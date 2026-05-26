Primicia: cámara de seguridad capta momento exacto de ataque con fusil contra Raúl Montes, ex mano derecha de la Gata, en Barranquilla

Este martes, 26 de mayo, SEMANA conoció en primicia la filmación de una cámara de seguridad que captó el momento exacto en el que se registró el ataque con fusiles en contra de Raúl Montes, ex mano derecha de Enilse López, alias La Gata, en el norte de Barranquilla.

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La filmación, en poder de esta revista, muestra cómo los criminales llegaron hasta la empresa de vigilancia donde frecuenta Montes y comenzaron el ataque que parecía de película.

Esta grabación y muchas horas de filmación permanecen en poder del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación, quienes se encuentran adelantando las pesquisas de estos hechos.

En medio de este ataque criminal, un escolta murió, dos más resultaron heridos y tres presuntos sicarios fueron capturados en una rápida reacción de la Policía Metropolitana junto con el Ejército Nacional.

Tras este atentado, Raúl Montes, en conversación con SEMANA, dijo que los directos responsables de su intento de homicidio eran Jorge Luis Alfonso López, alias El Gatico, y el senador Antonio Correa.

“Yo responsabilizo nuevamente al senador Antonio Correa y a Jorge Luis Alfonso López por este atentado que me acabaron de hacer cuando iba ingresando a mi oficina en el norte de Barranquilla”, dijo.

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Sin embargo, Jorge Luis Alfonso López también se pronunció y negó esta responsabilidad por medio de un comunicado.

“En atención al comunicado divulgado por el señor Raúl Montes el día 25 de mayo de 2026, me permito manifestar, de manera clara y categórica, que RECHAZO las afirmaciones realizadas en mi contra, con las que pretende vincularme con los lamentables hechos ocurridos recientemente en la ciudad de Barranquilla”, dijo alias el Gatico en un comunicado.

Al mismo tiempo, agregó: “No tengo ninguna relación, ni participación (directa o indirecta), ni conocimiento sobre los hechos mencionados en dicho comunicado. Las acusaciones públicas hechas en mi contra carecen de fundamento y deberán ser esclarecidas por las autoridades competentes dentro del marco legal y el respeto al debido proceso”.

Jorge Luis Alfonso López, alias El Gatico, y el senador Antonio Correa. Foto: Archivo SEMANA.

Por su parte, el senador Antonio Correa emitió un comunicado de prensa en el que rechazó categóricamente las acusaciones realizadas por Montes, asegurando que no existe prueba de lo que está asegurando.

“Frente a las sindicaciones temerarias y carentes de veracidad proferidas por el señor Raúl Montes en el comunicado público difundido el día de hoy, me permito manifestar de manera enfática que tales afirmaciones constituyen un ataque directo e injustificado a mi integridad moral y a la dignidad de mi cargo como senador de la República”, explicó.