El llamativo mensaje de Andrea Petro, hija del presidente, de cara a las elecciones de 2026: “En Colombia no hay tigres salvajes”

La hija del jefe de Estado encendió las redes por la imagen que publicó y lo que escribió.

25 de mayo de 2026 a las 2:53 p. m.
Andrea Petro y la publicación que hizo en sus redes sociales. Foto: Foto 1: Semana / Foto 2: @andreapetro91

A pocos días de que se lleven a cabo las elecciones de 2026, Andrea Petro, hija del presidente Gustavo Petro, sorprendió y llamó la atención por una publicación que hizo.

Todo se dio en su cuenta de X, donde subió una imagen de un jaguar encima de un tigre que está totalmente derrotado.

A esto se sumó lo que escribió en el trino. “En Colombia no hay tigres salvajes: acá los grandes felinos son los pumas, los jaguares y los tigrillos“, dijo.

Pero parece que pensar antes de hacer campaña tampoco era prioridad”, añadió.

Por último, Andrea escribió: “Iván Cepeda, presidente”.