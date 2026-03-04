Nación

Tres militares muertos deja una emboscada de las disidencias de las Farc en Caquetá

Un militar también resultó herido, según un reporte del Ejército Nacional.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Nación
4 de marzo de 2026, 9:46 a. m.
Imagen de referencia, no corresponde al caso en mención.
Imagen de referencia, no corresponde al caso en mención. Foto: FRANCISCO ARGUELLO

El Ejército Nacional reportó esta mañana de miércoles, 4 de marzo, que tres militares murieron y uno más resultó herido tras un ataque armado llevado a cabo por disidencias de las Farc de la estructura Carolina Ramírez.

De acuerdo con un comunicado emitido por el Ejército, el asesinato de los militares se presentó en zona rural de la vereda Santo Domingo, municipio de Cartagena del Chairá, en Caquetá.

Militares heridos en San José del Guaviare fueron trasladados al Hospital Militar en Bogotá: uno está en cuidado crítico

“Tropas de la @ftc_omega sostienen combates contra presuntos integrantes del grupo armado organizado residual estructura Carolina Ramírez, en zona rural de la vereda Santo Domingo, en Cartagena del Chairá, Caquetá. A esta hora nuestras tropas en el sector desafortunadamente reportan el asesinato de tres de nuestros soldados, así como uno más herido. Las acciones ofensivas contra este grupo armado continúan en desarrollo”, detalló el Ejército Nacional.

Información preliminar da cuenta de que los militares, quienes pertenecen a la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, estaban instalando en la zona puestos de votación, de cara a las elecciones que se llevarán a cabo el próximo domingo 8 de marzo.

Bogotá

Banda que secuestró a Diana Ospina podría estar vinculada a más paseos millonarios en Bogotá: se han registrado 9 casos este año

Nación

Corrupción en la UNGRD: en firme proceso penal contra Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las regiones

Medellín

¿Es uno de los 15.484 beneficiarios? Medellín inicia entrega de bonos alimentarios en marzo 2026

Bogotá

Acueducto confirma los barrios que se quedan sin agua este jueves 5 de marzo: consulte los horarios

Nación

Ministro de Defensa reportó que fueron incautados más de 400 millones de pesos en efectivo en Córdoba

4 Patas

4.000 nuevos cupos de esterilización gratuita en Bogotá para perros y gatos: así puede inscribirse

Nación

Revelan video del operativo contra el escolta del secretario de la Cámara en La Guajira; estaría implicado en una presunta compra de votos

Bogotá

¿Adiós a la tarjeta TuLlave? El plan para integrar el pago del Metro y TransMilenio en Bogotá

Nación

Al menos 14 militares heridos tras ataque contra un helicóptero del Ejército Nacional en el sur de Bolívar

Bucaramanga

Extraña muerte de soldado: se fue solo de su puesto de guardia y apareció sin vida junto a su arma; esto se sabe

Por el momento, el Ejército Nacional no ha revelado la identidad de los militares que fueron asesinados, ni del uniformado que resultó herido por ese grupo disidente de las Farc.

Extraña muerte de soldado: se fue solo de su puesto de guardia y apareció sin vida junto a su arma; esto se sabe

Por otra parte, el pasado sábado 28 de febrero se presentó el ataque contra un helicóptero del Ejército Nacional que movilizaba personal en la base militar de San Lucas, ubicada en el municipio de Montecristo, sur de Bolívar.

En el hecho resultaron heridos más de diez militares. “En una cobarde acción terrorista, la base militar de San Lucas, ubicada en la zona rural del municipio de Montecristo, fue atacada por el grupo armado organizado ELN mediante el empleo de drones con explosivos”, comunicó el Ejército Nacional.

Más de Nación

Diana Ospina y el taxi en el que se subió antes de desaparecer.

Banda que secuestró a Diana Ospina podría estar vinculada a más paseos millonarios en Bogotá: se han registrado 9 casos este año

La exconsejera presidencial para las regiones, Sandra Ortiz, enfrenta un juicio por los actos de corrupción en la UNGRD.

Corrupción en la UNGRD: en firme proceso penal contra Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las regiones

La Alcaldía de Medellín avanza en la entrega de bonos alimentarios para más de 15.000 familias vulnerables, como parte de su estrategia contra la inseguridad alimentaria.

¿Es uno de los 15.484 beneficiarios? Medellín inicia entrega de bonos alimentarios en marzo 2026

x

Acueducto confirma los barrios que se quedan sin agua este jueves 5 de marzo: consulte los horarios

Pedro Sánchez, ministro de Defensa en Semana.

Ministro de Defensa reportó que fueron incautados más de 400 millones de pesos en efectivo en Córdoba

x

4.000 nuevos cupos de esterilización gratuita en Bogotá para perros y gatos: así puede inscribirse

El escolta de la UNP y otra persona fueron capturados por la Policía por movilizar 145 millones de pesos.

Revelan video del operativo contra el escolta del secretario de la Cámara en La Guajira; estaría implicado en una presunta compra de votos

Tarjeta TuLlave podría integrar TransMilenio con el Metro de Bogotá.

¿Adiós a la tarjeta TuLlave? El plan para integrar el pago del Metro y TransMilenio en Bogotá

Cursos para emprendedores, webinars ofrecidos por la Cámara de Comercio.

Los nuevos cursos gratis para empresarios y comerciantes en Bogotá; Distrito ofrece webinars en marzo de 2026

El abogado Iván Cancino y, detrás de él, Jaime Luis Lacouture, secretario general de la Cámara de Representantes. Fue el 22 de septiembre de 2025, cuando Cancino recibió de Lacouture la Orden de la Democracia Simón Bolívar en el grado Cruz Oficial, en el Salón Boyacá del Congreso de la República, en Bogotá

Iván Cancino cuenta quién le “pidió el favor” de defender al escolta que llevaba material electoral y monto millonario

Noticias Destacadas