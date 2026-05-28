“He vuelto a nacer”: periodista Hugo Urruchurto sobrevivió a aparatoso accidente en la Vía al Mar

La noche de este miércoles, 27 de mayo, el periodista, locutor y comentarista deportivo Hugo Urruchurto vivió momentos de angustia en la Vía al Mar, entre Barranquilla y Puerto Colombia, en Atlántico, luego de verse involucrado en un aparatoso accidente de tránsito que, según aseguró, le dejó “otra fecha de nacimiento”.

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Urruchurto, en diálogo con SEMANA, dijo que el siniestro vial se registró tras salir del canal Telecaribe, donde participa en un programa deportivo. Cuando iba en su camioneta, dice que iba reflexionando y orando a Dios por situaciones personales que tienen que ver con su trabajo y una acreditación que no le ha llegado para asistir a la Copa del Mundo.

“Esto es un milagro de Dios. Yo venía hablando con el Señor porque todavía no me habían dado una acreditación para la Copa del Mundo. Yo quería ir, pero entendía que no era mi voluntad, sino la de Él”, dijo tras el accidente.

Lugar del accidente en la Vía al Mar. Foto: Gabriel Salazar - SEMANA.

El locutor precisó que mientras “hablaba con Dios”, observó cómo un vehículo perdió el control y terminó literalmente sobre su camioneta.

“En ese instante veo que viene ese carro volando, como en las películas. Era impresionante. El vehículo salió disparado y cayó encima de mí. Yo no perdí el conocimiento. Dios me salvó”, narró.

El vehículo quedó completamente destruido y pudo salir por la puerta del copiloto gracias a la ayuda de las personas que pasaban por el lugar.

“Las personas comenzaron a acercarse y me preguntaban: ‘¿Estás herido? ¿Tienes algo? Y yo les respondía: ‘No tengo nada. Ayúdenme a abrir’. Esa puerta quedó inservible. Por el otro lado fue que pude quitarme el cinturón y salir”, explicó.

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Tras el aparatoso accidente de tránsito, hasta el sitio llegaron integrantes de la Policía de Tránsito, quienes adelantaron las pesquisas necesarias para determinar qué fue lo que ocurrió.

“Esto es un milagro porque no tengo ningún rasguño, solamente un pequeño golpe en la parte de las piernas, pero es mínimo. Gracias a Dios estoy aquí. Dios me salvó porque mi camioneta quedó destruida”, sostuvo.

Así quedaron los vehículos tras el accidente de tránsito. Foto: Gabriel Salazar López - SEMANA.

Para el periodista, es necesario que las personas que conducen sus vehículos puedan regular la velocidad en las carreteras.

“Así es como una persona, por ir a alta velocidad, puede acabar con todo en un segundo. Ese carro venía a una velocidad terrible. Se salió del carril, venía volando, literalmente volando, y cayó exactamente encima de la parte delantera de mi camioneta”, manifestó.