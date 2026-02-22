Política

Ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció que se endurecerá la ofensiva contra las disidencias de alias Calarcá

Se llevó a cabo un consejo de seguridad en Medellín.

Redacción Semana
22 de febrero de 2026, 10:49 a. m.
Gobierno reforzará las acciones militares en contra de la estructura de las disidencias de alias Calarcá.
El Gobierno nacional reforzará las acciones militares en contra de la denominada estructura de las disidencias de las Farc, de Alexander Díaz, alias Calarcá.

Este fin de semana, se registró un consejo de seguridad en Medellín, en el cual el ministro de Defensa, el general en retiro Pedro Sánchez, indicó que la instrucción es endurecer la ofensiva contra ese grupo criminal.

Exclusivo: la agenda de alias Zeus, una de las pruebas más contundentes sobre el Clan del Golfo, fue manipulada para enlodar a altos oficiales de la Policía

“Uno de los objetivos y una de las misiones es desmantelar la estructura criminal 36 de las disidencias de Calarcá, la misma por la que hay una recompensa incluso de Estados Unidos de hasta 5 millones de dólares”, indicó Sánchez.

Esa disidencia de las Farc de alias Calarcá ha mostrado en varias oportunidades su intención de concretar un proceso de paz con el Gobierno nacional.

Entretanto, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, entregó detalles del consejo de seguridad.

“En Consejo de Seguridad con el Ministro de Defensa, Pedro Sánchez; los alcaldes del Área Metropolitana del Valle de Aburrá; la Cúpula Militar y de Policía; la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría, la Defensoría del Pueblo, la UNP y la Registraduría”, expresó en su cuenta personal de X.

Agregó: “En Medellín hemos logrado disminución en todos los delitos. Es bueno, pero no es suficiente. Con un solo ciudadano que se sienta inseguro, es motivo suficiente para seguir trabajando. No vamos a parar. Vamos a seguir persiguiendo a todos los criminales que hacen sufrir a nuestra comunidad”.

Sin embargo, el ministro de Defensa dio a conocer otros golpes operacionales en contra del Clan del Golfo: “Golpe estructural y estratégico al crimen transnacional. En Medellín, la @PoliciaColombia, en coordinación con @guardiacivil y @Europol , capturaron a Jhon Henry González, alias “Medio Labio”, considerado narco invisible y cerebro de las finanzas ilegales del Clan del Golfo”.

“El individuo administraba la herencia criminal de alias Don Mario, movilizó más de $137.000 millones en efectivo para financiar esta organización y diseñó rutas internacionales con mafias europeas, italianas y cárteles mexicanos. Para ello utilizó 10 empresas de transporte marítimo como fachada para el envío de droga y el lavado de activos”, avanzó en el mensaje Pedro Sánchez.

Y concluyó: “Esta operación demuestra que atacar las finanzas del narcotráfico debilita su capacidad criminal. La cooperación internacional, la inteligencia y la acción sostenida del Estado están dando resultados concretos. No hay anonimato ni refugio para quienes financian el crimen”.

