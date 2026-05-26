Hija de Petro se destapó sobre el fin de la presidencia de su padre: “Han sido muy complejos para nosotros”

Andrea Petro volvió a captar la atención en redes sociales después de una reciente interacción que sostuvo con sus seguidores a través de Instagram. La empresaria, quien frecuentemente comparte opiniones relacionadas con política, asuntos sociales y experiencias personales, generó comentarios tras responder una inquietud vinculada directamente con su padre.

Así respondió Petro cuando le preguntaron si tenía pareja y dejó a la vista si está enamorado: “Déjame en puntos suspensivos”

Según lo mostrado en sus historias, la hija del mandatario habilitó la dinámica de preguntas y respuestas, permitiendo que los usuarios le consultaran diferentes temas sobre su vida personal y su visión frente a distintos asuntos, situación que rápidamente provocó reacciones y debates en plataformas digitales.

Durante el intercambio con sus seguidores, la colombiana respondió varias inquietudes sin inconvenientes, especialmente una relacionada con Gustavo Petro, tema que despertó curiosidad entre quienes siguen de cerca tanto la actualidad política como la actividad de la familia presidencial en redes sociales.

Según quedó registrado, una persona aprovechó esta dinámica para saber si Andrea Petro estaba contenta porque Gustavo Petro saliera del mandato de Colombia, teniendo en cuenta la ola de polémicas que rodearon su rol por cuatro años.

“¿Estás contenta porque tu papá ya pronto terminará la presidencia?”, se lee en la cajita de preguntas.

Al responder, la integrante de la familia mencionó que tenía una sensación particular, pues consideraba que ya era un descanso necesario para su progenitor, distanciándose un poco de la política, pese a que era lo que más le apasionaba.

“De cierta manera sí, de cierta manera necesita un descanso, tomarse un buen tiempo, hacer las cosas que realmente a él le gustan, pero seguir con su participación en la política”, dijo.

“Estos cuatro años han sido muy complejos para nosotros, entonces hacer una pausa en el camino es necesario también”, agregó en el clip.

La conversación no tardó en viralizarse, generando opiniones divididas entre usuarios que reaccionaron a las declaraciones y a la cercanía con la que la empresaria suele comunicarse con su comunidad digital.