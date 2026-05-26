Cae exconcejal de Uribia, La Guajira, por enviar droga a Estados Unidos: fue pedido en extradición

La Dijin de la Policía Nacional logró la captura del exconcejal de Uribia, La Guajira, Pedro Luis Cotes Bernier, conocido en el mundo del crimen como Pedro Cotes o El Gallero, señalado como el principal articulador del tráfico transnacional de estupefacientes y armas en la región de la Alta Guajira.

Además, contaba con una orden de captura con fines de extradición expedida por la Corte del Distrito Sur de Florida (EE. UU.) por los delitos de conspiración para delinquir y tráfico de drogas ilícitas.

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