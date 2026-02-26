Nación

Extraña muerte de soldado: se fue solo de su puesto de guardia y apareció sin vida junto a su arma; esto se sabe

Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer qué fue lo que sucedió.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Nación
26 de febrero de 2026, 4:09 p. m.
Este es el soldado que fue hallado muerto.
Este es el soldado que fue hallado muerto. Foto: API

Hay consternación por la extraña muerte de un soldado en zona boscosa del municipio de Piedecuesta, Santander. El uniformado fue identificado como Ángelo Javier Campo.

De acuerdo con lo que se sabe, la víctima se encontraba en la base militar realizando puesto de guardia. En un momento, se alejó de allí y se metió en el área boscosa con su arma de dotación.

En este miércoles 7 de mayo se presentaron dos ataques contra el Ejército en Suárez y Caloto, resultando herido un soldado profesional, como bien confirmaron las autoridades.
El soldado fue encontrado junto a su arma de dotación. Foto: Francisco Calderón

Pasaron las horas y Campo nunca regresó, por lo que sus compañeros salieron a buscarlo para verificar su estado. En medio de este despliegue, el cadáver del soldado fue encontrado sin vida, aunque su arma estaba al lado.

Las municiones de Indumil encontradas en fábrica de explosivos del ELN en Bogotá

Ante lo sucedido, el Ejército se pronunció indicando que el militar se ausentó de su puesto y, poco después, se encontró muerto. La institución precisó que el caso es materia de investigación.

Bucaramanga

En Bucaramanga, durante ocho días, podrá sacar su pasaporte sin cita previa: consulte los detalles

Bucaramanga

“Quieto o le mato el perro”: policía quedó captado en video al dispararle a un animal en Santander

Nación

Juez condena a alias El Obrero por asesinato de cuatro personas en Boyacá: crímenes fueron declarados de lesa humanidad

Nación

Unión Europea despliega misión de observación electoral en Colombia para elecciones de 2026

Bucaramanga

Colombiano que estuvo detenido cuatro meses por el ICE en EE. UU. revela detalles de su cautiverio: “Fue algo inhumano”

Bucaramanga

No para de temblar en Los Santos, Santander: nuevo sismo sacude otra vez esta región este sábado 14 de febrero; el SGC explicó los motivos

Bucaramanga

Consejo Nacional Electoral abrió punto de atención en Bucaramanga de cara a las próximas elecciones

Turismo

El encantador destino para disfrutar de cascadas y piscinas naturales en un fin de semana, a una hora de Bucaramanga

Turismo

Ni Barichara ni Girón. Este es el pueblo que enamora con su estilo colonial y calles empedradas en Santander

Política

Centro Democrático hace llamado mientras candidato de ese partido paga tres días de arresto por desacato

Fue hallado sin vida a una distancia considerable de su puesto de centinela, junto con su arma de dotación. Estos hechos, que preliminarmente indicarían que habría atentado contra su propia vida, son objeto de verificación por parte de las autoridades competentes”, señaló.

Soldado fue condenado por la muerte de dos campesinos en el año 2006.
Todavía hay muchas preguntas acerca de qué fue lo que pasó con el uniformado. Foto: Getty Images

Por el momento, se desconoce con exactitud qué fue lo que sucedió con el uniformado; no se sabe si se trató de un homicidio o un suicidio, por lo que las respectivas pesquisas se están adelantando.

Crisis en Guaviare: encuentran a tres soldados que estaban desaparecidos en medio de combates con alias Calarcá

Ángelo Javier Campo llevaba seis años en el Ejército, carrera que inició en el Batallón de Caballería Mecanizada, ubicado en Cúcuta.

Al Batallón de Piedecuesta fue asignado hace cerca de cuatro meses y allí se preparaba en un curso especializado con guía canino en la detección de sustancias.

La causa de muerte no ha sido informada, pero se espera que en algunas semanas se conozcan mayores detalles del hecho.

Más de Bucaramanga

Actualmente, el proceso de pasaportes lo lleva la Casa de la Moneda de Portugal.

En Bucaramanga, durante ocho días, podrá sacar su pasaporte sin cita previa: consulte los detalles

Indignación en Barbosa, Santander, por policía que le disparó a un perro.

“Quieto o le mato el perro”: policía quedó captado en video al dispararle a un animal en Santander

Tribunales de Cundinamarca y Bogotá D C martillo de juez martillo de Corte Mazo de Juez sala de audiencia Bogota junio 25 del 2024 Foto Guillermo Torres Reina / Semana

Juez condena a alias El Obrero por asesinato de cuatro personas en Boyacá: crímenes fueron declarados de lesa humanidad

Preparar un proceso para que voten más de 40 millones de colombianos en el país y en alrededor de 70 naciones en el exterior es una operación gigantesca.

Unión Europea despliega misión de observación electoral en Colombia para elecciones de 2026

Colombiano que estuvo detenido por ICE regresó al país

Colombiano que estuvo detenido cuatro meses por el ICE en EE. UU. revela detalles de su cautiverio: “Fue algo inhumano”

El temblor en Colombia el 10 de diciembre.

No para de temblar en Los Santos, Santander: nuevo sismo sacude otra vez esta región este sábado 14 de febrero; el SGC explicó los motivos

Nueva sede del CNE en Santander.

Consejo Nacional Electoral abrió punto de atención en Bucaramanga de cara a las próximas elecciones

Vista del río Cauca desde la región de La Mojana, en el sur de Bolívar.

Se conocen más detalles de extraña muerte de niño que habría caído a un río en Santander

Capturan a Fisher Steven Novoa Duarte, quien confesó el asesinato de su suegra Luz Marina Serrano en Girón, Santander.

Hombre confiesa atroz crimen en Girón, Santander: intentó asesinar a su pareja y terminó quitándole la vida a su suegra

Noticias Destacadas