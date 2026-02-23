Crisis en Guaviare: encuentran a tres soldados que estaban desaparecidos en medio de combates con alias Calarcá

El Ejército confirmó que fueron trasladados a centros de salud tres soldados que se encontraban desaparecidos en medio del ataque de las disidencias de las Farc, al mando de alias Calarcá, el cual dejó un militar muerto, 11 heridos y estos tres desaparecidos.

Frente a las últimas novedades de la situación, el Ejército informó que “los tres soldados, quienes se encontraban extraviados tras el desarrollo de las operaciones contra integrantes del grupo armado organizado residual Estructura Isaías Carvajal, ya fueron localizados por la unidad de búsqueda de la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 10”.

Así mismo indicó la institución militar que, “de manera inmediata, fueron informados los familiares de nuestros soldados, quienes estaban recibiendo de manera permanente acompañamiento por equipos institucionales y psicológicos”.

Es de recordar que, durante el fin de semana, el Ejército reportó que hombres de alias Calarcá atacaron a las tropas, ocasionando la muerte de un militar e hiriendo a nueve más.

“En desarrollo de operaciones militares adelantadas por tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 10, nuestros soldados sostuvieron combates en la vereda Caño Mosco, zona rural del municipio de San José del Guaviare, departamento del #Guaviare, contra presuntos integrantes del grupo armado organizado residual (GAO-r) Estructura Isaías Carvajal, al servicio del cabecilla alias Calarcá”, reportó el Ejército.

Agregó la institución militar que, “en el desarrollo de la maniobra, lamentablemente fue asesinado nuestro soldado profesional Yeudy Osorio Córdoba, quien murió defendiendo la seguridad, la tranquilidad y el bienestar de los habitantes de esta región del país”.

“En estos hechos también resultaron heridos dos suboficiales y siete soldados profesionales más, quienes fueron evacuados mediante procedimiento de extracción aeromédica, de manera inmediata y oportuna, hacia el municipio de San José del Guaviare, donde reciben atención médica especializada”.

Hombres de Calarcá asesinaron- según el Ejército- a un militar en el Guaviare en medio de combates. Foto: Esteban Vega La-Rotta

El Hospital Militar, por su parte, indicó que uno de los uniformados fue trasladado a la unidad de cuidados críticos.

“A la fecha se han recibido nueve pacientes, de los cuales uno fue trasladado a cuidado crítico, tres a procedimiento quirúrgico de ortopedia y cinco se encuentran en observación estrecha y valoración médica multidisciplinaria”, informó el hospital.