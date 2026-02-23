Nación

Polémica: en libertad alias Leopoldo, negociador de las disidencias de las Farc al mando de Calarcá

La detención de este hombre ocurrió en un retén de la Policía Nacional en el departamento de Guaviare.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Gabriel Salazar López

Gabriel Salazar López

23 de febrero de 2026, 6:17 a. m.
Alias Leopoldo Durán.
Alias Leopoldo Durán. Foto: Farc

En libertad fue dejado Óscar Ojeda Durán, alias Leopoldo, quien había sido capturado en medio de un retén en el departamento del Guaviare. Este hombre es el negociador de las disidencias de las Farc al mando de alias Calarcá con el Gobierno nacional.

Lo que se ha conocido es que este sujeto tiene suspendidas las órdenes de captura en su contra por cuenta del gobierno del presidente Gustavo Petro, que lo hizo mediante una resolución en medio de la polémica política de paz total.

De acuerdo con la información preliminar, a alias Leopoldo la justicia colombiana le tiene investigaciones por hechos relacionados con el narcotráfico y su presencia en este grupo armado ilegal.

Asimismo, se supo que este hombre cayó en un retén de integrantes de la Policía Nacional en esta zona de Colombia, donde el orden público sigue siendo muy complejo por la guerra que libran las disidencias de alias Calarcá con las de Iván Mordisco.

Cali

Clima en Cali hoy: lluvias durante este lunes, 23 de febrero

Bogotá

Pronóstico del clima en Bogotá: lluvias intensas en la tarde y noche y descenso de temperatura

Medellín

Ideam pronostica cómo estará el clima en Medellín este lunes, 23 de febrero: habla de cielo nublado y día lluvioso

Nación

Pronóstico de lluvias fuertes y tormentas eléctricas en varias regiones del país para hoy 23 de febrero

Nación

Se enredó la indagatoria de Lucho Herrera por desaparición forzada

Nación

Militares heridos en San José del Guaviare fueron trasladados al Hospital Militar en Bogotá: uno está en cuidado crítico

Nación

Leopoldo Durán, jefe negociador de la disidencia de Calarcá, fue detenido en el Guaviare

Bucaramanga

“Quieto o le mato el perro”: policía quedó captado en video al dispararle a un animal en Santander

Turismo

Esta es la ciudad de Colombia donde reposa el monumento a Cristo Rey más antiguo del país

Cali

Cali invita a caminata ecológica gratuita este domingo 22 de febrero: así puede participar en el plan para desconectarse y hacer ejercicio

Leopoldo Durán, jefe negociador de la disidencia de Calarcá, fue detenido en el Guaviare

Y es que esta detención se dio en medio de unos operativos de la Fuerza Pública luego de que emboscaran a integrantes del Ejército Nacional en esta zona del país, donde un soldado murió y nueve más terminaron gravemente heridos en hechos que son materia de investigación por parte de la institución.

Entretanto, el general Hugo Andrés López, comandante de las Fuerzas Militares, se desplazó este domingo, 22 de febrero, al Guaviare, con el fin de “supervisar la atención” de los uniformados heridos en la emboscada.

“Las @FuerzasMilCol mantienen operaciones sostenidas en la región, con el despliegue de unidades de reacción inmediata que refuerzan la ofensiva operacional y fortalecen la protección de la población civil”, dijo el alto oficial.

Ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció que se endurecerá la ofensiva contra las disidencias de alias Calarcá

López insistió en que todos los soldados de Colombia cuentan con su apoyo en medio de las operaciones que adelanten en contra de los grupos ilegales.

“Reitero mi respaldo absoluto a los soldados de tierra, mar, aire y río que hoy enfrentan con valor a estas estructuras criminales, y reafirmo que no se bajará la guardia hasta neutralizar estas amenazas que afectan la seguridad y la tranquilidad de los colombianos”, agregó.

Más de Nación

Este jueves, 19 de febrero, se presentan lluvias en algunos sectores de Cali.

Clima en Cali hoy: lluvias durante este lunes, 23 de febrero

Lluvias intensas y posibles tormentas eléctricas en Bogotá

Pronóstico del clima en Bogotá: lluvias intensas en la tarde y noche y descenso de temperatura

Lluvias en Medellín.

Ideam pronostica cómo estará el clima en Medellín este lunes, 23 de febrero: habla de cielo nublado y día lluvioso

El boletín oficial advierte nubosidad persistente y precipitaciones con actividad eléctrica en varias ciudades y regiones del país durante las próximas 24 horas.

Pronóstico de lluvias fuertes y tormentas eléctricas en varias regiones del país para hoy 23 de febrero

El excampeón de la Vuelta a España, Lucho Herrera, fue citado a rendir declaración ante la Fiscalía General.

Se enredó la indagatoria de Lucho Herrera por desaparición forzada

El comandante de la Fuerzas Militares, general Hugo Alejandro López, visitó a los soldados heridos en combate en Guaviare y acompañó su traslado a Bogotá.

Militares heridos en San José del Guaviare fueron trasladados al Hospital Militar en Bogotá: uno está en cuidado crítico

Leopoldo Durán, jefe de la delegación del Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc.

Leopoldo Durán, jefe negociador de la disidencia de Calarcá, fue detenido en el Guaviare

Miembros del Ejército Nacional y trabajadores del Centro Comercial Alejandría recolectaron más de 1.500 unidades de ayudas humanitarias para los damnificados en Córdoba.

Ejército Nacional lideró recolección de ayuda humanitaria para damnificados por las lluvias en Córdoba

Paraguas - temporada de lluvias.

Se vienen más lluvias por paso de nuevo frente frío: en estas zonas se prevé que caiga bastante agua

Noticias Destacadas