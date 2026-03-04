Tres militares muertos deja una emboscada de las disidencias de las Farc en Caquetá

El Ejército Nacional reportó esta mañana de miércoles, 4 de marzo, que tres militares murieron y uno más resultó herido tras un ataque armado llevado a cabo por disidencias de las Farc de la estructura Carolina Ramírez.

De acuerdo con un comunicado emitido por el Ejército, el asesinato de los militares se presentó en zona rural de la vereda Santo Domingo, municipio de Cartagena del Chairá, en Caquetá.

“Tropas de la @ftc_omega sostienen combates contra presuntos integrantes del grupo armado organizado residual estructura Carolina Ramírez, en zona rural de la vereda Santo Domingo, en Cartagena del Chairá, Caquetá. A esta hora nuestras tropas en el sector desafortunadamente reportan el asesinato de tres de nuestros soldados, así como uno más herido. Las acciones ofensivas contra este grupo armado continúan en desarrollo”, detalló el Ejército Nacional.

Información preliminar da cuenta de que los militares, quienes pertenecen a la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, estaban instalando en la zona puestos de votación, de cara a las elecciones que se llevarán a cabo el próximo domingo 8 de marzo.

Por el momento, el Ejército Nacional no ha revelado la identidad de los militares que fueron asesinados, ni del uniformado que resultó herido por ese grupo disidente de las Farc.

Por otra parte, el pasado sábado 28 de febrero se presentó el ataque contra un helicóptero del Ejército Nacional que movilizaba personal en la base militar de San Lucas, ubicada en el municipio de Montecristo, sur de Bolívar.

En el hecho resultaron heridos más de diez militares. “En una cobarde acción terrorista, la base militar de San Lucas, ubicada en la zona rural del municipio de Montecristo, fue atacada por el grupo armado organizado ELN mediante el empleo de drones con explosivos”, comunicó el Ejército Nacional.