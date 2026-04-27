Terrible accidente de tránsito cobró la vida de una pareja de esposos en Bucaramanga: todo quedó en video

Un grave accidente de tránsito se presentó en Bucaramanga, en el departamento de Santander, y cobró la vida de una pareja de esposos que se movilizaban en una motocicleta.

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Las víctimas fueron identificadas como Mauricio Pabón, de 45 años, y Carolina Leal, de 42 años, quienes vivían en el municipio de El Playón, donde eran bastante conocidos.

Los hechos se presentaron el pasado sábado, 25 de abril, hacia la 1:00 de la tarde. La pareja había llegado a la capital de Santander para participar de un grado al que fueron invitados.

Ambos iban en una moto Yamaha y tuvieron que detenerse debido a que en ese momento había un poco de tráfico en el sector, por lo que tuvieron que esperar en la fila de vehículos que se tenía.

Todo transcurría con normalidad, hasta que al sitio arribó un camión transportador de alimentos que presentaba, al parecer, problemas en los frenos.

Lastimosamente, el conductor perdió el control e impactó a varios vehículos, lo que desató un choque múltiple. La pareja de esposos fue arrollada por el camión; quedaron atrapados bajo las llantas atrapados.

Rápidamente, algunos testigos que observaron todo auxiliaron a las víctimas tras el siniestro, pero las heridas fueron de gravedad y ambos perdieron la vida.

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Además, otras dos personas también resultaron lesionadas, aunque afortunadamente se encuentran fuera de peligro.

El diario Vanguardia habló con un conocido de Pabón y Leal, quien contó que tenían dos hijos, entre ellos un niño de 11 años de edad. “Él era comerciante, tenía venta de carne. (...) Ella trabajaba en el hospital del municipio”, dijo.

“Duele mucho porque eran personas muy serviciales, llevaban muchos años de casados y esta tragedia nos ha conmovido profundamente”, añadió.

Por el momento, las autoridades se encuentran adelantando las respectivas investigaciones para esclarecer todo lo ocurrido en este terrible accidente de tránsito.

La Alcaldía de El Playón se pronunció para lamentar lo ocurrido y enviar su sentido pésame a la familia de esposos.

“Su legado de amistad, alegría y compañerismo permanecerá por siempre en la memoria de quienes tuvimos el privilegio de conocerlo”, manifestó.