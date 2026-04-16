Alerta roja en el Hospital Universitario de Santander: 210 pacientes desbordan la capacidad de urgencias

La ESE Hospital Universitario de Santander (HUS) emitió un comunicado oficial este jueves 16 de abril para informar sobre la situación crítica que enfrentan sus instalaciones. La institución se declaró en alerta roja debido a una saturación en el servicio de urgencias para adultos, la cual ha superado los límites de su capacidad operativa y técnica.

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Según el reporte oficial, el servicio de Urgencias Adultos “se encuentra actualmente en Alerta Roja, con una sobreocupación superior al 180 %, registrando 210 pacientes atendidos frente a una capacidad instalada de 116”.

La directiva del centro médico señaló que esta cifra afecta la velocidad en la atención y eleva los riesgos relacionados con la seguridad de los usuarios y la humanización del servicio de salud.

Factores que agravan la crisis operativa

La institución detalló que el escenario actual se debe, en gran medida, a un incremento constante en la remisión de pacientes provenientes de otros centros asistenciales del departamento de Santander. Este flujo de personas ha sobrepasado los recursos disponibles del hospital.

#Comunicado⁰Sobreocupación en el servicio de Urgencias Adultos⁰ESE HUS

La ESE Hospital Universitario de Santander informa que el servicio de Urgencias Adultos se encuentra en Alerta Roja, con una ocupación que supera el 180 % (210 pacientes atendidos vs. 116 camas disponibles).… pic.twitter.com/ul1OF58fyO — Hospital Universitario de Santander (@HUSantander) April 16, 2026

Ante esta coyuntura, la administración del hospital reiteró “que los procesos de referencia deben realizarse conforme a la normatividad vigente, garantizando la validación previa de disponibilidad real de los servicios”.

La institución manifestó su preocupación por el hallazgo de irregularidades en los protocolos de traslado, detectando pacientes que llegan sin una coordinación previa ni la confirmación de cupo por parte de las entidades receptoras.

Llamado a la regulación departamental

La entidad fue enfática al advertir que los traslados sin autorización previa comprometen la estabilidad del sistema de urgencias y la integridad de quienes buscan atención. Por este motivo, el HUS solicitó la intervención de las autoridades de control para regular la circulación de pacientes en la red hospitalaria regional.

En su mensaje, el HUS “hizo un llamado a la Central Reguladora de Urgencias y Emergencias (CRUE) Departamental para que se abstenga de autorizar traslados sin confirmación de disponibilidad”. Asimismo, instó a los demás hospitales del departamento a fortalecer su capacidad de resolución de casos internos para evitar remisiones que no sean estrictamente necesarias.

La ESE Hospital Universitario de Santander concluyó el informe reiterando su disposición para ofrecer servicios de salud seguros y oportunos, pero subrayó que es indispensable un trabajo articulado entre todos los actores del sistema para evitar el colapso definitivo de la red de urgencias en la región.