Polémica: en libertad alias Leopoldo, negociador de las disidencias de las Farc al mando de Calarcá

En libertad fue dejado Óscar Ojeda Durán, alias Leopoldo, quien había sido capturado en medio de un retén en el departamento del Guaviare. Este hombre es el negociador de las disidencias de las Farc al mando de alias Calarcá con el Gobierno nacional.

Lo que se ha conocido es que este sujeto tiene suspendidas las órdenes de captura en su contra por cuenta del gobierno del presidente Gustavo Petro, que lo hizo mediante una resolución en medio de la polémica política de paz total.

De acuerdo con la información preliminar, a alias Leopoldo la justicia colombiana le tiene investigaciones por hechos relacionados con el narcotráfico y su presencia en este grupo armado ilegal.

Asimismo, se supo que este hombre cayó en un retén de integrantes de la Policía Nacional en esta zona de Colombia, donde el orden público sigue siendo muy complejo por la guerra que libran las disidencias de alias Calarcá con las de Iván Mordisco.

Leopoldo Durán, jefe negociador de la disidencia de Calarcá, fue detenido en el Guaviare

Y es que esta detención se dio en medio de unos operativos de la Fuerza Pública luego de que emboscaran a integrantes del Ejército Nacional en esta zona del país, donde un soldado murió y nueve más terminaron gravemente heridos en hechos que son materia de investigación por parte de la institución.

Entretanto, el general Hugo Andrés López, comandante de las Fuerzas Militares, se desplazó este domingo, 22 de febrero, al Guaviare, con el fin de “supervisar la atención” de los uniformados heridos en la emboscada.

“Las @FuerzasMilCol mantienen operaciones sostenidas en la región, con el despliegue de unidades de reacción inmediata que refuerzan la ofensiva operacional y fortalecen la protección de la población civil”, dijo el alto oficial.

Ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció que se endurecerá la ofensiva contra las disidencias de alias Calarcá

López insistió en que todos los soldados de Colombia cuentan con su apoyo en medio de las operaciones que adelanten en contra de los grupos ilegales.

“Reitero mi respaldo absoluto a los soldados de tierra, mar, aire y río que hoy enfrentan con valor a estas estructuras criminales, y reafirmo que no se bajará la guardia hasta neutralizar estas amenazas que afectan la seguridad y la tranquilidad de los colombianos”, agregó.