueves, 26 de marzo, las unidades desplegadas en el departamento del Vaupés informaron la muerte, en el marco de operaciones militares, de seis integrantes de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), vinculadas a la estructura dirigida por alias Iván Mordisco.

Tres militares muertos deja una emboscada de las disidencias de las Farc en Caquetá

De igual forma, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, informó que la operación se dirigió directamente contra uno de los anillos de seguridad del reconocido criminal.

El reporte institucional detalla que el procedimiento se ejecutó bajo un esquema de interoperabilidad. “En el departamento del Vaupés, nuestras Fuerzas Armadas, de manera conjunta y coordinada entre el Ejército Nacional, la Armada Nacional, la Fuerza Aérea Colombiana y la Policía Nacional, adelantan una operación de interdicción, ataque aire-tierra, asalto directo y combate contra integrantes del Bloque Amazonas del GAO-r, facción Iván Mordisco”, señala el comunicado oficial emitido por el comando general.

Impacto en la logística del Bloque Amazonas

La operación contra esta facción del grupo armado organizado residual (GAO-r) no solo resultó en las bajas mencionadas, sino también en la incautación de material de guerra, prendas de intendencia, equipos de comunicaciones y artefactos explosivos.

#ComunicaciónOficial



Continúa ofensiva en el suroriente del país contra facción de Iván Mordisco



En el departamento del Vaupés, nuestras @FuerzasMilCol, de manera conjunta y coordinada entre el @COL_EJERCITO, la @ArmadaColombia, la @FuerzaAereaCol y la @PoliciaColombia,… — Comandante General de las Fuerzas Militares (@COMANDANTE_FFMM) March 27, 2026

Según el análisis de las autoridades, este resultado afecta de manera significativa las capacidades logísticas y las dinámicas criminales de la estructura ilegal que opera en los departamentos de la Amazonía colombiana.

La zona donde se registran los combates es estratégica para los corredores de movilidad de las disidencias, lo que explica la intensidad del despliegue de la Fuerza Pública en esta jurisdicción.

Consolidación de la zona de operaciones

A pesar de los resultados parciales informados por el general López Barreto, las maniobras tácticas en el terreno no han finalizado. Las tropas de las Fuerzas Militares permanecen en la zona para asegurar el perímetro y verificar la posible existencia de otros campamentos o caletas con armamento en las inmediaciones del punto de contacto.

“Una vez finalizada la operación y consolidados los resultados, informaremos a la opinión pública y a los colombianos. Continuamos en el desarrollo de la operación”, puntualizó el comandante general.

Se espera que en las próximas horas se trasladen unidades de la Policía Judicial y de Medicina Legal para realizar los actos urgentes y la identificación de los cuerpos, mientras el Gobierno nacional evalúa el impacto de este golpe en el orden público de la región.