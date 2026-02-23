Nación

Crisis en Guaviare: encuentran a tres soldados que estaban desaparecidos en medio de combates con alias Calarcá

La compleja situación de orden público en el departamento no para, tras las acciones criminales de alias Calarcá.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Semana
23 de febrero de 2026, 5:03 p. m.
Encuentran a soldados desaparecidos en el Guaviare. Imagen de referencia
Encuentran a soldados desaparecidos en el Guaviare. Imagen de referencia Foto: Ejército Nacional

El Ejército confirmó que fueron trasladados a centros de salud tres soldados que se encontraban desaparecidos en medio del ataque de las disidencias de las Farc, al mando de alias Calarcá, el cual dejó un militar muerto, 11 heridos y estos tres desaparecidos.

Frente a las últimas novedades de la situación, el Ejército informó que “los tres soldados, quienes se encontraban extraviados tras el desarrollo de las operaciones contra integrantes del grupo armado organizado residual Estructura Isaías Carvajal, ya fueron localizados por la unidad de búsqueda de la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 10”.

Así mismo indicó la institución militar que, “de manera inmediata, fueron informados los familiares de nuestros soldados, quienes estaban recibiendo de manera permanente acompañamiento por equipos institucionales y psicológicos”.

Es de recordar que, durante el fin de semana, el Ejército reportó que hombres de alias Calarcá atacaron a las tropas, ocasionando la muerte de un militar e hiriendo a nueve más.

Nación

Nuevo temblor en Colombia: tres sismos han sacudido varias regiones este lunes 23 de febrero

Medellín

Avioneta con ocho personas a bordo se accidentó en el aeropuerto de Nuquí, Chocó, al momento de despegar hacia Quibdó: esto se sabe

Cali

¿Quiere estudiar en Estados Unidos?: la feria ‘STEM Tour 2026′ cuenta con más de 20 universidades que ofrecen asesoría gratuita

Vehículos

Motociclista: no portar este accesorio le puede salir muy caro; autoridades anuncian sanciones

Nación

Golpe al contrabando de tecnología: Policía decomisó más de $6.000 millones en mercancía

Nación

¿Qué es el polvo del Sahara que alerta el Ideam y cuándo llegará a Colombia?: pedido especial a la UNGRD

Bogotá

Manifestaciones y movilizaciones previstas en Bogotá del 23 de febrero al 28 de febrero

Nación

Un soldado muerto y 9 militares heridos en combates con las disidencias de las Farc en San José del Guaviare

Nación

Estos son los detalles del helicóptero decomisado por el Ejército y que estaría al servicio de la mafia

Nación

Exclusivo: mal estado en sistemas de guerra Obús del Ejército estaba advertido; hay un militar muerto y siete heridos

“En desarrollo de operaciones militares adelantadas por tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 10, nuestros soldados sostuvieron combates en la vereda Caño Mosco, zona rural del municipio de San José del Guaviare, departamento del #Guaviare, contra presuntos integrantes del grupo armado organizado residual (GAO-r) Estructura Isaías Carvajal, al servicio del cabecilla alias Calarcá”, reportó el Ejército.

Agregó la institución militar que, “en el desarrollo de la maniobra, lamentablemente fue asesinado nuestro soldado profesional Yeudy Osorio Córdoba, quien murió defendiendo la seguridad, la tranquilidad y el bienestar de los habitantes de esta región del país”.

“En estos hechos también resultaron heridos dos suboficiales y siete soldados profesionales más, quienes fueron evacuados mediante procedimiento de extracción aeromédica, de manera inmediata y oportuna, hacia el municipio de San José del Guaviare, donde reciben atención médica especializada”.

Hombres de Calarcá asesinaron- según el Ejército- a un militar en el Guaviare en medio de combates.
Hombres de Calarcá asesinaron- según el Ejército- a un militar en el Guaviare en medio de combates. Foto: Esteban Vega La-Rotta

El Hospital Militar, por su parte, indicó que uno de los uniformados fue trasladado a la unidad de cuidados críticos.

“A la fecha se han recibido nueve pacientes, de los cuales uno fue trasladado a cuidado crítico, tres a procedimiento quirúrgico de ortopedia y cinco se encuentran en observación estrecha y valoración médica multidisciplinaria”, informó el hospital.

Más de Nación

Temblor Colombia

Nuevo temblor en Colombia: tres sismos han sacudido varias regiones este lunes 23 de febrero

Avioneta accidentada en el aeropuerto Reyes Murillo, en Nuquí, Chocó.

Avioneta con ocho personas a bordo se accidentó en el aeropuerto de Nuquí, Chocó, al momento de despegar hacia Quibdó: esto se sabe

Decenas de universidades ofrecen vacantes en áreas STEM

¿Quiere estudiar en Estados Unidos?: la feria ‘STEM Tour 2026′ cuenta con más de 20 universidades que ofrecen asesoría gratuita

Esta es la multa para motociclistas si no llevan este importante elemento de seguridad.

Motociclista: no portar este accesorio le puede salir muy caro; autoridades anuncian sanciones

Operativo contra el contrabando en Bogotá.

Golpe al contrabando de tecnología: Policía decomisó más de $6.000 millones en mercancía

Vista general de la ciudad de Caracas el 25 de diciembre de 2024, tras la llegada de polvo del Sahara a Venezuela, un fenómeno natural que ocurre anualmente.

¿Qué es el polvo del Sahara que alerta el Ideam y cuándo llegará a Colombia?: pedido especial a la UNGRD

La movilización de solidaridad por Miguel Uribe en Bogotá.

Manifestaciones y movilizaciones previstas en Bogotá del 23 de febrero al 28 de febrero

Vemos a un señor con gafas hablando con un micrófono,

Magnicidio de Miguel Uribe Turbay: condenan a 21 años de prisión a alias Gabriela

Panorámica de Monserrate y Bogotá.

Audio revela la tragedia que estuvo a punto de ocurrir en El Dorado: piloto evitó choque con la FAC

Noticias Destacadas